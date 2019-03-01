Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Выдача арендного жилья многодетным семьям начнется в мае. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, передает Kazakhstan Today.

По данным МИИР, в Казахстане проживают 340 тыс. многодетных семей, из них в настоящее время в очереди на жилье состоит 28 тыс. семей. Согласно поручению главы государства, в течение 7 лет ежегодно будет строиться 6 тыс. арендных квартир. До 2025 года будет построено более 40 тыс. арендных квартир.

"Вопрос стоящих на сегодняшний день в очереди малообеспеченных многодетных семей будет решен полностью. Уже в мае текущего года мы начнем выдавать арендное жилье для многодетных семьей", - сказал Скляр.

Для малообеспеченных семей, имеющих доходы ниже одной минимальной заработной платы, внедряется льготное кредитование через Жилстройсбербанк на 20 лет под 2% годовых. Этот кредит могут получить: многодетные семьи (имеющие 4 и более детей); семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; неполные семьи с несовершеннолетними детьми, пишет портал primeminister.kz

"За 2 года мы планируем выдать 22,5 тыс. льготных займов для указанных категорий. Для этого в течение 3 лет будет ежегодно выделяться по 50 млрд тенге из республиканского бюджета", - сообщил Скляр.

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