За пять лет кредитный портфель БРК вырос более чем в два раза

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Кредитный портфель АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее - БРК, Банк) в 2018 году увеличился на 8,7%, достигнув 1,7 трлн тенге, сообщили в пресс-службе банка, передает Kazakhstan Today.

"В структуре кредитного портфеля БРК порядка 77% приходится на проекты в обрабатывающей промышленности. В целом за период с 2014 по 2018 годы объем кредитного портфеля БРК вырос в 2,1 раза", - сообщили в банке.

Доля кредитного портфеля в активах банка возросла до 67% на конец 2018 года с 61% на конец предыдущего года. Всего за отчетный период банком было профинансировано 30 проектов на сумму 443 млрд тенге против 31 проекта на сумму 422 млрд тенге в 2017 году. Кроме того, за минувший год банком было принято решение о финансировании 9 проектов на сумму 225 млрд тенге в таких отраслях промышленности, как энергетика, металлургия, транспорт и логистика, телекоммуникации.

В частности, речь идет о таких проектах, как строительство завода по производству ферросилиция в Караганде, солнечной электростанции "Жылга" мощностью 20 МВт в Туркестанской области, модернизация в Павлодарской области энергетических активов АО "Евразийская энергетическая корпорация" (17% выработки электроэнергии и 20% добычи угля в Казахстане), запуск установки дизтоплива экологического класса К-5 на базе АО "Конденсат" в Западно-Казахстанской области (ЗКО).

В апреле прошлого года БРК успешно разместил второй выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге, на сумму 100 млрд тенге. По сравнению с предыдущим выпуском тенговых евробондов, осуществленным в декабре 2017 года, банк добился увеличения сроков заимствования до 5 лет с 3 лет и снижения ставки купона до 8,95% с 9,5% годовых. В целом из 291 млрд тенге объема фондирования, привлеченного БРК в прошлом году из различных источников, доля бюджетных средств составила 16%. Остальной объем пришелся на внебюджетные источники, включая заимствования на рыночных условиях.

В декабре 2018 года БРК впервые в истории своей деятельности оказал поддержку экспорту казахстанских услуг, выдав гарантию ТОО "AAEngineering Group" в сумме до 37,8 млн долларов США на строительство золотоизвлекательной фабрики на крупнейшем золоторудном месторождении Кыргызстана "Джеруй".

"2018 год стал периодом испытаний на прочность всей банковской системы Казахстана. Волатильность валютного курса, ситуация в коммерческих банках-партнерах БРК по Программе "Нурлы Жол", внедрение нового международного стандарта финансовой отчетности IFRS 9 - все эти факторы испытали на эффективность систему риск-менеджмента банка. Как итог: нам в непростых условиях удалось завершить минувший год с положительным финансовым результатом", - подчеркнул председатель правления БРК Болат Жамишев.

Консолидированная чистая прибыль банка по итогам 2018 года составила 3,2 млрд тенге. Качество кредитного портфеля БРК остается на хорошем уровне: провизии к валовому кредитному портфелю не превысили 4%, доля неработающих займов на конец 2018 года составила 0,5%.

Вводом в эксплуатацию завершились в 2018 году 6 проектов, профинансированных с участием БРК, в том числе: комплекс по производству железнодорожных колес в Экибастузе, транспортно-логистический центр в Шымкенте, первая очередь фабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, установка по производству дизтоплива на базе АО "Конденсат" в ЗКО.

В качестве одного из ключевых операторов Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы (ГПИИР) БРК по состоянию на 31 декабря прошлого года профинансировал 20 крупных инвестиционных проектов на сумму 338,4 млрд тенге.

В настоящее время на рассмотрении БРК находятся 8 проектов на общую запрашиваемую сумму займа до 452,14 млрд тенге, в том числе в рамках ГПИИР - до 220,58 млрд тенге.

АО "Банк развития Казахстана" (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

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