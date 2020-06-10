Шымкент. 9 июня. Kazakhstan Today - Жителям Шымкента вернут 26 млн тенге за прошедший отопительный сезон, передает Kazakhstan Today.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Шымкенту совместно с "Куатжылуорталык 3", оказывающим услуги теплоснабжения в Шымкенте, произведен расчет по возврату населению средств за прошедший отопительный сезон", - сообщили в пресс-службе Комитета.

Сумма, подлежащая возврату потребителям, пользующимся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющим приборов учета тепла, составила 25,8 млн тенге, или 9,93 тенге за квадратный метр для обычных домов и 12,2 тенге за квадратный метр для ветхих домов.

В ведомстве напомнили, что законодательством о естественных монополиях предусмотрена обязанность субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения производить перерасчет стоимости услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям.

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