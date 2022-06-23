Разговоры о закрытии "АртСпорта" безосновательны - Абаев

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований, заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего все разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Регионы выделят на это необходимые средства. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге", - сообщил глава ведомства.

Вместе с тем, по его словам, глупо говорить, что возмущения общественности по поводу перебоев в работе системы беспочвенны.

Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила", - сообщил министр.

По его словам, процесс состоит из двух этапов. На первом из них в мае текущего года были внесены изменения в приказы, усиливающие требования к квалификации преподавателей и тренеров. Также увеличен срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрен мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах.

Теперь мы вносим изменения в рамках второго этапа", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что на программу "АртСпорт" до конца года необходимо дополнительно 97 млрд тенге. В настоящее время, по словам министра, охват детей дополнительными спортивными секциями и кружками составляет 73%. Всего в стране 495 тысяч детей посещают 15 тысяч кружков и секций. На это выделено более 32 млрд тенге.

При этом Абаев отметил, что "АртСпорт" не единственный механизм развития массового спорта. Помимо системы подушевого финансирования и секций в организациях образования, в спортивных школах обучаются еще 386 тысяч детей. Общий объем финансирования в 2022 году составил 123,7 млрд тенге.

На сегодняшний день достигнуты хорошие результаты с запуском 41 физкультурно-оздоровительного комплекса. Из них 32 открыты в районных центрах и сельской местности. Кроме того, в сельской местности трудоустроены 3064 тренера, ответственных за организацию спортивных мероприятий и секций", - сообщил министр.

По его данным, для привлечения молодежи к спорту в прошлом году проводились внутришкольные и студенческие национальные лиги по баскетболу, волейболу, футзалу, казакша курес, настольному теннису.

Преподавателям физической культуры на всех уровнях системы образования назначена доплата за проведение внеурочной деятельности. При этом охвачены более 30 тысяч учителей физкультуры. В 2022-2024 годах на эти цели регионам выделят дополнительно 21 млрд тенге", - сказал министр.

Он отметил, что программа "АртСпорт" имеет мультипликативный эффект и способствует оздоровлению нации.



