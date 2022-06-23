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Разговоры о закрытии "АртСпорта" безосновательны - Абаев

22.06.2022, 14:57 5441
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований, заявил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы ни в коем случае не отказываемся от ответственности. Прежде всего все разговоры о том, что программа "АртСпорт" будет закрыта, не имеют под собой никаких оснований. Все одобренные и подтвержденные на текущий момент ваучеры будут оплачены. Регионы выделят на это необходимые средства. К примеру, акимат Алматы уже изыскал на эти цели свыше 4 млрд тенге", - сообщил глава ведомства.

 
Вместе с тем, по его словам, глупо говорить, что возмущения общественности по поводу перебоев в работе системы беспочвенны.
 

Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределения средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. В целях решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила", - сообщил министр. 

 
По его словам, процесс состоит из двух этапов. На первом из них в мае текущего года были внесены изменения в приказы, усиливающие требования к квалификации преподавателей и тренеров. Также увеличен срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрен мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах. 
 

Теперь мы вносим изменения в рамках второго этапа", - подчеркнул спикер.

 
Он добавил, что на программу "АртСпорт" до конца года необходимо дополнительно 97 млрд тенге. В настоящее время, по словам министра, охват детей дополнительными спортивными секциями и кружками составляет 73%. Всего в стране 495 тысяч детей посещают 15 тысяч кружков и секций. На это выделено более 32 млрд тенге.
 
При этом Абаев отметил, что "АртСпорт" не единственный механизм развития массового спорта. Помимо системы подушевого финансирования и секций в организациях образования, в спортивных школах обучаются еще 386 тысяч детей. Общий объем финансирования в 2022 году составил 123,7 млрд тенге.
 

На сегодняшний день достигнуты хорошие результаты с запуском 41 физкультурно-оздоровительного комплекса. Из них 32 открыты в районных центрах и сельской местности. Кроме того, в сельской местности трудоустроены 3064 тренера, ответственных за организацию спортивных мероприятий и секций", - сообщил министр.

 
По его данным, для привлечения молодежи к спорту в прошлом году проводились внутришкольные и студенческие национальные лиги по баскетболу, волейболу, футзалу, казакша курес, настольному теннису. 
 

Преподавателям физической культуры на всех уровнях системы образования назначена доплата за проведение внеурочной деятельности. При этом охвачены более 30 тысяч учителей физкультуры. В 2022-2024 годах на эти цели регионам выделят дополнительно 21 млрд тенге", - сказал министр.

 
Он отметил, что программа "АртСпорт" имеет мультипликативный эффект и способствует оздоровлению нации. 

Ранее сообщалось, что в Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования, а в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков. 
 

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Предложение сделать шахматы факультативным предметом в школах поддержал Токаев

22.06.2022, 15:19 4616
Предложение сделать шахматы факультативным предметом в школах поддержал Токаев
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Касым-Жомарт Токаев на встрече с прославленными казахстанскими шахматистками поддержал их предложение по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает СЦК, на встречу с главой государства были приглашены чемпионки мира и международные гроссмейстеры - Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева, Гулисхан Нахбаева, международный мастер Меруерт Камалиденова, а также президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и вице-президент федерации Дармен Садвакасов.
 
Приветствуя прославленных шахматисток, глава государства отметил, что имеет особое отношение к шахматам. Он выразил надежду, что женская сборная Казахстана успешно выступит на предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Индии. Президент также пожелал успехов Бибисаре Асаубаевой, успешно окончившей школу с "Алтын белгі" и поздравил Гулисхан Нахбаеву с прошедшим днем рождения.
 
В ходе встречи также выступили лидеры национальной сборной Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева, а также руководство шахматной федерации.
 
Касым-Жомарт Токаев заслушал ряд предложений участников встречи по развитию шахматного спорта в стране, в том числе оказание системной поддержки со стороны государства, создание необходимых инфраструктурных условий и популяризации шахмат как отдельного вида спорта.
 
Он поддержал предложения по включению шахмат в качестве факультативного предмета в школьную программу, строительство в Алматы школы-интерната с углубленным изучением шахмат и IT-технологий и рассчитанной на 1500 мест. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на важности оказания поддержки развития шахматного спорта со стороны предпринимателей.
 
В завершение встречи президент подчеркнул, что продолжит уделять большое внимание развитию и поддержке шахмат и пожелал молодым спортсменам новых побед на мировой арене.

Напомним, в апреле казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная чемпионка мира по блицу среди женщин.
 

Казахстанским учителям задолжали около 30 млрд тенге - AMANAT

22.06.2022, 14:06 5691
Казахстанским учителям задолжали около 30 млрд тенге - AMANAT
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вопрос о задолженности подняла сегодня на заседании мажилиса депутат от партии AMANAT Юлия Кучинская. 
 
По ее словам, последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям, сообщает inbusiness.kz
 

Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей. Но часть учителей так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Министерства просвещения к вопросам планирования бюджета", - рассказала Кучинская. 

 
Она напомнила, что согласно закону "О статусе педагога" с 1 сентября 2021 года вступила в силу норма о сокращении нагрузки на школьного учителя на 2 часа в неделю, с 18 до 16.
 

Несмотря на то что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах парламента, на стенограмму заверило, что данная норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета. Тогда дополнительные расходы планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы ведомство не сократило. Это привело к увеличению расходов", - заявила депутат.

 
По словам Кучинской, при расчете трансфертов правительством не была учтена индексация фонда оплаты труда с учетом ежегодного увеличения контингента учеников.
 

В результате допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, который, как и сколько могли, закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получили либо получили не в полном объеме заработную плату за май", - подчеркнула депутат. 

 
Она добавила, что на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции министерство хранит молчание. Которое в данном случае не является "золотом", подчеркнула депутат.
 

Сложившаяся ситуация - это не просто позор, это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. В связи с вышеизложенным мы требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - резюмировала Кучинская.

 

Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе

17.06.2022, 15:37 16026
Около 2 млн казахстанских школьников прошли обучение в летней школе
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Казахстанские школьники завершили обучение в летних школах, дополнительные знания получили около 2 млн детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Работа летних школ была организована с 26 мая по 17 июня. Летняя школа носила добровольный характер для всех школьников, кроме учащихся выпускных 9-х, 11-х классов, сообщили в Министерстве просвещения РК. 
 

Из 3,6 млн школьников в летней школе обучение прошли около 2 млн детей. По желанию детей и их родителей были организованы дополнительные занятия по отдельным учебным предметам для более чем 38 тысяч школьников. Отмечу, что для мотивации детей занятия проходили в нестандартной форме и без оценок. В учебное расписание входили походы в музеи, экскурсии, деловые игры, мастер-классы, обсуждение фильмов, мультфильмов. Проводились книжные клубы, дискуссии, стратегические сессии, дебаты и многое другое. По итогам летней школы мы получили много положительных отзывов от родителей", - сказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова. 

 
Занятия для школьников проводились с понедельника по пятницу. Обучение проходило по основным учебным предметам - "математика", "казахский язык", "английский язык", "физика", "химия" и др.
 
После завершения работы летней школы учителя отправятся в ежегодный трудовой отпуск, который увеличился с 42 до 56 дней.
 

Сотни будущих медиков "провалили" госэкзамен: в Минздраве назвали причину

17.06.2022, 09:21 17491
Сотни будущих медиков "провалили" госэкзамен: в Минздраве назвали причину
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Низкие баллы за госэкзамен будущим медикам начислены из-за технического сбоя. Такое заявление сделало Министерство здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, скандал разгорелся, когда сотни актюбинских интернов едва не провалили итоговую аттестацию. Почти все выпускники набрали чуть выше порогового балла. Как оказалось, такая же ситуация возникла у студентов медвузов по всей стране, сообщает телеканал "Астана". 
 
Министерство совместно с центром экзаменации провело проверку. Выяснилось, что низкие оценки выставлены из-за несоответствия кодов теста. 
 

Некорректно учтенные системой баллы будут пересмотрены в пользу студента. При невозможности определения причин низкой оценки знаний студентов в республиканскую апелляционную комиссию будет отправлен запрос об аннулировании результатов экзаменов и допуска к повторной первичной сдаче экзаменов после устранения всех технических сбоев", - сообщили в Минздраве.

 

Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования

15.06.2022, 15:57 22706
Токаев рассказал, планирует ли Казахстан выходить из Болонской системы образования
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что Казахстан не планирует выходить из Болонской системы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вы знаете, когда-то я очень скептически относился к Болонской системе. Когда мы вступали в нее, я работал председателем сената и предупреждал тогдашнее правительство, что не спешите вы с этим Болонским процессом. В то время наше вступление в систему было обставлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. А на самом деле там очень много недостатков. Я видел эти недостатки, разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что "у этой медали есть две стороны". Я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы, но надо понимать, что будут и последствия", - сказал президент РК.

 
Он отметил, что относится очень внимательно к сфере образования, так как образование играет огромную роль.
 

Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане. Этот процесс начался, то есть МИФИ открыл свой филиал в Казахском государственном университете, открывается филиал Университета нефти и газа имени Губкина. Я думаю, этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать прежде всего техническое образование, чтобы быть конкурентными", - сказал Токаев. 

 
Также он напомнил, что сохраняется и возможность направления талантливой молодёжи по линии программы "Болашак" ("Будущее") за рубеж. 
 

В частности, это магистранты и бакалавры, но сейчас мы сужаем программу бакалавров и увеличиваем количество магистрантов в лучших вузах мира", - добавил глава государства.

 

Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на ЕНТ, аннулировали результаты

11.06.2022, 11:51 32296
Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на ЕНТ, аннулировали результаты
Фото: instagram/ruslan_yemelbayev
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Двум абитуриентам, набравшим 139 баллов на Едином национальном тестировании, аннулировали результаты из-за нарушения правил, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Со старта ЕНТ-2022 двум абитуриентам покорилась отметка 139… К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых", - сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Он отметил, что в настоящее время проводится повторная проверка более 100 видеозаписей абитуриентов с аномально высокими баллами.
 

Все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы", - добавил Емелбаев.


В мае за нарушение правил во время проведения тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты аннулированы.
 

Азиатские страны разработали альтернативу Болонской системе

09.06.2022, 15:40 38586
МОСКВА. 9 ИЮНЯ - Азиатской альтернативой Болонской системы могло бы стать дополнительное образование, которое по статусу было бы приравнено к основной профессии, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ, профессор Алексей Маслов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня общей тенденцией, особенно в странах Азии, является то, что люди хотят как можно меньше по срокам учиться, чтобы быстрее приступить к работе, и далеко не всем нужно магистерское образование. Поэтому, возможно, и в России имеет смысл в ряде университетов специальности приближать к потребностям дня", - озвучил свою точку зрения Маслов. 

 
По его мнению, российским вузам следовало бы делать упор не только на фундаментальность знаний, но и на их практическое применение и следовать в этом по пути азиатских стран, которые разработали альтернативу Болонской системе. Маслов считает, что отказ от Болонской системы не обязательно будет означать возвращение пятилетнего срока обучения. Например, в Китае разработали собственный "специалитет" - обучение длится три года, и после него выпускник сможет приступать к работе.
 

Надо признать, что, в принципе, Болонская система страшно устарела относительно нынешней ситуации. Не российской, а мировой. Оказалось, что удобнее университетам напрямую договариваться между собой об обмене студентами, чем проводить какие-то государственные процедуры. Систему критикуют и сами европейцы", - резюмировал профессор.

 

В Казахстане разработали требования к школьной форме

09.06.2022, 14:52 38156
В Казахстане разработали требования к школьной форме
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Министерство образования и науки РК разработало проект приказа "О внесении изменений в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 26 "Об утверждении требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, трикотажный кардиган на пуговицах или замке (бомбер), классическую блузку (зимний период: трикотажный жилет, сарафан, водолазку). Брюки для девочек свободного кроя и по длине закрывают щиколотки ног", - говорится в документе.

 
На школьной форме допускается размещение отличительных знаков (эмблема, нашивка, шеврон и др.) организаций среднего образования.
 
Выбор цвета, фасона школьной формы и длины юбки определяется организацией среднего образования и советом (совет школы, попечительский совет, родительский комитет), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
 
Отмечается, что органы управления образования области, города республиканского значения, столицы, района (города областного значения) рекомендуют родителям приобретение школьной формы у отечественных производителей школьной формы. Предпочтение отдельных производителей школьной формы не допускается. Родители самостоятельны в выборе производителя и приобретении школьной формы.
 
Органы управления образования также рекомендуют родителям и организациям образования выбор единого цвета школьной формы на административной территориальной единице.

Ранее в Минобразования прокомментировали прения по поводу школьной формы.
 

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