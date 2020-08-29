МОН приостановило лицензии ряда вузов

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК приостановило действие лицензии на образовательную деятельность ряда вузов, передает Kazakhstan Today.

Основанием для приостановления лицензий послужило выявление нарушений норм законодательства об образовании при повторной проверке вузов, сообщили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

По итогам повторной проверки университета "Алматы", академии "Кайнар", Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А. Куатбекова, Международного университета SilkWay вновь выявлены нарушения норм законодательства в сфере образования", - уточнили в ведомстве.

В этой связи Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК приостановил действие лицензии университета "Алматы", Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета непрерывного медицинского образования, Университета дружбы народов имени А. Куатбекова до устранения выявленных нарушений.

В то же время итоги проверки академии "Кайнар" и Международного университета SilkWay находятся на рассмотрении в суде в связи с обжалованием результатов проверки. Соответствующие меры будут приняты по завершении судебных процессов.

Кроме того, по информации ведомства, приостановлено действие приложения к лицензии по направлению "Право" (бакалавриат) в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати.

Обращаем внимание абитуриентов на следующее: согласно законодательству, в случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность вуз не может осуществлять прием на новый 2020-2021 учебный год", - предупредили в комитете.

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