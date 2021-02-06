ЕАЭС создаст единый портал в сфере образования

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Единый информационный портал в сфере образования предполагается создать в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе Евразийского межправсовета, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства РФ подчеркнул, что необходимо обеспечить признание профессиональной квалификации и ученых степеней на всем пространстве ЕАЭС, пишет РИА "Новости"

В образовании предполагается создание единого информационного портала. Сегодня мы видели отличные наработки наших казахстанских партнеров. Предстоит обеспечить признание на всей территории ЕАЭС профессиональной квалификации по наиболее востребованным специальностям, а также ученых степеней и званий", - сказал он в ходе выступления.





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