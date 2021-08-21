Общественный рейтинг школ и колледжей появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 20 АВГУСТА - Аким Карагандинской области на августовском совещании в режиме онлайн поставил задачи на предстоящий учебный год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе областного акимата, глава региона озвучил девять основных направлений:
- внедрить общественный рейтинг школ и колледжей;
- сделать доступнее ясли и детские сады, кружки и секции;
- развивать инклюзивное обучение;
- увеличить охват школьников дополнительным образованием с 66,7 до 86%;
- увеличить охват детей дошкольным воспитанием от года до 6 лет с 84 до 86,5%. ("В достижении этого показателя поможет большее привлечение частных инвестиций", - подчеркнул аким);
- в рамках республиканского проекта "Читающая школа" до конца 2022 года обновить библиотечные фонды всех школ и колледжей;
- во всех колледжах внедрить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills; в дуальном обучении поставлена планка – поднять охват студентов на уровень не менее 20%;
- продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов; для решения проблемы дефицита кадров в городах и районах будут предоставлять служебное жильё учителям;
- развивать патронатное воспитание и оказывать психологическую помощь детям и подросткам.
Мы подвели итоги минувшего учебного года и определили задачи на будущее. Их успешная реализация возможна только при объединении усилий педагогических коллективов и всех заинтересованных структур", – отметил Касымбек.
Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на традиционном августовском совещании с педагогами озвучил ряд нововведений в сфере образования. В их числе - повышение зарплаты педагогам на 25%, возможность самостоятельно выбирать учебники для преподавания, получение вузами отдельной лицензии на дистанционное обучение, защита докторских диссертаций в прямом эфире, создание репозитория научных работ во избежание плагиата и другие меры.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства