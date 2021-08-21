Общественный рейтинг школ и колледжей появится в Карагандинской области

КАРАГАНДА. 20 АВГУСТА - Аким Карагандинской области на августовском совещании в режиме онлайн поставил задачи на предстоящий учебный год, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата , глава региона озвучил девять основных направлений:

- внедрить общественный рейтинг школ и колледжей;

- сделать доступнее ясли и детские сады, кружки и секции;

- развивать инклюзивное обучение;

- увеличить охват школьников дополнительным образованием с 66,7 до 86%;

- увеличить охват детей дошкольным воспитанием от года до 6 лет с 84 до 86,5%. ("В достижении этого показателя поможет большее привлечение частных инвестиций", - подчеркнул аким);





- в рамках республиканского проекта "Читающая школа" до конца 2022 года обновить библиотечные фонды всех школ и колледжей;

- во всех колледжах внедрить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills; в дуальном обучении поставлена планка – поднять охват студентов на уровень не менее 20%;

- продолжить работу по повышению профессионального уровня педагогов; для решения проблемы дефицита кадров в городах и районах будут предоставлять служебное жильё учителям;

- развивать патронатное воспитание и оказывать психологическую помощь детям и подросткам.

Мы подвели итоги минувшего учебного года и определили задачи на будущее. Их успешная реализация возможна только при объединении усилий педагогических коллективов и всех заинтересованных структур", – отметил Касымбек.





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