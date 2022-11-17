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Президент поставил задачу перейти на односменное обучение в школах Алматы к 2030 году

16.11.2022, 12:42 4206
Президент поставил задачу перейти на односменное обучение в школах Алматы к 2030 году
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил решить проблему нехватки мест в детских садах и школах Алматы.
 
Президент отметил, что, поскольку количество учащихся ежегодно увеличивается в среднем на 12-15 тысяч, нехватка мест в школах высока. Сейчас не хватает мест более чем 29 тысячам учеников.
 

Эта ситуация негативно сказывается на качественном образовании учащихся. В Алматы в ближайшие два года по проекту "Комфортная школа" необходимо построить 22 школы на 37 тысяч мест. Главная задача - к 2030 году полностью перейти на односменное обучение", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.

 
По его словам, в детских садах города не хватает более 19 тысяч мест. Чтобы уменьшить этот дефицит, необходимо срочно построить государственные и частные детские сады. Также необходимо разместить детей в частных дошкольных образовательных учреждениях по государственному образовательному заказу.
 

Поручаю акимату охватить дошкольным образованием 97 процентов детей в возрасте от трех до шести лет. Эту задачу необходимо выполнить до 2025 года", - поручил Токаев.

 
В целом, проинформировал Касым-Жомарт Токаев, население Алматы растет с каждым годом. 60 процентов из них - через миграцию.
 

Это обстоятельство оказывает существенное влияние на социальную инфраструктуру города", - резюмировал президент.


Ранее президент поручил решить проблему нехватки мест в детсадах и школах Мангистау.

Напомним, изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ.
 

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Дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в спецшколы

11.11.2022, 11:52 25056
Дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в спецшколы
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов подписал приказ, согласно которому дети из социально уязвимых семей получат 15-процентную квоту для поступления в специализированные школы.
 
Теперь до полутора тысяч детей из социально уязвимых семей смогут поступить по новой квоте в школы БИЛ, "Дарын" и др., пояснил Аймагамбетов.
 

На сегодня благодаря новому приказу в такие специализированные школы уже зачислены дети из социально уязвимых семей. Есть уверенность в том, что предоставление детям из таких семей возможности учиться в специализированных школах лучшим образом отразится на их дальнейших успехах", - написал глава Минпросвещения в Facebook.

 
Он добавил, что ранее в рамках предложений НСОД похожие квоты вводили для поступления в колледжи и вузы.
 

Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся с 5-8-х и 10-х классов

10.11.2022, 18:07 29201
Экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся с 5-8-х и 10-х классов
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Со следующего учебного года экзамен по казахскому языку будут сдавать учащиеся с 5-8-х и 10-х классов, сообщили в Министерстве просвещения.
 
Ранее экзамен по казахскому языку сдавали только ученики 9-х и 11-х классов. Они продолжат сдавать экзамен по данному предмету.
 
Это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей Ассоциации педагогов с участием министра просвещения.
 
Экзамен по казахскому языку будет проводиться в письменной и устной форме. Оцениваться будут такие навыки, как аудирование, говорение, чтение, письмо. Задания экзамена будут составляться педагогами самостоятельно с соблюдением принципов академической честности.
 
Итоговые оценки по указанному предмету в 5-8-х, 10-х классах будут выставляться по итогам экзамена и годовой оценки.
 
Ранее сообщалось, что в РК для получения гражданства будет необходимо сдавать экзамен на знание госязыка.  
 

Минпросвещения создало чат для жалоб на нарушения прав педагогов

08.11.2022, 15:56 41401
Минпросвещения создало чат для жалоб на нарушения прав педагогов
Фото: Depositphotos
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения запустил Telegram-чат "Защита педагогов". В чат вступили уже более 2 тысяч педагогов.
 
В этом чате педагоги могут сообщить о нарушении их прав. К примеру, о привлечении их к несвойственным функциям, об излишней отчетности и т.д.
 
Вся информация, поступившая в Telegram-чат, будет проверяться. Специалисты Комитета по обеспечению качества в сфере образования и территориальные департаменты будут оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педагогам.
 

Педагоги освобождены от излишней отчетности, и на сегодня они ежедневно должны заполнять только два документа - классный журнал и краткосрочный (поурочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблюдать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполнения других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, комитет примет соответствующие меры", - заявил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Ернур Дауенов.

 
Он напомнил, что в регионах при территориальных департаментах также работают советы по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов.

Ранее в Минпросвещения призвали делиться информацией о проблемных школьных санузлах и некачественном питании.
 

Это неприемлемо - Токаев раскритиковал Миннауки за неосвоенные гранты в Мангистауской области

07.11.2022, 15:34 50421
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Из выделенных западным регионам страны 10 тысяч целевых образовательных грантов освоена лишь четверть, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, сообщает Акорда.
 
По его словам, на текущий учебный год на обучение в вузах выделено более 73 тысяч грантов. Кроме того, дополнительно было предусмотрено 10 тысяч целевых образовательных грантов для абитуриентов из западных регионов страны, 6 тысяч из которых предназначались Мангистауской области.
 

Из этих грантов освоена была только четверть. Это неприемлемо. При этом в регионе сохраняется высокая потребность в квалифицированных специалистах. Все это говорит о слабой профориентационной деятельности вузов и профильного министерства. Не была должным образом проведена информационная работа с абитуриентами и их родителями", - заявил глава государства.

 
Он поручил Министерству науки и высшего образования на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу о целевых образовательных грантах.
 

Надо сказать, что гранты на обучение для местной молодежи, нехватка специалистов в конечном счете и развитие целого региона - все это тесно связанные между собой проблемы. Поэтому акиму области нужно очень тщательно подходить к их рассмотрению", - сказал президент.

 
Он акцентировал внимание на развитии сферы образования и здравоохранения, а также поддержки молодежи. По словам Токаева, наблюдается высокий дефицит мест в детских садах - в очереди стоят около 10 тысяч детей. Аналогичная ситуация - со школами. В области не хватает 13 тысяч ученических мест, имеются аварийные и трехсменные школы.
 
По мнению главы государства, для строительства детских садов необходимо использовать возможности государственно-частного партнерства. Он также сообщил, что в Мангистауской области в ближайшие три года в рамках национального проекта "Комфортная школа" будет построена 21 школа. Глава государства обратил внимание на то, что этого недостаточно, и призвал шире использовать возможности бизнеса в этой работе.
 
Наряду с этим глава государства отметил приоритетность создания условий и стимулов для того, чтобы талантливая и активная молодежь могла реализовывать свой потенциал. Местной молодежи для повышения квалификации или трудоустройства необходимо выезжать и в другие регионы, в том числе в Алматы, Астану.
 

Нужно расширять свой кругозор, нельзя ограничиваться только своей областью", - отметил президент.

 

В Минпросвещения призвали сообщать о проблемных школьных санузлах и некачественном питании

07.11.2022, 14:29 51206
В Минпросвещения призвали сообщать о проблемных школьных санузлах и некачественном питании
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения призывает школьников и их родителей сообщать об уличных школьных туалетах, о проблемных санузлах и нарушениях в столовых.
 

Анонимность гарантируется, информация об обратившихся разглашаться не будет", - сообщается в информации ведомства.

 
Фото и видео о неудовлетворительном состоянии школьных туалетов и столовых можно направить на What’s App 8 700 699 04 46 и Telegram-БОТ, отметив страницу @balaga.laiyq в Instagram. В школы дополнительно направлены и устанавливаются QR-коды со ссылками на эти соцсети.
 
В Минпросвещения напомнили, что в Казахстане по инициативе Комитета по охране прав детей проходит акция "Балаға лайық". Она проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
 

В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций и др. Отметим, что благодаря акции "Балаға лайық" значительно улучшилось состояние школьных санитарных узлов и столовых. В более 100 школах, где были выявлены нарушения, проведены ремонтные работы и устранены недочеты", - отметили в министерстве.

 
К примеру, кабинки в туалете средней общеобразовательной школы № 5 города Павлодара приведены в соответствие с нормами после обращения родителей к представителям министерства. В школе села Арыкбалык Северо-Казахстанской области заменена сантехника и выполнен ремонт. После поступления обращения с замечаниями на столовую Уральского инновационного лицея в школе была проведена полная дезинфекция столовой, улучшилось качество питания воспитанников.
 

Мониторинг школьных санузлов и столовых проводится не для того, чтобы наказать, а для того, чтобы вместе приобщить школы к созданию необходимых условий для детей", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.


Ранее сообщалось, что в санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық".  

Всего за время проведения акции поступило свыше тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ. Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей.
 
 

В Казахстане планируют запустить услугу постановки в очередь в детсады через приложения банков

07.11.2022, 08:43 53841
Фото: Depositphotos
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось совещание под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова по вопросам развития сферы образования. Участники совещания обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.
 

В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и eGov", - сообщила пресс-служба правительства.

 
Алихан Смаилов поддержал эту инициативу и подчеркнул важность обеспечения полного организационного порядка в новой системе - исключения двойной очередности, проверки данных детей и т.д.
 
Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из Фонда всеобуча (обеспечение школьной формой, питанием и т.д.) при обучении в частных школах в рамках госзаказа. В настоящее время данная норма действует только при обучении в государственных школах. Премьер-министр поддержал данное предложение.
 
Также рассмотрен вопрос реализации механизма по оплате питания за детей из семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих возможности посещать детсады, получающие госзаказ. Эту меру предлагается реализовать посредством сервиса "Цифровая карта семьи", который будет запущен в начале 2023 года. Планируется выявлять детей из семей, находящихся в кризисной ситуации, чтобы в дальнейшем адресно за них оплачивать расходы на питание.
 
Алихан Смаилов поручил завершить интеграцию необходимых информсистем госорганов и проработать механизм финансирования данной инициативы. При этом он заострил внимание на необходимости обеспечить эффективный контроль расходования средств, чтобы исключить их нецелевое использование.
 

По поручению президента мы выделяем колоссальные средства на образование и готовы выделять дополнительные деньги на реализацию новых инициатив, но нужно обеспечить качество и должный контроль", - сказал Алихан Смаилов.

 
На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом, расширения доступности детсадов для детей с особыми образовательными потребностями с введением специальных штатов педагогов-ассистентов, освобождение педагогов школ от несвойственных функций в части установления выплат по Фонду всеобуча, обновления материально-технической базы колледжей, повышения статуса воспитателей, их зарплаты, а также ряд других инициатив.
 

В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық"

04.11.2022, 18:28 70981
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
 
Всего за время проведения акции поступило свыше 1 тысячи обращений о неудовлетворительном состоянии санитарных узлов и столовых школ.
 

Самыми активными оказались ученики и родители городов Астаны и Алматы, Алматинской, Акмолинской и Кызылординской областей. Хочу отметить, что каждое обращение отрабатывается нами с региональными управлениями образования. Где имеются мелкие недочеты, школы сами самостоятельно выявляют и устраняют недоработки", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова.

 
В ведомстве напомнили, что акция "Балаға лайық" проходит под лозунгом "Помоги школе стать лучше!" и продлится до 20 декабря этого года.
 
В акции могут принять участие все желающие: учащиеся школ, волонтеры, детские представительства, педагоги, родители, представители неправительственных организаций. При этом анонимность тех, кто сообщит о проблемных санузлах и нарушениях в школьных столовых, гарантируется и информация о них разглашаться не будет.
 

Филиал британского вуза откроют на базе университета Жубанова в Актобе

04.11.2022, 11:08 72041
Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Heriot-Watt откроет на базе университета Жубанова три образовательные программы бакалавриата: "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", "Компьютерная инженерия"), а также программу магистратуры по специальности "Менеджмент промышленности". Эти специальности выбраны в соответствии с потребностями региона, информирует пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.
 
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с руководством одного из ведущих исследовательских университетов мира Heriot-Watt. В рамках встречи стороны обсудили партнерство британского вуза с Актюбинским региональным университетом имени Жубанова.
 

Партнерство между высшими учебными заведениями направлено на совместную подготовку отечественных технических и IT-специалистов. Студенты, окончившие обучение, получат два диплома: университета Heriot-Watt и университета Жубанова. Обучение будет проходить по британскому стандарту, а качество будет контролироваться университетом Heriot-Watt. Прием абитуриентов начнется в следующем учебном году", - отметил Саясат Нурбек.

 
Представитель британского вуза поделился своими планами по развитию сотрудничества с университетом Жубанова. Будут активно развиваться программы академической мобильности между двумя вузами.
 

Университет Heriot-Watt является одним из ведущих мировых исследовательских университетов, основанный в 1821 году. Он входит в число 300 лучших университетов в мировом рейтинге QS по математике, химической инженерии, строительству, электротехнике и нефтегазовому делу", - проинформировали в министерстве.


Напомним, филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау.
 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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