Президент поставил задачу перейти на односменное обучение в школах Алматы к 2030 году

Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил решить проблему нехватки мест в детских садах и школах Алматы.
Президент отметил, что, поскольку количество учащихся ежегодно увеличивается в среднем на 12-15 тысяч, нехватка мест в школах высока. Сейчас не хватает мест более чем 29 тысячам учеников.
Эта ситуация негативно сказывается на качественном образовании учащихся. В Алматы в ближайшие два года по проекту "Комфортная школа" необходимо построить 22 школы на 37 тысяч мест. Главная задача - к 2030 году полностью перейти на односменное обучение", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.
По его словам, в детских садах города не хватает более 19 тысяч мест. Чтобы уменьшить этот дефицит, необходимо срочно построить государственные и частные детские сады. Также необходимо разместить детей в частных дошкольных образовательных учреждениях по государственному образовательному заказу.
Поручаю акимату охватить дошкольным образованием 97 процентов детей в возрасте от трех до шести лет. Эту задачу необходимо выполнить до 2025 года", - поручил Токаев.
В целом, проинформировал Касым-Жомарт Токаев, население Алматы растет с каждым годом. 60 процентов из них - через миграцию.
Это обстоятельство оказывает существенное влияние на социальную инфраструктуру города", - резюмировал президент.
Ранее президент поручил решить проблему нехватки мест в детсадах и школах Мангистау.
Напомним, изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ.