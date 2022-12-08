Дети оказались вне учебного процесса: состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов
07.12.2022, 13:47 8161
Мажилисмены требуют привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и их введение в эксплуатацию
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вопиющий случай срыва учебного процесса вследствие ремонтно-восстановительных работ новой школы № 11 села Даулет Талгарского района Алматинской области возмутил депутатов.
Социальные сети наполнены съемками самого настоящего развала школы! Как оказалось, инженерно-геологические исследования и строительно-монтажные работы, проведенные с грубейшими нарушениями норм и правил, привели новую школу в аварийное состояние! В результате в настоящее время уполномоченным органом для 700 детей школьного и дошкольного возраста предложено онлайн-обучение. Однако фактически дети остались вне непрерывного образовательного процесса, так как качество интернета не позволяет обеспечить полноценный онлайн-доступ к учебным платформам", - заявила в своем депзапросе на имя первого вице-премьера Романа Скляра депутат от партии AMANAT Жанна Тельпекбаева.
По ее словам, в зоне аналогичного риска находятся еще несколько школ региона.
Мажилисмены предлагают:
Привести в соответствие современным требованиям всю нормативно-правовую базу, регулирующую строительство школ и введение их в эксплуатацию.
Усилить контроль за качеством строительства и его прозрачностью.
При возникновении подобных ситуаций обеспечить устойчивое покрытие территории интернетом для обеспечения доступа школьников к образовательным платформам.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают.
Ситуацию в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.
Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы. Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
новости по теме
Минпросвещения определило сроки школьных каникул
07.12.2022, 16:15 6826
Учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и завершения учебного года, а также длительность каникул определило Министерство просвещения. Соответствующий приказ размещен на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, учебный год будет длиться с 1 сентября по 31 мая включительно.
Продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1-11-х (12-х) классах составит:
1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);
2-я четверть - 8 недель, зимние каникулы - 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);
3-я четверть - 10 недель, весенние каникулы - 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);
4-я четверть - 10 недель.
В 1-х классах также остаются дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).
При этом по запросу организаций образования (пилотные, международные школы и другие) может быть предусмотрен альтернативный срок обучения с началом не ранее 20 августа и завершением не позднее 3 июня.
Шестилеток не имеют права отчислять из детского сада - Минпросвещения
06.12.2022, 17:57 13301
Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Никаких законодательных норм для того, чтобы ребенка, которому исполнилось 6 лет, отчисляли из дошкольной организаций, нет, заявила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадилдаева.
На уровне нормативных правовых документов четко и предельно ясно закреплена норма о том, что ребенок не может быть отчислен, если ему исполняется 6 лет в январе или в феврале. Несмотря на то что ребенку исполнилось 6 лет, он может посещать дошкольную организацию до августа месяца для освоения программы, а далее ребенок принимается в 1-й класс", - говорится в информации.
По словам Жумадиловой, ранее этот вопрос отдельно рассматривался на совещании с региональными управлениями образования и находится на контроле.
При возникновении любых вопросов министерство готово дать необходимые пояснения, и просим тщательно подходить к озвучиваемой информации", - подчеркнула Жумадилдаева.
Аймагамбетов прокомментировал отсутствие теплых туалетов в школах
30.11.2022, 16:25 42206
Фото: ktk.kz
Министр просвещения заявил, что вопрос туалетов тоже важен, так как это влияет на благополучие наших детей
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов рассказал, почему в школах нет теплых туалетов.
Мы считаем, что вопрос туалетов тоже важен, так как это влияет на благополучие наших детей, поэтому мы уже несколько лет подряд занимаемся этими вопросами, в том числе теплыми туалетами, достаточно большая динамика есть, и в этом году мы запустили проект "Балага лайык", - завил Асхат Аймагамбетов.
По его словам, в рамках проекта все дети, родители и учителя могли направлять фотографии санузлов, столовых, где есть проблемы.
Мы получили огромное количество таких фотографий, таких сигналов, но задача этого проекта не в том, чтобы кого-то наказать, а задача проекта выявить и исправить, и как раз тем, кто направляет (фотографии. - Прим. ред.), мы сразу им отправляем через два-три дня, как эта ситуация меняется. Поэтому это действительно важный проект. Эти вопросом занимается само министерство", - добавил министр.
Аймагамбетов представил план нацпроекта "Комфортная школа"
29.11.2022, 15:09 50341
Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства представил план национального проекта "Комфортная школа", сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что национальный проект по своему масштабу и значимости является особенным и не имеет аналогов.
Проект направлен на полную ликвидацию проблем аварийных, трехсменных школ и дефицита ученических мест, не находивших своего решения в течение многих лет. Для качественной реализации проекта проведен всесторонний анализ", - сообщил он.
Только за последние 10 лет контингент учащихся вырос на 1 млн детей и на сегодняшний день составляет свыше 3,7 млн детей. Это своего рода исторический рекорд. В свою очередь это привело к высокой нагрузке на школьную инфраструктуру.
На эти проблемы влияют пять факторов - урбанизация, миграция населения, рождаемость, износ зданий школ, плотная и точечная застройка жилых кварталов в мегаполисах. Данные факторы полностью учтены в проекте.
Для решения этих вопросов в период с 2023 по 2025 годы для ввода 842 тысяч ученических мест предусмотрено 2,6 трлн тенге. В рамках национального проекта будет создано порядка 60 тысяч временных (на период строительства) и 40 тысяч постоянных рабочих мест (после ввода школ в эксплуатацию).
Ввод новых школ планируется осуществить посредством трех конкретных механизмов:
строительство школ в рамках ГЧП;
выкуп у частных инвесторов готовых зданий школ, отвечающих требованиям комфортной школы, в виде товара;
целевое строительство школ через единого оператора.
В ходе разработки нацпроекта были учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Это недостаточность предметных кабинетов и учебно-лабораторного оборудования в построенных школах, длительность конкурсных процедур и сроков строительства, отсутствие единых стандартов при строительстве школ.
Привлечение единого оператора также направлено на решение этих вопросов. Этот механизм позволит осуществлять строительство по единому стандарту, ускорить сроки проведения процедур закупок и строительства, а также повысить их качество.
Специфичность новых комфортных школ в том, что они будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе", - подчеркнул министр просвещения.
Особенностями комфортных школ являются:
Учащиеся начальных и старших классов будут обучаться в отдельных блоках здания школы. Соответственно, в каждом блоке предусмотрены свои учебные классы, туалеты, спортзалы.
Повышенные меры безопасности детей. Предусмотрена установка систем видеонаблюдения, звукового оповещения, автоматической блокировки дверей.
Для удобства учеников предусмотрены индивидуальные шкафчики для хранения учебных пособий, сменной одежды, а также соответствующие условия для чтения книг, творческого развития и отдыха детей.
Школы будут оснащены самыми современными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники. В кабинетах будут установлены touch-экраны и предоставлена возможность подключения к высокоскоростному интернету из любой точки школы.
Будут созданы необходимые условия для детей с особыми образовательными потребностями.
Проблема спортзалов. К примеру, сейчас школа на 1200 ученических мест оснащена всего одним спортивным залом. Как правило, с 8 утра и до вечера занятия по физкультуре проводятся для 4-5 классов одновременно. В комфортных школах будет предусмотрено несколько спортзалов в зависимости от возраста учеников.
В новых школах будут созданы все условия и для педагогов. Кабинеты для учителей, профессиональные зоны, залы для дополнительного обучения или проведения совещаний, в каждом кабинете будут компьютеры, отдельно подключенные к интернету.
Комфортные школы будут выполнять роль community-центров. В особенности это касается сельских школ. Кроме того, комфортные школы станут ресурсными центрами по привитию детям навыков к труду.
Еще одна особенность - при строительстве комфортных школ будет соблюдена максимальная прозрачность. Любой гражданин страны будет иметь возможность отслеживать через интерактивную карту ход строительства школы, через IP-камеру в онлайн-режиме ознакомиться с интересующими документами по строящейся школе.
Обеспечение строящихся школ педагогическими кадрами - одна из важнейших задач. Работа в этом направлении ведется.
На этом вопросе министр остановился подробнее. Так, по его словам, за последние 5 лет по педагогическим специальностям подготовлено свыше 200 тысяч специалистов, из которых по грантам - более 31 тысячи. При этом по специальности трудоустроены лишь 55 тысяч выпускников.
До 2026 года будут подготовлены еще порядка 100 тысяч педагогов.
В целом для комфортных школ потребуется лишь порядка 40 тысяч педагогов. Часть этих педагогов работают в трехсменных школах, которые будут переведены во вновь открываемые школы. Тем самым выделение дополнительных грантов для подготовки кадров не потребуется.
В Казахстане создан общественный совет при Министерстве науки и высшего образования
28.11.2022, 14:34 57991
Фото: Министерство науки и высшего образования
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создан общественный совет при Министерстве науки и высшего образования, в который вошли депутаты парламента, государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, представители гражданского общества и СМИ, сообщает пресс-служба ведомства.
Все решения, касающиеся науки и высшего образования, мы предлагаем обсудить вместе. Работа общественного совета определена специальным законом. Компетентность тоже высокая. Надеемся, что совет будет принимать во внимание мнение общественности, гражданского общества и оказывать нам поддержку", - отметил министр Саясат Нурбек.
Председателем совета избран общественный деятель Серик Ирсалиев, имеющий большой опыт работы в сфере науки и высшего образования.
Учитывая отраслевую направленность министерства, создано 5 комиссий, избраны их председатели.
Председателем по вопросам рассмотрения проектов нормативных правовых актов и противодействия коррупции избран научный советник некоммерческого акционерного общества "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева" Жасулан Шаймарданов.
Председателем по бюджетным вопросам избрана депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.
Председателем по вопросам науки стала председатель правления акционерного общества "Национальный холдинг QazBioPharm" Кунсулу Закария.
Председателем по вопросам высшего образования избран представитель гражданского общества Амантай Нурмагамбетов;
Председателем по вопросам языковой политики стала депутат мажилиса парламента РК Макпал Тажмагамбетова.
В конце собрания был утвержден президиум общественного совета, избранный на 3 года.
Правила зачисления детей в детские сады изменились в Казахстане
25.11.2022, 13:24 72581
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Соответствующий приказ подписал министр просвещения Асхат Аймагамбетов.
Теперь встать на очередь в детский сад можно по принципу одного заявления. То есть место в детском саду можно "забронировать" сразу после рождения ребенка.
Заявители имеют право:
получать от услугодателя в доступной форме полную и достоверную информацию о порядке предоставления государственной услуги;
получать госуслугу в бумажной или электронной форме;
участвовать в публичных обсуждениях проектов подзаконных нормативных правовых актов, определяющих порядок оказания государственных услуг;
обращаться в суд с иском о защите нарушенных прав, законных интересов в сфере оказания государственных услуг;
использовать электронные документы в отношении себя и несовершеннолетних членов семьи из сервиса цифровых документов.
При постановке на учет от заявителей не имеют права требовать лишние документы.
Общая очередь для зачисления в детсады формируется по принадлежности к населенному пункту (город, село, поселок) по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно.
Очередь в специальные ясли-сады, специальные детские сады и специальные группы в дошкольных организациях для детей с нарушениями зрения, слуха, тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития, специальные дошкольные организации и специальные группы в дошкольных организациях, совмещающие все категории детей с нарушениями, формируется внутри населенного пункта по году рождения детей, для каждого года рождения отдельно", - говорится в тексте приказа.
Внутри очереди по годам рождения очередь разделяется по видам нарушений, имеющихся у детей.
До двух лет сократили отработку сельской молодежи, отучившейся на грант
24.11.2022, 17:25 76906
Ранее отработка составляла три года.
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сельская молодежь, отучившаяся на грант, теперь будет отрабатывать в регионе два года место трех. Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте Primeminister.kz.
Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают в регионах, перечень которых определен в приложении 1 к настоящим правилам, не менее двух лет после окончания ОВПО", - говорится в тексте постановления.
Ранее отработка составляла 3 года.
Перечень регионов для отработки:
Акмолинская область;
Актюбинская область;
Атырауская область;
Абайская область;
Западно-Казахстанская область;
Карагандинская область;
Костанайская область;
Павлодарская область;
Северо-Казахстанская область;
область Ұлытау;
Восточно-Казахстанская область.
Также изменился порядок расчета срока для отработки в следующих случаях:
перевод с обучения на платной основе на обучение по государственному образовательному заказу;
перевод с обучения по государственному образовательному заказу на обучение на платной основе;
отчисление из ОВПО при условии последующего восстановления в течение текущего или следующего учебного года.
Постановление вводится в действие с 4 декабря 2022 года.
Президент поставил задачу перейти на односменное обучение в школах Алматы к 2030 году
16.11.2022, 12:42 103656
Алматы. 16 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт поручил решить проблему нехватки мест в детских садах и школах Алматы.
Президент отметил, что, поскольку количество учащихся ежегодно увеличивается в среднем на 12-15 тысяч, нехватка мест в школах высока. Сейчас не хватает мест более чем 29 тысячам учеников.
Эта ситуация негативно сказывается на качественном образовании учащихся. В Алматы в ближайшие два года по проекту "Комфортная школа" необходимо построить 22 школы на 37 тысяч мест. Главная задача - к 2030 году полностью перейти на односменное обучение", - сказал президент на встрече с общественностью Алматы.
По его словам, в детских садах города не хватает более 19 тысяч мест. Чтобы уменьшить этот дефицит, необходимо срочно построить государственные и частные детские сады. Также необходимо разместить детей в частных дошкольных образовательных учреждениях по государственному образовательному заказу.
Поручаю акимату охватить дошкольным образованием 97 процентов детей в возрасте от трех до шести лет. Эту задачу необходимо выполнить до 2025 года", - поручил Токаев.
В целом, проинформировал Касым-Жомарт Токаев, население Алматы растет с каждым годом. 60 процентов из них - через миграцию.
Это обстоятельство оказывает существенное влияние на социальную инфраструктуру города", - резюмировал президент.
Ранее президент поручил решить проблему нехватки мест в детсадах и школах Мангистау.
Напомним, изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ.
После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?