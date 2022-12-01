ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика

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В учебном заведении то и дело прорывает трубы, а на стенах появились глубокие трещины

Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ирина Смирнова прокомментировала информацию о приходящей в негодность алматинской школе, на строительство которой потратили 3 миллиарда тенге.





Сплошь и рядом проходит информация о некачественно построенных школах. Причем такие проблемы, что находиться этих школах опасно для жизни. А строили их на бюджетные деньги. Никто с застройщика не спрашивает качество. Построил - и все! Своровал - и ничего. Акимат принимает этот брак. И тоже не отвечает за качество. А ведь должно быть по-другому", - заявила журналисту Kazakhstan Today депутат.





Она подчеркнула, что "все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность".





Своей свободой, имуществом, средствами, которые выделило государство. Один, два таких подходов - и строить станут хорошо. Понимая, что придется отвечать перед законом. Предложение Минпроса об ответственности директора за качество стройки совсем не профессиональное. Что может директор, не имеющий специальных знаний в строительстве. Пусть отвечает тот, кто строил. Как и положено", - отметила Ирина Смирнова.





По ее словам, для всех должен быть один закон. И для застройщиков, и для чиновников, и для тех, кто принимает школу.





Если что-то произведено некачественно, то приемки не должно быть. Тогда и наступят последствия для застройщика. Когда он не сможет сдать объект. А уж кто поставит свою подпись за деньги или под давлением из-за своих интересов или отсутствия профессиональной принципиальности, должен отвечать наравне со всеми участниками некачественной застройки", - добавила депутат.





По данным акимата Алматы, застройщиком школьного здания является ТОО "АК Construction Company".





На предложение прокомментировать сложившуюся ситуации в компании попросили предоставить официальный запрос.





В настоящее редакция Kazakhstan Today занимается подготовкой запроса.





Напомним, в алматинской школе, которую ввели в эксплуатацию всего два года назад, а на ее строительство потратили 3 миллиарда тенге, детям учиться небезопасно , считает директор учебного заведения Болат Жанайханулы.





У нас есть центральная труба, в прошлом году семь раз ее прорывало, сидели несколько месяцев без тепла. Компания поменяла трубу, но установили с меньшим диаметром, отчего напор слабый. Другие нарушения строительная компания даже не устраняла. При этом гарантийные сроки уже истекли", - говорит директор.





В кабинетах школы проваливаются полы. Противопожарная система также оставляет желать лучшего. Сигнализация якобы установлена с нарушениями. Еще одна проблема - отсутствие воды в пожарном гидранте. Это уже вопрос безопасности детей и всех сотрудников, считает директор. Он неоднократно обращался в МЧС, но вопрос так не решили.





В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах.





К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала.





Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена.





Кроме того, в обществе нарастает социальная напряженность из-за хаотичной точечной застройки города Алматы.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Аким города подтверждает , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.





Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.





Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.



