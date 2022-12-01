ЭКСКЛЮЗИВ KT: Пусть отвечает тот, кто строил - депутат о приходящей в негодность школе в Алматы. Акимат назвал компанию-застройщика

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Почему этот рост грозит стать катастрофой для планеты?

15 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила , что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек.

Самые населенные регионы в 2022 году - Восточная и Юго-Восточная Азия, на которые приходится 2,3 миллиарда человек, то есть 29 процентов мирового населения, а также Центральная и Южная Азия - 2,1 миллиарда (26 процентов). Самые большие по численности страны - Китай и Индия, причем Индия должна в следующем году обогнать своего северного соседа. Она же внесла основной вклад в прирост в последние годы - плюс 177 миллионов человек за 11 лет. В Китае прибавилось 73 миллиона, на третьем месте - Нигерия, сообщает lenta.ru

Стремительный рост населения начался в XX веке

В начале XIX столетия общее население Земли составляло 1 миллиард человек, а в XX темпы прироста ускорились. К 1950 году показатель достиг 2,5 миллиарда, удвоился он уже к 1987-му, а нынешние цифры уже в три раза больше, чем фиксировались в середине прошлого столетия. Один миллиард добавился с 2010 года, два - с 1998-го.

Средние темпы прироста по планете сейчас составляют 0,8 процента в год, при этом они неоднородны от региона к региону и страны к стране. С 1980-х годов с самой большой скоростью возрастает численность населения в странах Африки к югу от Сахары, а в Европейском и Североамериканском регионах с 1960-х темпы прироста в год составляли ниже одного процента. В 2020 и 2021 годах, в пандемию, они приблизились к нулевым.

Популяция достигнет пика к 2080 году

Максимума в 10,4 миллиарда человек население, по прогнозам Организации Объединенных Наций, достигнет в 2080-е годы, уровень сохранится вплоть до конца столетия.

Уже к концу этого десятилетия численность населения планеты должна составить примерно 8,5 миллиарда человек, к середине XXI века - подойти к отметке в 9,7 миллиарда. Притом в следующие три десятилетия, к 2050-му, структура прироста будет иной, чем сейчас. К 2037 году самыми густонаселенными регионами станут Центральная и Южная Азия, а вот численность жителей Восточной и Юго-Восточной Азии может начать снижаться с середины 2030-х.

Почти в два раза к 2050-му вырастет население Африки к югу от Сахары, к концу 2040-х там будет жить больше 2 миллиардов человек. Европа и Северная Америка достигнут пика уже к концу следующего десятилетия, а далее население будет снижаться - из-за низкой рождаемости. В некоторых случаях к сокращению численности приводят и существенные темпы эмиграции.

Основной рост в период с 2022 по 2050 год придется всего на восемь государств мира - Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.

Последствия роста численности населения могут быть опасны для человечества

По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия чаще стали обсуждать вопрос угрозы такого тренда. Большему количеству человек необходимо гораздо больше ресурсов - пищи, сырья, материалов, более серьезной параллельно становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Например, лишь в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.

Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов.

Серьезная нагрузка ложится на сельское хозяйство и продовольственный сектор - потребность в пище к 2050 году возрастет на 70 процентов. Человек тратит примерно 117,4 тысячи литров воды ежегодно и съедает 33,4 тысячи килограммов еды за свою жизнь. К середине столетия, если прогнозы по росту численности населения оправдаются, человечеству потребуется по 500 миллиардов тонн мяса в год. При этом животноводство для планеты крайне вредно: объем выбросов от него превышает объемы выбросов от всего транспорта на земле. К тому же для выпаса скота уже приходится использовать около четверти суши на планете.

Параллельно само изменение климата, вызываемое хозяйственной деятельностью человека, тоже приводит к демографическим последствиям. Так, природные бедствия, изменение температур, таяние ледников и изменение уровня моря вынуждают миллионы людей уезжать из привычных мест. В 2020 году из-за проблем окружающей среды место жительства сменили более 30 миллионов человек.

Страх перед будущим планеты заставляет часть людей отказываться от рождения детей

Ответом на эти трудности становится, в частности, философия антинатализма, отказа от рождения детей. Согласно таким идеям, влияние людей на окружающую среду губительно, а сами будущие потомки в результате столкнутся с еще более катастрофическими, усугубляющимися последствиями. По некоторым подсчетам, спасать планету выгоднее путем сокращения деторождения, а не изменения образа жизни. Отдельные исследователи полагают, что продолжающийся рост населения и увеличение глобального потребления являются одной из ключевых проблем климатического кризиса.

Впрочем, подобные идеи встречают критику и вызывают в том числе и скептические оценки. Некоторые демографы полагают, что угроза перенаселения и вовсе высосана из пальца и существует даже угроза вымирания или сокращения численности. Для отдельных государств она может быть более острой, в особенности в обозримой перспективе - сокращение экономически активного населения создает угрозы развитию. Россия, к примеру, ставит своей целью достижение устойчивого роста населения к 2030 году, а Китай, где долго действовал принцип "одна семья - один ребенок", в 2021 году даже стал стимулировать рождаемость, опасаясь в том числе экономических рисков.

Из оценок ООН следует, что за последнее столетие быстрее всего темпы роста населения были в 1962-1965 годах (в среднем по 2,1 процента в год). С тех пор они замедлились - из-за меньших показателей рождаемости. В 2020 году скорость роста снизилась впервые с середины ХХ столетия, упав ниже 1 процента в год. По прогнозам, показатель будет падать и дальше в ближайшие десятилетия, вплоть до конца века.