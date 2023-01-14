Деньги на ветер: в Кызылординской области построили школу без актового зала и спортплощадки
Также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве
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Кызылорда. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области в школе за 2 миллиарда тенге нет актового зала и спортплощадки, а также выявлены другие грубейшие нарушения при строительстве.
Чиновники Кызылординской области буквально зарыли в землю 1,5 млрд тенге из бюджета, сообщает "31 канал". Такую сумму потратили на сейсмический бетон под фундаментом новой школы в Жанакоргане. В общей сложности на строительство здания, рассчитанного на 600 учеников, потратили более 2 млрд тенге. Несмотря на столь солидные расходы, в школе нет ни спортивной площадки, ни актового зала", - сообщает "31 канал".
Проверка выявила множество недостатков. Например, на крыше школы отсутствует водосточная труба. В здании будет сложно передвигаться лицам с ограниченными возможностями. На территории нет спортивной площадки. Также в проекте предусмотрена автостоянка, но на ее месте не положили асфальт. Арыки во дворе выкопали небрежно. В здании даже нет актового зала, поэтому культурные мероприятия для учащихся проходят прямо в коридоре. Общественники считают, что огромную сумму, выделенную на проект, просто выбросили на ветер.
Если сравнивать стоимость (строительства. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) школы с такой же наполняемостью в Таразе, где есть все необходимое оборудование, составляет всего 1 млрд тенге. Есть факт растраты бюджетных средств", - утверждает представительница республиканского общественного объединения "Әділдік жолы" Ляззат Бактыбаева.
Школа начала принимать учеников с третьей четверти учебного года, при этом у общественников сложилось ощущение, что ее директор не до конца ознакомился с новым зданием и до сих пор не знает, что в школе есть, а чего нет.
По проекту нет, но у нас есть большие залы, их мы используем в качестве актового зала. Спортивная площадка есть снаружи. По смете", - заявил директор школы № 169 Жанакорганского района Адильмырза Тажимов.
По данным телеканала, большую часть средств - 1,5 млрд тенге почему-то потратили на укрепление фундамента, поскольку здание строилось на местности, где якобы было озеро.
На месте, где расположена школа, уровень воды достигает около двух метров. По этой причине возникли вопросы касательно сейсмики. По этой же причине подорожало. Школа сейчас стоит на двухметровом бетоне. Чтобы не образовались трещины", - пояснил руководитель отдела строительства Жанакорганского района Орман Ахметов.
Районные чиновники в курсе о недостатках школы за 2,2 млрд тенге. Они заверили, что дефекты скоро устранят. Проводить эти работы снова будут за государственные деньги.
Ранее директор алматинской школы, построенной два года назад за 3 миллиарда тенге, рассказал об аварийном состоянии учебного заведения. В школе проваливаются полы, по стенам идут трещины, трубы протекают, а пожарные гидранты не работают. Состояние аварийной школы в Алматинской области возмутило депутатов мажилиса.
Ситуацию в эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY прокомментировала депутат Ирина Смирнова. По ее словам, все, кто имеет отношение к такому строительству, должны отвечать и нести ответственность.
В СМИ нередко появляются новости о ЧП в школах. К примеру, в апреле в школе-гимназии села Токуши Северо-Казахстанской области рухнула крыша актового зала. Также в одной из школ Западно-Казахстанской области рухнула подмытая талыми водами стена. А в Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы.