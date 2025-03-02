01.03.2025, 14:48 8641
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане сегодня стартовало Единое национальное тестирование, которое продлится до 6 апреля, сообщили в Национальном центре тестирования.
На участие в ЕНТ подали заявки около 163 тысяч человек. Из них 76% подали заявки на сдачу теста по казахскому языку, 23,9% по русскому, 162 человека - по английскому языку", - говорится в информации.
Уже сегодня ЕНТ пройдут 775 человек.
Чаще всего абитуриенты выбирают биологию и химию.
То есть 17,5% абитуриентов планируют поступать на специальности "Медицина", "Педагогика" и "Сельское хозяйство", - подчеркнули в НЦТ.
Еще 17,1% выбрали математику и физику, 10,5% - математику и информатику.
Количество предметов в ЕНТ остается неизменным, то есть три обязательных и два необязательных. Количество заданий ЕНТ составляет 120. В том числе 20 заданий по истории Казахстана, 10 заданий по грамотности речи, 10 - по математической грамотности и 40 - по профильным предметам.
Максимальное количество баллов - 140.
На тестирование дается 4 часа (240 минут), для детей с особыми образовательными потребностями будет выделено дополнительно 40 минут времени.
В НЦТ напомнили, что участвовать в ЕНТ могут выпускники школ и колледжей прошлого года, казахстанцы, не являющиеся гражданами РК, а также выпускники, поступающие в средние школы на платной основе на ЕНТ в марте.
Ранее сообщалось, что в Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ.
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26.02.2025, 14:58 34791
Победителям и призерам международных научных конкурсов среди школьников будут выплачивать до 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам культуры и образования, передает корреспондент агентства.
Одной из поправок предусматриваются единовременные выплаты школьникам, ставшим победителями и призерами международных конкурсов научных проектов, а также учителям, подготовившим их к участию в конкурсе. Ранее такие выплаты получали только победители международных предметных олимпиад. Максимальная выплата школьникам по этой категории может составить 1500 МРП, или порядка 6 миллионов тенге", - сообщили в мажилисе.
Вместе с тем законопроектом предусматриваются некоторые поправки в части дошкольного образования.
Дети, прошедшие предшкольную подготовку, смогут оставаться в детских садах до 31 июля. Ранее родители неоднократно обращались к депутатам с проблемой, когда ребенок по достижении 6-летнего возраста, согласно правилам, уже не имел права посещать детский сад, но еще не был зачислен в школу", - проинформировали в пресс-службе нижней палаты парламента.
Также законопроектом устанавливается запрет на передачу в частную собственность земельных участков, зарезервированных для строительства дошкольных организаций.
Ранее в мажилисе предложили освободить от отработки образовательных грантов родителей детей с инвалидностью.
26.02.2025, 12:27 36521
В мажилисе предложили освободить от отработки грантов родителей детей с инвалидностью
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения поступившим и завершившим послевузовское обучение в зарубежных организациях образования
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили освободить казахстанцев с детьми-инвалидами от отработки образовательных грантов, передает корреспондент агентства.
От обязательной отработки государственного гранта на обучение предлагается освободить выпускников вузов, являющихся получателями государственного пособия и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо осуществлявших уход за лицом с инвалидностью I группы", - сообщили в мажилисе.
Также предложено предоставлять отсрочку по отработке на период обучения лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре, магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования.
Кроме того, для повышения качества образования законопроектом вводятся нормы о ранжировании организаций высшего и послевузовского образования. Государственная поддержка организациям образования будет оказываться в зависимости от их уровня и качества оказываемых услуг.
Ранее мажилисмены заявили о необходимости введения запрета на рекламу написания научных работ в Казахстане.
21.02.2025, 15:16 64476
Колледжи Казахстана перешли на лицензирование по специальностям
Если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 200 организаций технического и профессионального образования получили лицензии по новой системе, сообщили в ходе аппаратного совещания в Министерстве просвещения РК.
Как пояснили в ведомстве, если ранее лицензирование касалось отдельных квалификаций, то теперь лицензии будут выдаваться по специальностям. Эта мера позволит колледжам быстрее адаптироваться к изменениям в экономике, оперативно реагировать на потребности рынка труда и расширять возможности подготовки специалистов.
Теперь колледжи смогут оперативно добавлять новые квалификации в рамках лицензированной специальности, минуя длительные бюрократические процедуры. Достаточно подтвердить соответствие материально-технической базы и кадрового состава. Кроме того, модульные образовательные программы дают студентам возможность осваивать сразу несколько квалификаций в рамках одной специальности, что повышает их конкурентоспособность", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества образования Ернур Дауенов.
В настоящее время территориальные департаменты Министерства просвещения РК провели разъяснительную работу среди колледжей, разместили информацию на официальных ресурсах и разработали график переоформления лицензий. Завершить этот процесс планируется к 1 марта 2025 года.
Колледжи уже могут подать заявки на получение лицензий по новым специальностям или переоформить существующие.
Ранее в Минтруда рассказали, какие рабочие кадры будут наиболее востребованы в ближайшие 6 лет.
17.02.2025, 10:25 87621
Аудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Госаудит выявил ряд проблемных вопросов и системных недостатков, снижающих эффективность принимаемых мер по развитию среднего образования, сообщили в пресс-службе палаты.
Как отметил член ВАП Нурлан Нуржанов, они касаются стратегического планирования, оценки качества образования, подготовки и трудоустройства педагогов, качества их переподготовки, методологического обеспечения образовательного процесса, а также государственного регулирования и контроля.
В целом государственным аудитом установлено:
- финансовых нарушений на сумму 1,1 млрд тенге;
- неэффективное планирование средств и ресурсов - 62,4 млрд тенге;
- неэффективное использование - 3,2 млрд тенге.
По данным ВАП, стратегическое планирование в образовательной сфере характеризуется частыми изменениями государственных программ и концепций. Регулярная смена стратегических документов приводит к прерыванию ранее начатых инициатив, из-за чего отсутствует преемственность и стабильность в образовательной политике.
Минпросвещения в первую очередь должно следить, чтобы принимаемые документы обеспечивали последовательность реформ. У нас за последние годы финансирование среднего образования более чем в три раза увеличилось. В этих условиях государство ожидает большей отдачи от принимаемых мер", - сказал председатель ВАП Алихан Смаилов.
Как следует из аудиторского заключения, в формировании госзаказа на подготовку педагогов выявлены значительные расхождения между прогнозами Министерства труда и реальными потребностями системы образования, что объясняется недостатками методологии расчета.
В части повышения квалификации проблемой остается посткурсовое сопровождение педагогов. Оно должно помогать учителям применять новые знания на практике, однако на деле ограничивается лишь семинарами и публикациями.
Реформы в области образовательных стандартов проводятся несистемно. Частые изменения в учебных планах привели к пересмотру уже выпущенных учебников и неэффективным расходам бюджета. За последние 5 лет экономические потери из-за пересмотра учебников превысили 16 млрд тенге", - отметили в аудиторской палате.
Также выявлены недостатки в экспертизе и мониторинге качества учебников. За 5 лет критерии оценки менялись 12 раз, что свидетельствует об отсутствии устойчивой системы оценки. Не реализован порядок экспертизы через информационную систему мониторинга государственных услуг, процедуры ведутся на бумаге.
Лицензирование - одна из форм обеспечения государственных гарантий получения качественного образования, однако в стране функционируют 66 школ без лицензии, включая государственные. О распространенности системных проблем в образовательных учреждениях свидетельствует низкий процент успешного прохождения аттестации, которую с первого раза проходит лишь 18,2% школ", - сообщили в ВАП.
15.02.2025, 14:27 102181
Стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Фото: КНБ РК
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 15 февраля стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ, который продлится до 25 февраля, сообщает в Telegram-канал Национального центра тестирования.
Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO.
Само тестирование пройдет с 1 марта по 5 апреля.
В тестировании могут принять участие:
- обучающиеся выпускных 11-х (12-х) классов организаций среднего образования;
- лица, зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей (на полный срок обучения);
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- выпускных 11-х (12-х) классов, обучавшиеся за рубежом (граждане Республики Казахстан).
Стоимость тестирования - 5640 тенге.
11.02.2025, 15:31 119646
В колледжах Казахстана начнут готовить специалистов по атомной энергетике и конструированию дронов
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Колледжи Казахстана начнут подготовку специалистов в сферах атомной энергетики и конструирования дронов, сообщил в ходе открытия фестиваля "Город рабочих профессий" министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев.
С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования колледжей увеличится в два раза. В настоящее время шефство над колледжами оказывают 518 предприятий, а в будущем их число планируется увеличить до 4 тысяч.
Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет интернационализация 10 колледжей страны. Основная цель - повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике, а также применение опыта Китая в сфере IT и конструирования дронов", - сообщил Бейсембаев.
Кроме того, в Астане будет создан Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования. Аналогичные центры успешно функционируют в Китае, Южной Корее и ОАЭ. А уже этой осенью в Актау пройдет I чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран TurkicSkills.
Как отметили в Министерстве просвещения, фестиваль "Город рабочих профессий" - первое мероприятие, официально открывающее Год рабочих профессий. Его площадка создана для взаимодействия будущих специалистов, работодателей и организаций системы технического и профессионального образования. Уникальный формат мероприятия позволяет гостям погрузиться в специфику различных профессий и попробовать себя в разных отраслях экономики с помощью интерактивных площадок и специализированного оборудования.
В "Городе рабочих профессий" развернуто восемь тематических улиц: горного дела и металлургии, машиностроителей и транспортников, энергетиков и нефтяников, аграрников и водников, строителей, профессий будущего, а также уголки спасателей, пожарных, медицины и другие. Дополнительно на территории фестиваля представлены 40 креативных домов, демонстрирующих различные отрасли и направления профессионального развития.
В течение нескольких дней на территории города пройдут различные семинары и мастер-классы, инновационные сессии, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, концерты и тренинги.
В системе профтехобразования Казахстана функционирует 772 колледжа в которых обучается 556 тыс. студентов. Благодаря поддержке главы государства за 2 года стипендия студентов колледжей увеличилась в два раза. В 2025 году охват студентов бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям составит 153 тыс., что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. 70% госзаказа будут направлены на технические специальности, включая машиностроение, транспорт, энергетику, IT, строительство и др", - подытожили в ведомстве.
29.01.2025, 13:16 179561
Специалистов в области ИИ и атомной промышленности готовят в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В каких вузах страны готовят специалистов для предприятий ядерной и атомной промышленности, а также в области искусственного интеллекта, рассказала на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульжан Джарасова.
По ее словам, на инженерных специальностях в сфере атомной промышленности учится 921 человек, при этом большая часть из них - 96% - на грантах.
Представитель Миннауки также добавила, что в Казахстане открываются филиалы ведущих зарубежных вузов в этой сфере.
На базе КазНУ имени аль-Фараби создан Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (РФ). На базе университета Есенова консорциум немецких технических университетов также начал подготовку инженеров электроэнергетической отрасли нового формата. На базе Алматинского университета энергетики и связи имени Г.Даукеева в 2024 году был открыт филиал университета Анхальта (ФРГ), где будут подготовлены специалисты по электротехнике и энергетике", - сообщила Джарасова.
Всего за 3 года в этой сфере отучились более 1800 выпускников.
В целом подготовку кадров по инженерным направлениям осуществляют 54 вуза.
Контингент составляет более 100 тыс. обучающихся. Но круг технической отрасли шире и включает окружающую среду, физические и химические науки, геологию, информационно-коммуникационные технологии, транспортные услуги и другие направления", - рассказала спикер.
Также в соответствии с требованиями рынка в программы подготовки инженеров вводятся дисциплины для будущих специалистов по ИИ. Кадры готовят 3 вуза.
Это Кызылординский университет имени Коркыт ата совместно с Сеульским национальным университетом науки и технологий (SeoulTech); Сатпаев Университет совместно с City University of Hong Kong (CityU), ВКТУ имени Д.Серикбаева на базе мастерской Лу Бань. Аналогичная работа ведется и в других вузах", - уточнила Джарасова.
Она также перечислила основные проблемы, с которыми сталкивается инженерное образование в Казахстане. Это устаревшая материально-техническая база вузов, недостаточная связь между вузами и реальным сектором экономики, низкая популярность инженерных профессий среди молодежи и другие.
Для решения этих вопросов уже запущены ключевые инициативы.
Прежде всего, модель подготовки предусматривает раннюю профориентацию с открытием инженерных классов в школах, а также полную интеграцию технических вузов с производством. В реализацию концепции развития высшего образования осуществляется переход на модель опережающего кадрового обеспечения, который реализуется в рамках проекта "Мамандығым-Болашағым". Участвуют 20 региональных вузов из 17 регионов. В 9 разработаны региональные атласы профессий по 45 отраслям и определены более 500 новых профессий", - отметила спикер.
В результате в 91 вузе разработаны 902 новые образовательные программы на основе отраслевых атласов новых профессий и региональных карт. Более 100 тыс. школьников прошли профдиагностику через платформу Edunavigator. kz, из которых более 12 тыс. выбрали инженерное направление в качестве своей будущей профессии. Также на базе вузов создано более 30 центров компетенций, которые ведут работу от опросов работодателей до разработки региональных карт и новых программ подготовки кадров на основе атласа профессий.
Во-вторых, на базе 8 вузов начата подготовка кадров по индустриальному РhD. 94 докторанта начали экспериментально-исследовательскую работу совместно с крупными производственными компаниями. Они будут решать конкретные задачи предприятий и предложат рационализаторские предложения. Предусматривается постепенное увеличение числа докторантов по данной программе", - сообщила представитель ведомства.
По ее словам, в настоящее время установлено 34 стратегических партнерства с вузами 12 стран, открыто 16 филиалов вузов США, Великобритании, Италии, КНР, РФ, Франции, Южной Кореи.
Большинство программ и специализаций ориентировано на подготовку кадров технического профиля. Подбор зарубежных вузов-партнеров проведен с учетом экономической потребности в отдельных отраслях, а также запросов и предложений регионов. Например, филиал британского вуза Heriot Watt University создан на базе Актюбинского университета для подготовки кадров по программам "Электротехника и энергетика"; "Горное дело и добыча полезных ископаемых"; филиал РХТУ на базе Таразского университета - для подготовки кадров в области химии и химических технологий и другие. Такой подход позволит выпускникам быть востребованными для местных предприятий и более конкурентоспособными на международном уровне.
Ранее сообщалось, что специалистов для АЭС будут готовить отечественные колледжи.
29.01.2025, 12:57 175436
Казахстанские первоклассники отдохнут 7 дней на дополнительных зимних каникулах
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дополнительные зимние каникулы для первоклассников продлятся семь дней, сообщает Министерство просвещения РК.
Там напомнили, что III четверть, состоящая из 10 учебных недель, началась в казахстанских школах 9 января 2025 года.
Ученикам первых классов положены дополнительные каникулы. Они продлятся 7 календарных дней с 10 по 16 февраля 2025 года.
Для остальных школьников III четверть продлится 10 учебных недель, а весенние каникулы - 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
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