МОН продлило сроки приема документов у абитуриентов

Нур-Султан. 14 июля. Kazakhstan Today - Для удобства абитуриентов в условиях карантинного режима МОН продлило сроки приема документов для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта. Документы будут приниматься не до 20, а до 25 июля, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба министерства, для участия в конкурсе на присуждение государственных образовательных грантов абитуриент через портал "электронного правительства" Egov.kz должен подать следующие документы:

заявление на бланке установленного образца;

документ об образовании;

копию документа, удостоверяющего личность.

Электронный сертификат с результатами ЕНТ автоматически появляется в системе. Абитуриенту прикладывать сертификат не нужно.

Сертификаты ЕНТ выдавались в электронном формате!

Электронное свидетельство о присуждении образовательного гранта будет выдаваться по результатам конкурса. Абитуриентам не нужно приходить за получением бумажных сертификатов.

Правила присуждения грантов остались без изменений, то есть по итогам июньского ЕНТ претенденты участвуют в конкурсе на присуждение образовательного гранта. В этом году гранты не привязаны к языку обучения.

Зачисление абитуриентов в вуз проводится приемными комиссиями с 10 по 25 августа.

В вузах обучение будет организовано в дистанционном режиме. Традиционный формат будет осуществляться по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики.

Ранее глава МОН отметил , что в новом учебном году обучение в вузах и колледжах преимущественно будет организовано в дистанционном режиме. Традиционный формат будет по индивидуальному графику для проведения лабораторных работ, производственного обучения и профессиональной практики, и в отдаленных колледжах с малым контингентом с усилением санитарного режима.

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