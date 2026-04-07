Почему поколение Z выбирает реальный опыт вместо теории

Фото: журналист Разия Мазенко

Рассказать друзьям

Классическая модель "школа - университет - работа" постепенно теряет статус единственного сценария. Все больше молодых людей поколения зумеров в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане задаются вопросом: "Оправдано ли тратить 5 лет на обучение без четкой гарантии трудоустройства?".





На фоне экономических изменений и ускорения рынка труда этот вопрос становится не теоретическим, а вполне практическим. По данным международных исследований, доля молодых людей, сомневающихся в ценности высшего образования, растет, и наша страна не является исключением. Молодежь все чаще рассматривает альтернативные пути развития, где результат можно получить быстрее.





МИНУС ИНТЕРЕС" К УЧЕБЕ





Один из ключевых факторов - отсутствие прямой связи между дипломом и трудоустройством. Выпускники часто сталкиваются с парадоксом: чтобы получить работу, нужен опыт, но получить опыт без работы невозможно, и в результате диплом перестает восприниматься как надежный билет в профессию.





Дополнительно ситуацию усугубляет разрыв между теорией и реальностью: многие образовательные программы не успевают за изменениями на рынке, технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные планы, и знания частично устаревают уже к моменту выпуска.





Серьезную роль играет и финансовый фактор. Платное обучение становится нагрузкой для семей, а студент на протяжении нескольких лет не имеет стабильного дохода, что делает образование инвестициями с неопределенным результатом.





На этом фоне усиливается влияние социальных сетей и цифровых платформ, где молодые люди видят примеры ровесников, зарабатывающих через блогинг, фриланс или онлайн-бизнес. Возможность начать зарабатывать без диплома снижает мотивацию к долгому обучению.





ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД ПОКОЛЕНИЕ Z





Несмотря на быстрорастущие запросы зумеров, есть места, где успели адаптироваться к новым форматам. В России 3 года работает международная программа трудоустройства " Алабуга Старт " и " Алабуга Политех " для молодых людей. Там участницы и участники с первых месяцев работают, получают доход и осваивают профессию в реальных условиях производства.





Направлений всего 7 - кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные и монтажные работы, логистика, оператор производства, автотранспортный цех. Молодежь осваивают новые компетенции, двигаются по карьерной траектории, прокачиваются в общении и пробуют себя в роли управленцев.





Фото: журналист Разия Мазенко





Я научилась общаться с людьми, несмотря на их возраст, и работать в команде. Так как у меня до этого были проблемы с этим, я научилась открываться и работать с людьми. Если можно так сказать, сегодня я являюсь наставником для некоторых девочек, помогаю им, показываю, как работать и что делать", - сообщила участница программы Аймира, которая приехала в Россию из Кыргызстана и работает поваром по направлению кейтеринг.





Отмечается, что программа также делает ставку на интеграцию через среду и культуру. Для юношей и девушек проводят спортивные игры, конкурсы, организуют поездки по историческим местам Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Для них программа на два года становится частью жизни.





После окончания "Алабуга Старт" молодые люди получают сертификаты о профессии. Далее каждый решает для себя - остаться работать в России или вернуться с накопленными знаниями домой.





Для парней в особой экономической зоне "Алабуга" работает другая программа - " Алабуга Политех ". Это колледж будущего, где парни с первого курса получают инженерные и технические специальности прямо на заводах-резидентах ОЭЗ.





Система дуального образования построена так: половину дня студенты проводят за теорией, половину - работают с промышленным оборудованием под руководством опытных наставников. Среди направлений промышленная робототехника, микроэлектроника, BIM-проектирование, биотехнологии, программирование на Python.





Фото: журналист Разия Мазенко





РИСКИ ОТКАЗА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ





Отказ от классического образования несет риски. Прежде всего - отсутствие фундаментальных знаний, необходимых в профессиях с глубокой теоретической базой. В медицине, инженерии или на госслужбе карьерный рост без диплома может быть ограничен.





Есть и другой риск: выбор быстрых, но нестабильных путей. Доходы в цифровой среде способны быть высокими, но не всегда оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Так что вопрос образования становится стратегическим.





Сегодня перед молодыми людьми стоит не дилемма "учиться или не учиться", а выбор формата обучения. Универсального ответа нет: для одних университет дает системные знания и долгосрочные перспективы, для других эффективнее быстрый старт через практику.





И для многих попробовать себя в реальном деле намного ценнее, чем получить красный диплом. Поэтому для молодых девушек и парней и появляются программы по типу " Алабуга Старт " и " Алабуга Политех ".





Ключевое в любой траектории - осознанный выбор, основанный на понимании рынка и собственных целях, а не на стереотипах или давлении извне.





Автор: журналист Разия Мазенко, Казань





Для справки:





К поколению Z обычно относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это первое поколение, выросшее в условиях цифровой среды, которое отличается доступом к информации, высокой адаптивностью и стремлением к быстрому результату.