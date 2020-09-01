Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - После просмотра видеозаписей ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, передает Kazakhstan Today.

По итогам просмотра видео ЕНТ аннулированы результаты 158 тестируемых, 97 из которых получили грант (максимальный балл 138). 97 ребят, честно сдавших ЕНТ, но не поступивших на грант, будут зачислены в течение 2 недель. Более подробно опубликуем на страничке НЦТ", - написал на своей странице в Facebook директор РГКП "Национальный центр тестирования" Дидар Смагулов.

Он также сообщил, что дежурившую на ЕНТ женщину уличили в помощи списывающему абитуриенту.

К сожалению, есть факт, когда дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Посмотрите, как "героически" она закрывает своим телом парня, фотографирующего книжку-вопросник. Как минимум будем требовать её увольнения из системы образования, как максимум - привлечения к более суровой ответственности", - сообщил Дидар Смагулов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства