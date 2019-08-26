Стали известны имена обладателей грантов в магистратуру

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - Национальный центр тестирования опубликовал список получателей грантов в магистратуру, передает Kazakhstan Today.

Всего присвоен 9701 грант . Оставшиеся после первого круга гранты были повторно распределены по востребованным специальностям. 3108 грантов будут возвращены в бюджет", - сообщил исполняющий обязанности директора НЦТ Дидар Смагулов .

Он уточнил, что гранты распределяет компьютер, но понимая важность этого процесса, каждая ведомость перепроверялась вручную, а это более 12000 записей.

Мы последовали рекомендациям наших уважаемых экспертов, в том числе Мурат Абенов и решили не бежать за количеством грантов, а думать об их качестве. Ну не нужны стране юристы и управленцы в таком количестве. Гранты бакалавриата и магистратуры присуждены, теперь мы готовы передать все программные коды ЦАРКА Olzhas Satiyev для проведения общественного цифрового аудита добропорядочности", - прокомментировал он.





Напомним, ранее Национальный центр тестирования предложил создать "черный список" лиц , которые на тестирование для поступления в магистратуру отправляли вместо себя подставных лиц.

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