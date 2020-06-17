В школах Алматы не хватает 30 тысяч мест

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с тем, как решается в Ауэзовском районе города проблема дефицита мест в детских садах и школах, передает Kazakhstan Today.

Одной из основных проблем, поднимаемых жителями Ауэзовского района, является дефицит мест в школах. На сегодняшний день в районе не хватает 5365 мест", - сообщает пресс-служба акима.





В микрорайоне Мамыр, где проживает почти 6 тыс. человек, строится школа на 1200 мест. Б. Сагинтаев, осмотрев строительную площадку, поручил строго контролировать качество применяемых материалов и ход строительных работ. Открытие школы планируется уже в новом учебном году так же, как пристройки на 400 мест к школе №123 в микрорайоне Аксай-3а.

Кроме того, в текущем году начнется строительство пристроек к пяти школам общей вместимостью 3550 мест. Это школа №6 на 900 мест, №117 на 900 мест, №133 на 400 мест, №132 на 800 мест и №121 на 550 мест. Таким образом, проблема дефицита мест в школах Ауэзовского района будет практически решена.

В целом городу не хватает 30 тыс. мест в школах. С учетом прироста населения в следующем учебном году показатель вырастет вдвое. В этой связи в 2020-2021 годы планируется построить 16 новых школ и 23 пристройки общей вместимостью порядка 47,5 тыс. мест. Дефицит ученических мест будет сокращен на 80%", - информирует пресс-служба.

Отмечается, что строительство ведется по всем программам - ДКЗ, в рамках ГЧП и социальной ответственности бизнеса, а также благодаря стимулированию частного предпринимательства.

Проблему нехватки детских садов помогают решать предприниматели, занимающиеся строительством жилых комплексов. По поручению акима Алматы, при возведении новых ЖК необходимо предусматривать помещения для объектов социального назначения. Это поможет снизить нагрузку на имеющиеся городские учреждения образования. В ЖК "Уш сункар" в микрорайоне Аскай-5 застройщик выделил помещение под детский сад на 115 мест.

В Ауэзовском районе Алматы насчитывается 46 государственных и 122 частных детских сада с общим охватом 16 584 детей. По государственному заказу сотрудничают 63 частных детских сада. В 2019 году открыт один государственный (120 мест) и 25 частных детских садов (400 мест).

На 2020 год запланировано открытие девяти частных детских садов, из них на сегодня открыто три на 178 мест.

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