В школах Костанайской области начнут обучать основам предпринимательства

Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - В 75 школах Костанайской области в этом году начнут преподавать "Основы предпринимательства", передает Kazakhstan Today.

"Программа предмета разработана Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и утверждена Министерством образования Казахстана. С 19 по 29 августа в Костанае начнут обучать педагогов. Курсы пройдут 75 школьных учителей, 39 преподавателей колледжей и 31 преподаватель вуза", - пояснила эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Гулия Сексенбаева.

Новый предмет ввели в школьную программу для учащихся 10-11 классов. Кроме того, основам предпринимательства будут обучаться студенты государственных колледжей и вузов Костанайской области.

Отметим, в прошлом году новый предмет в пилотном режиме преподавался в школе №3 города Рудного Костанайской области.

На 1 августа 2019 года в Костанайской области действуют 54 417 субъекта малого и среднего бизнеса, что на 6,5% выше соответствующего периода 2018 года.

Численность работающих в МСП по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 152,8 тыс. человек, что на 2,6% больше, чем на 1 апреля 2018 года.

Выпуск продукции субъектами МСП за январь - март 2018 года составил 169,2 млрд тенге, индекс физического объема - 94,7%.

В перечень проектов Карты поддержки предпринимательства на 2019 год включено 3 проекта на сумму 7 млрд тенге, с созданием 219 рабочих мест.

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