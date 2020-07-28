За хищение средств в подведомственных организациях уволен замруководителя управления образования Нур-Султана

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Уволен заместитель руководителя управления образования Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

По представлению, внесенному в рамках уголовного дела, возбужденного по факту неоднократного хищения бюджетных средств директором КГУ "Детский сад - начальная школа № 12" и директором средней школы № 13, заместитель руководителя управления образования Нур-Султана, курирующий финансовые вопросы, в том числе госзакупки, уволен с занимаемой должности", - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на управление превенции и добропорядочности столичного департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Отмечается, что в августе 2015 года Рахимбеков К.К., будучи директором средней школы №13, используя служебное положение, обратился к своей подчиненной с просьбой найти для формального трудоустройства лицо, обладающее необходимыми познаниями в сфере государственного образования, объяснив последней, что перечисленные и обналиченные денежные средства будут расходоваться якобы на нужды школы.

На основании приказа директора СШ №13 гражданка К. была назначена на должность архивариуса на одну ставку в соответствии с условиями трудового договора. К. фактически не исполняла обязанности архивариуса, ее заработная плата поступала директору школы. Полученную сумму в размере 2 673 013 тенге директор школы израсходовал на нужды учебного заведения, а оставшиеся 400 000 тенге растратил по своему усмотрению", - отметили в ведомстве.

В феврале 2020 года Рахимбеков, используя служебное положение, привлёк руководителя ИП "Сапатранс" Т.Б. Сапина, обладающего специальной техникой, для оказания ему пособничества в заключении договора на вывоз снега с территории школы, пообещав ему за это выплатить денежное вознаграждение, но при условии подписания договора с завышенной стоимостью, последующего обналичивания и возврата ему излишне перечисленных средств.

15 марта 2020 года Т.Б. Сапин обеспечил очистку и вывоз снега с территории учебного заведения. Рахимбеков обеспечил подписание договора и акта выполненных работ по вывозу снега с территории школы на общую сумму 600 000 тенге. За данные действия Сапин перечислил на карточный счет супруги Рахимбекова сумму в размере 440 000 тенге, которую последний потратил на собственные нужды", - продолжили в ведомстве.

Также сообщается, что в марте 2020 года Рахимбеков при проведении закупа информационно-тематических баннеров и стендов на общую сумму 905 000 тенге для нужд школы привлек руководителя ИП "Азия-Арт" М.О. Абишева, обладающего специальной техникой и цехом по производству полиграфических услуг, пообещав выплатить ему денежные средства по договору, но при условии обналичивания и возврата ему излишне перечисленных средств в сумме 183 000 тенге.

За указанные действия К.К. Рахимбеков приговором районного суда №2 Алматинского района признан виновным по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189. Ему назначено наказание в виде уплаты штрафа в десятикратном размере похищенного имущества, то есть 10 230 000 тенге, причем с пожизненным лишением права занимать должности в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора", - заключили в ведомстве.

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