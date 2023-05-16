15.05.2023, 18:49 9921
АО "КазТрансОйл" продлило договор о транзите 10 млн тонн российской нефти в год в Китай
Предусматривается транспортировка 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба компании.
Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством России и правительством Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в КНР от 24 декабря 2013 года.
Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа.
В настоящее время тариф АО "КазТрансОйл" на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в КНР по маршруту граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика) составляет 15 долларов за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" - 4,23 доллара за 1 тонну без учета НДС; на участке Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика) - 10,77 доллара за 1 тонну без учета НДС.
В январе-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китайскую Народную Республику.
Напомним, в марте из системы магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" было принято 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан.
В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
С 1 мая АО "КазТрансОйл" повысило тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.
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15.05.2023, 19:09 9096
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11,6%
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 92%, Кыргызстан - 4,7%, Беларусь - 3,2% и Армения - 0,1%
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-марте 2023 года товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС составил 6629 млн долларов, что в номинальном выражении больше на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.
В январе-марте 2023 года экспорт товаров составил 2598,1 млн долларов (больше на 41,5%), импорт - 4031 млн долларов (меньше на 1,8%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 92%, Кыргызстан - 4,7%, Беларусь - 3,2% и Армения - 0,1%.
Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - 29,4%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности - 25,2%.
В структуре импорта из стран ЕАЭС преобладают продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары - 20,8%, металлы и изделия из них - 18,5%, а также минеральные продукты -13%.
15.05.2023, 16:44 11521
Какие вызовы стоят перед странами Центральной Азии
Фото: Алмаз Толеке
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, выступая на форуме ADFIAP, обозначил 4 основных вызова для стран Центральной Азии. Это отсутствие выхода к морю, низкий уровень развития финансового сектора, рассогласованность действий в водно-энергетической сфере и негативные климатические изменения.
Отсутствие выхода к морю ограничивает торгово-экономический потенциал Центральной Азии. Из-за высоких транспортных расходов ВВП стран, не имеющих выхода к морю, в среднем растет на 20% медленнее, чем могло бы быть", - отметил Подгузов.
По его словам, для решение данной проблемы необходимо совершенствовать транспортную инфраструктуру в регионе.
Новые железнодорожные маршруты и контейнерные перевозки могут способствовать более эффективной интеграции в глобальные цепочки поставок и снижению транспортных расходов. По этой причине Центральная Азия по-прежнему нуждается в иностранных инвестициях в этот сектор", - сказал глава ЕАБР.
В презентации, которая была представлена участникам конференции, говорится, что евразийский транспортный каркас сейчас расширяется за счет новых железных и автомобильных дорог. Появились каспийские морские порты, аэропорты, транспортно-логистические центры, пункты пропуска через границу.
За последние 10 лет количество контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа выросло более чем в 200 раз", - отметил Подгузов.
Однако, по его словам, для динамичного развития региональных и внешнеторговых связей по-прежнему необходимо упрощение таможенных и пограничных процедур.
Вторым вызовом я считаю водоснабжение и энергетику. Развитие сельского хозяйства, промышленности и прочих секторов требует больше водных ресурсов. Мы считаем, что Центральная Азия должна объединить свои усилия с тем, чтобы более эффективно управлять водными ресурсами", - сказал Подгузов.
Центрально-Азиатский регион имеет один из самых низких уровней эффективности водопользования в мире. Средняя эффективность использования воды здесь оценивается в 2,5 долл./м³, что значительно ниже среднемирового показателя 19,01 долл./м³.
Быстрый рост населения, урбанизация, развитие сельского хозяйства и промышленности - все эти процессы требуют больше воды. Позиция нашего банка заключается в том, что Центральная Азия должна использовать коллективный подход к управлению водными ресурсами в регионе. По оценкам ЕАБР (они совпадают с оценками Всемирного банка и других организаций), устранение существующих недостатков за счет кооперации может привести к дополнительному увеличению темпов роста регионального ВВП на 1,5% в год", - сказал он.
Также Подгузов отметил, что некоторые страны испытывают зависимость от ресурсов.
Несмотря на значительный прогресс в социально-экономическом развитии, некоторые факторы все еще сдерживают экономическое развитие и доходы в Центральной Азии. Ресурсы здесь как раз большой вопрос. Многие страны ЦА все еще зависят от экспорта сырьевых товаров и трудовых ресурсов. Уровень экспортируемых регионом полезных ископаемых составляет 51 процент от общего экспорта. В этой связи необходимо снизить зависимость региона от экспорта минеральных природных ресурсов", - сказал председатель правления ЕАБР.
Он также указал на угрозы, связанные с изменением климата. Страны Центральной Азии относятся к числу наиболее уязвимых в мире к таким рискам.
Другой вызов - это климатические изменения. Центральноазиатские страны являются одними из наиболее уязвимых в мире с точки зрения климатического изменения. Нагрузка на водные ресурсы большая, и она увеличится в 2,8 раза в регионе. Кроме того, в регионе будет наблюдаться большее повышение температуры по сравнению со среднемировым показателем. Это может привести к ускоренному таянию ледников, сокращению снежного покрова, усилению опустынивания, деградации и засолению земель, утрате биоразнообразия и усилению обезлесения", - отметил глава ЕАБР.
Он призвал глобальный бизнес активизировать согласованные действия по снижению этих рисков.
Мы хотим преодолеть эти вызовы, и 10,9 млрд долларов хотим проинвестировать в регион до 2026 года. Фокус будет в основном на Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Армении. У нас есть несколько проектов в этих странах, у нас есть специальный цифровой фонд, который был создан для того, чтобы цифровая инфраструктура была создана в этих странах", - сказал Подгузов.
Он отметил, что преодоление этих вызовов позволит странам Центральной Азии развиваться еще быстрее.
Напомним, в Алматы сегодня начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP). В мероприятии принимают участие 240 руководителей банков, инвестфондов и институтов развития из 40 стран - участниц Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (Association of Development Financial Institutions of Asia and Pacific, ADFIAP).
15.05.2023, 09:57 16456
В Казахстане производство удобрений в упадке
Сократился выпуск азотных и фосфорных удобрений
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство удобрений в упадке. Выпуск азотных удобрений сократился на 8% за год, фосфорных - в 8 раз.
За январь-март 2023 года в Казахстане произвели 104 тысячи тонн азотных удобрений - на 7,6% меньше, чем годом ранее. Выпуск фосфорных удобрений сократился сразу в 8,2 раза, до 5,9 тысячи тонн против 48,7 тысячи тонн годом ранее, сообщает Energyprom.kz.
Основной объем производства азотных удобрений традиционно пришелся на Мангистаускую область. По итогам первого квартала здесь произвели 101,9 тысячи тонн удобрений, что составило 98% от всего объема по РК. Напомним, в регионе работает крупнейшая компания - АО "КазАзот".
В производстве фосфорных удобрений ожидаемо лидировала Жамбылская область: 4,6 тысячи тонн против 46,3 тысячи тонн годом ранее. В регионе работает гигант ТОО "Казфосфат". В конце прошлого года сотрудники завода вышли на забастовку. В результате в январе 2023 года им повысили зарплату. Еще одно повышение ожидается в июле.
В целом за январь-декабрь 2022 года производство азотных удобрений сократилось на 1,7%, до 437,7 тысячи тонн, фосфорных - на 29,4%, до 138,1 тысячи тонн.
По итогам января-февраля текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на азотные удобрения всего на 56,9% против 71,5% годом ранее. Производство за этот период сократилось на 6,4%, до 72,2 тысячи тонн. В страну завезли 54,6 тысячи тонн удобрений - сразу на 77,9% больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 120,4 тысячи тонн удобрений - на 45% больше, чем год назад.
Фосфорные удобрения в страну практически не завозятся, а спад местного производства весьма негативно сказался на отрасли: так, реализация фосфорных удобрений на внутреннем рынке РК сократилась сразу в 7,1 раза, до лишь 4,3 тысячи тонн.
По данным ФАО, в 2020 году больше всего удобрений в мире использовали в Бахрейне: 386,7 кг на гектар земли. В пятерку лидеров также попали Египет, Нидерланды, Люксембург и Ирландия.
В странах СНГ меньше всего удобрений использовалось в Казахстане: всего 2,5 кг на гектар. Для сравнения: в Армении показатель составлял 178,8 кг, в Узбекистане - 162,5 кг, в Туркменистане - 144 кг, в Азербайджане - 90,1 кг, в Беларуси - 80,2 кг, в Таджикистане - 68,4 кг, на Украине - 50,8 кг, в Кыргызстане - 19 кг, в России - 15,5 кг на гектар.
15.05.2023, 09:00 17131
Конференция крупнейших инвесторов из более чем 40 стран мира проходит в Алматы
Фото: Сергей Непша
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Алматы. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начала работу международная конференция крупнейших инвесторов в инфраструктурные и ЕSG-проекты, а также 46-я встреча участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIАP), передает корреспондент агентства.
В конференции принимают участие свыше 240 делегатов и гостей из более чем 40 стран. Это крупнейшие инвесторы из Юго-Восточной Азии, Европейского союза, Латинской Америки, Африки и с Ближнего Востока, из Новой Зеландии, Канады, Турции, Японии, Китая, Индии, Саудовской Аравии, Великобритании и США, а также представители международных организаций, включая ООН", - сообщили в Евразийском банке развития.
В первый день конференции состоится специальная сессия "Инвестиции как драйвер устойчивого роста в Центральной Азии: роль и приоритеты институтов развития".
Докладчики: президент и главный исполнительный директор Африканской финансовой корпорации Самайла Зубаиру, генеральный директор по операциям в частном секторе Азиатского банка развития (АБР) Сюзанна Габури, вице-президент и главный специалист по рискам Нового банка развития Анил Кишора, вице-президент FONPLATA Мариана Прадо Нойя и председатель правления ЕАБР Николай Подгузов. Модератор специальной сессии - основатель и главный редактор BNE IntelliNews Бен Арис.
Участники сессии обсудят ключевые вызовы, стоящие перед странами Центральной Азии, и приоритеты институтов развития для реализации инвестиционного и экспортного потенциала региона.
В условиях динамичного развития экономики и региональной торговли стран Центральной Азии повышается инвестиционная привлекательность региона. За 20 лет объем входящих инвестиций увеличился в 17 раз, составив 211 млрд долларов.
Казахстан среди 190 стран региона имеет наилучшие позиции, занимая 25-е место в рейтинге Doing Business 2020, поднявшись на 57 позиций за 15 лет. Казахстан привлек наибольший объем ПИИ в регионе - 75% объема ПИИ, поступивших в регион, приходится на экономику этой страны. Всего за последние 30 лет экономика Казахстана получила более 370 млрд долларов иностранных инвестиций.
Программы и финансовая поддержка международных банков и других институтов развития способствуют устойчивому социально-экономическому развитию стран региона, реализации моделей долгосрочного экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, дальнейшему раскрытию инвестиционного экспортного потенциала стран Центральной Азии.
В рамках серии мероприятий 15 мая пройдут панельные сессии, где будет обсуждаться финансирование в объекты транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры, которые играют решающую роль в устойчивом социально-экономическом развитии на национальных и региональном уровнях.
На специальной сессии 16 мая спикеры представят инвестиционный потенциал и проекты Казахстана и стран Центральной Азии как самого быстрорастущего региона мира.
14.05.2023, 18:43 23686
В Казахстане вырос общий индекс цен на социально значимые продукты
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю общий индекс цен на социально значимые продукты вырос на 0,2%, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Основной сезонный рост пришелся на овощную группу товаров: капусту (9,7%), лук (3,0%), картофель (2,4%), морковь (2,2%)", - отметили в министерстве.
По данным ведомства, третий месяц подряд продолжается тенденция снижения цен на крупу гречневую - 2,1% за неделю (-20,6% за 4 месяца 2023 года). На прошедшей неделе общий индекс цен снизился на муку - 1,5%, яйца - 0,7%, масло подсолнечное -0,2% (-4,7% за 4 месяца 2023 года), молоко и рожки - 0,2%, мясо кур и соль - 0,3%, рис и сахар - 0,1%.
По состоянию на 12 мая 2023 года 10 регионов заключили договоры на первую поставку раннего лука из Таджикистана общим объемом 260 тонн. Это Улытауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Туркестанская, Абайская, Жетысуская, Жамбылская области. На стадии заключения - Атырауская, Карагандинская, СКО и город Алматы", - сообщили в Минторговли.
Также от закупа раннего таджикского лука отказались Алматинская, Актюбинская и Кызылординская области. Первые поставки ожидаются 18-19 мая в размере 180 тонн.
Кроме того, 11 регионов заключили договоры на поставку ранней капусты с казахстанских полей общим объемом 2198 тонн, три региона - договоры намерений. Не заключили договоры на поставку этого овоща Астана, Абайская, Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Мангистауская, Туркестанская, Улытауская области.
Также продолжается работа по разбронированию сформированных запасов овощей урожая прошлого года. По состоянию на 10 мая общий объем реализации составил 73 504 тонны, из них картофеля - 35 745 тонн, моркови - 13 503 тонны, лука - 13 737 тонн, капусты - 10 519 тонн. Общий объем запасов составляет 139 466,7 тонны.
В структуре индекса потребительских цен, характеризующего уровень инфляции, продовольственные товары составляют 41,8 процента, непродовольственные - 29,6 процента, платные услуги - 28,6 процента. В составе продовольственных товаров доля СЗПТ равна 11,7%", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр торговли провел совещание по вопросам сдерживания цен на молочные продукты.
13.05.2023, 15:42 40251
Ряд нарушений выявлен в финансово-хозяйственной деятельности "Озенмунайгаза"
Фото: ozen.kz
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Жанаозен. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене работает специальная рабочая группа АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) по проверке деятельности "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города. Выявлен ряд нарушений в финансово-хозяйственной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе КМГ.
К настоящему времени специалистами выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции 3 водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тысячи тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3. Причины столь серьезной разницы выясняются специалистами", - проинформировали в КМГ.
Также сообщается, что в соответствии со стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" в 2022 году были заключены договоры на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд 582 млн 699 тысяч тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважины (или 30 040,7 бригада-часов).
В ходе проверки установлена, что ОМГ в нарушение пункта 6-1 статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тысяча тенге. Кроме того, выявлены не выполненные объемы работ. Ведется уточнение причин", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм порядка закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына" производится закуп бензина марки АИ-95 путем перечисления средств на зарплатные карты водителей.
Также в январе текущего года в нарушение порядка закупок ОМГ произведен закуп бензина марки АИ-95 объемом 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности", - заключили в компании.
Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.
22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.
29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".
Как сообщалось ранее, КМГ направил в Жанаозен новых экспертов - выявлено 130 фактов нарушений.
12.05.2023, 20:31 55686
НБ РК: результаты мониторинга предприятий указывают на рост экономической активности
Предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Директор ДДКП НБ РК Рустем Оразалин рассказал о результатах мониторинга предприятий за I квартал 2023 года.
Результаты мониторинга предприятий за I квартал 2023 года указывают на умеренный темп роста экономической активности в реальном секторе. Отмечено увеличение спроса в реальном секторе, замедление темпа роста цен на готовую продукцию, снижение уровня загрузки производственных мощностей и инвестиционной активности.
В I квартале 2023 года спрос на готовую продукцию улучшился. Диффузионный индекс (ДИ) увеличился с 51,4 до 52,9. Улучшение показателя отмечено в секторе производства товаров (53,4) и в секторе услуг (52,7). Темп роста цен на готовую продукцию предприятий замедлился, ДИ составил 59,6 (в IV квартале 2022 года - 62,3)", - сообщил Рустем Оразалин.
Он добавил, что предприятия по-прежнему считают состояние экономики Казахстана основным препятствием в ведении бизнеса. Об этом заявили 34,1% опрошенных предприятий. Другими препятствиями выступают: конкуренция (30,0%); уровень налогов (24,8%); нехватка квалифицированных кадров (23,9%); поиск покупателей (23,5%); регулятивные изменения (15,1%); сложность возврата дебиторской задолженности (13,9%). Доступ к финансированию по значимости располагается на 8-м месте (13,5%).
Композитный опережающий индикатор (КОИ), представляющий собой агрегированную оценку опросов предприятий реального сектора сохранился на уровне 100,3, что говорит о сохранении положительной, хотя и слабой динамики экономического роста. В I квартале 2023 года в опросе приняли участие 3366 предприятий, из них крупных и средних - 1587", - сообщил директор ДДКП НБ РК.
12.05.2023, 19:11 55071
Министр торговли провел совещание по вопросам сдерживания цен на молочные продукты
В Казахстане сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина состоялось совещание с представителями производителей молочных продуктов, отраслевых объединений, НПП "Атамекен" и заинтересованных госорганов. На повестке дня стоял вопрос по сдерживанию роста цен на молочные продукты, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам директора Молочного союза Казахстана Владимира Кожевникова, в Казахстане есть все необходимые мощности для переработки молока и обеспечения потребности населения в молочных продуктах. Но заводы недозагружены из-за нехватки сырья.
У нас сегодня серьезно отстают товарные ресурсы от возможностей в переработке. Причин несколько, а главная - это нехватка товарного молока. Сегодня 50% молока, поступающего на переработку, производится на личных подсобных хозяйствах и не отвечает требованиям технических регламентов ТС", - отметил Владимир Кожевников.
Директор ТОО "Айс-плюс" Куаныш Ищанов заявил о резком спаде продаж из-за наплыва импортного молока.
В апреле наши продажи упали до 50%. Наши склады переполнены молочной продукцией. Мы натуральное молоко закупаем дороже, тогда как готовая импортная продукция заходит к нам в страну по заниженной цене", - подчеркнул он.
Другие производители помимо нехватки отметили дороговизну сырья. В частности, в течение этого года цена на сырое молоко поднималась каждый месяц вне зависимости от сезона.
На сегодняшний день в стране внутреннее потребление молочной продукции составляет 2,3 млн тонн в год. 172 молокоперерабатывающих предприятия ежегодно перерабатывают 1,8 млн тонн молока, что составляет 46% от общего объема его производства. Мощности предприятий позволяют перерабатывать порядка 2,5 млн тонн в год, но загружены на 77%. В результате обеспеченность молочными продуктами за счет отечественного производства достигает 81,6%. Остальная часть восполняется за счет импортных поставок.
Со стороны государства переработчикам оказываются различного рода меры господдержки. За последние 4 года молокоперерабатывающим предприятиям выданы субсидии на сумму 35 млрд тенге. Для развития переработки молока сохранены все меры государственной поддержки. Это инвестиционные субсидии по возмещению части расходов при строительстве и модернизации молзаводов, ставки вознаграждения по лизингу и кредитам. Также для развития сырьевой базы в животноводстве субсидируется племенная работа и повышение продуктивности и качества продукции животноводства. За последние 7 лет объем субсидий для развития молочного скотоводства вырос в 1,8 раза, в 2022 году составил 22,5 млрд тенге (в 2016 г. - 12,1 млрд тенге).
Кроме этого, оказывается помощь по снятию различного рода барьеров, препятствующих торговле. Действует ситуационный штаб на уровне трех министерств - торговли и интеграции, сельского хозяйства и здравоохранения. Этот рабочий орган координирует деятельность ведомств в части обеспечения контроля за соответствием ввозимых в страну продуктов обязательным требованиям техрегламентов качества и при необходимости принятия оперативных мер по ограничению несоответствующего импорта.
Что касается нехватки сырья, то уже в этом году будет дан старт строительству 65 молочно-товарных ферм в рамках большого проекта. На это из бюджета уже выделено 100 млрд тенге под низкий процент. На следующий год планируем продолжить строительство молочно-товарных ферм по стране, что позволит практически полностью обеспечить производство в стране сырья в нужном объеме. Мы рассмотрим все поступившие предложения и в конце мая еще раз соберемся для обсуждения результатов", - подвел итоги совещания Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане планируют объединить функции ветеринарного и фитосанитарного надзора. Основная цель планируемого объединения - устранить "слепые зоны" в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции.
6 мая на совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина рассмотрели результаты анализа цепочки посредников при реализации социально значимых продовольственных товаров. На сегодняшний день Комитет торговли выявил 22 риска превышения торговой надбавки.
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