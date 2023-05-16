АО "КазТрансОйл" продлило договор о транзите 10 млн тонн российской нефти в год в Китай

Предусматривается транспортировка 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа

Рассказать друзьям

Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику, - АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба компании.





Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством России и правительством Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в КНР от 24 декабря 2013 года.





Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа.





В настоящее время тариф АО "КазТрансОйл" на услугу по транспортировке 10 млн тонн российской нефти в год через территорию Казахстана в КНР по маршруту граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика) составляет 15 долларов за 1 тонну без учета НДС, в том числе: на участке граница Российской Федерации - граница Республики Казахстан (Прииртышск) - Атасу (Республика Казахстан), включая перевалку нефти на ГНПС "Атасу" - 4,23 доллара за 1 тонну без учета НДС; на участке Атасу (Республика Казахстан) - Алашанькоу (Китайская Народная Республика) - 10,77 доллара за 1 тонну без учета НДС.





В январе-апреле 2023 года АО "КазТрансОйл" осуществило транзит 3,2 млн тонн российской нефти в Китайскую Народную Республику.





Напомним, в марте из системы магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" в систему магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" было принято 25 тысяч тонн российской нефти для транзита через территорию Казахстана в Узбекистан.





В I квартале 2023 года АО "КазТрансОйл" транспортировало 39 897 тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.



