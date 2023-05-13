Казахстан планирует увеличить экспорт зерна в Китай до миллиона тонн в год

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Пекин. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества с Китаем в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев рассказал об обширных перспективах роста и сотрудничества с Китаем в сфере АПК и планах по налаживанию прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.





В ходе встречи с ведущими агрокомпаниями Китая руководству двух китайский компаний COFCO и CITIC Group было предложено осуществлять поставки зерновых через отечественные компании, которые имеют значительные запасы зерновых в Казахстане и могут обеспечить необходимые объемы и качество зерна для экспорта. Кроме того, при возникновении проблемных вопросов в логистике МСХ готово оказать содействие в их оперативном разрешении.





В приграничных городах Алашанькоу и Хоргос имеются терминалы мощностью приема до 10 тысяч тонн зерновых грузов в сутки", - отметили в министерстве.





На встрече с представителями Мясной ассоциации КНР Ербол Карашукеев отметил, что казахстанские предприятия ожидают скорейшего возобновления экспорта замороженного мяса: говядины, баранины и свинины. Кроме того, отечественные заводы готовы поставлять охлажденную мясную и рыбную продукцию, мясо птицы, яйца и другие виды товаров.





Глава МСХ обсудил возможность аккредитации отечественных мясокомбинатов для допуска экспорта в КНР. В настоящее время только 4 предприятия имеют соответствующее разрешение, список может пополниться еще 13 компаниями.





По данным ведомства, в прошлом году в Казахстане произведено 1,06 млн тонн мяса. Основная доля экспорта приходится на Узбекистан, ОАЭ и Кувейт.





Вместе с тем в Туркестанской области планируется построить современное мясоперерабатывающее предприятие с мощностью убоя до 1500 голов КРС в сутки, также завод по переработке субпродуктов. Кроме того, в регионе планируется создать крупную площадку по торговле сельхозживотными.



