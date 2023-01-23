Казахстан снизит нефтедобычу до 2025 года

На портале открытых НПА опубликовали проект изменений объема добычи и производства топлива

Фото: Pixabay

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в - О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы".





Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом:

- в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн;

- в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.





На 2025 год запланировано обеспечить объем добычи нефти в размере 103,3 млн тонн.





Документ гласит, что редакция предлагается по следующим причинам:

1. "Тенгизшевройл": перенос сроков завершения проекта будущего расширения на середину 2024 года;

2. NCOC: пересмотр показателей на 2023 год в связи с работами в 2022 году, связанными с остановками месторождения Кашаган из-за утечки на газожидкостном сепараторе на заводе "Болашак", перенос срока ввода в эксплуатацию ГПЗ на Кашагане на начало 2025 года;

3. уточнение прогнозных показателей от компаний на 2023 год.





Вместе с этим к 2026 году планируется снижение производства товарного газа с запланированных ранее 35 до 27 млрд кубометров.





Также изменили план производства нефтегазохимической продукции, снизив целевой показатель к 2026 году с 1,2 млн тонн до 913 тысяч тонн. Такое постановление объясняется повышенным спросом на ГСМ на внутреннем рынке.





В 2024 году правительством запланировано начало строительства газосепарационного комплекса на территории "Тенгизшевройл", завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. А в 2026 году введут в эксплуатацию завод по производству бутадиена.