22.01.2023, 18:36 9926
Казахстан снизит нефтедобычу до 2025 года
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - О снижении темпа нефтедобычи в Республике Казахстан говорится в проекте документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 28 июня 2014 года № 724 "Об утверждении Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы".
Согласно проекту документа, план нефтедобычи снизится следующим образом:
- в 2023 году с 92,6 млн тонн до 90,5 млн тонн;
- в 2024 году с 98,1 млн тонн до 95,4 млн тонн.
На 2025 год запланировано обеспечить объем добычи нефти в размере 103,3 млн тонн.
Документ гласит, что редакция предлагается по следующим причинам:
1. "Тенгизшевройл": перенос сроков завершения проекта будущего расширения на середину 2024 года;
2. NCOC: пересмотр показателей на 2023 год в связи с работами в 2022 году, связанными с остановками месторождения Кашаган из-за утечки на газожидкостном сепараторе на заводе "Болашак", перенос срока ввода в эксплуатацию ГПЗ на Кашагане на начало 2025 года;
3. уточнение прогнозных показателей от компаний на 2023 год.
Вместе с этим к 2026 году планируется снижение производства товарного газа с запланированных ранее 35 до 27 млрд кубометров.
Также изменили план производства нефтегазохимической продукции, снизив целевой показатель к 2026 году с 1,2 млн тонн до 913 тысяч тонн. Такое постановление объясняется повышенным спросом на ГСМ на внутреннем рынке.
В 2024 году правительством запланировано начало строительства газосепарационного комплекса на территории "Тенгизшевройл", завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год. А в 2026 году введут в эксплуатацию завод по производству бутадиена.
новости по теме
23.01.2023, 10:56 1361
За неделю лук в Казахстане подорожал сразу на 5,5%
В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На прошлой отмечалось повышение цен на овощи. В частности, цены на лук выросли на 5,5 %, морковь - на 1,3 %, картошку - на 1%, информирует Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Для обеспечения потребности населения в овощах закуплено 20,4 тыс. тонн лука, 23,5 тыс. тонн моркови, 17,1 тыс. тонн капусты. Согласно данным акиматов, в регионах на этот период уже законтрактовано порядка 78,5 тыс. тонн картофеля, в том числе в рамках форвардных договоров - 36 тыс. тонн, по "оборотным схемам" - 42,5 тыс. тонн. В мае-июне 2023 года потребность внутреннего рынка будет обеспечена за счет контрактации раннего картофеля Туркестанской области и импортных поставок из южных стран.
Резервы, сформированные из урожая 2022 года, дадут возможность обеспечить потребности регионов до конца апреля 2023, в ценовом диапазоне "цена приобретения + затраты на хранение".
Это позволит сгладить резкие колебания цен в межсезонье, а, начиная с мая по июнь, в рознице будет доступен свежий урожай по ценам ниже чем в аналогичном периоде прошлого года", - пояснили в ведомстве.
Уже подписано соглашение с Таджикистаном о гарантированных поставках 6 тыс. тонн раннего лука в межсезонье. Аналогичные контракты прорабатываются с Пакистаном и Узбекистаном
Для формирования индикативных цен на овощи на предстоящее межсезонье на прошлой неделе мы направили во все регионы расчеты, учитывающие следующие факторы: данные Бюро национальной статистики по ценам на овощи по состоянию на 27 декабря 2022 года, цена приобретения, хранения, транспортные расходы и торговая надбавка. Это формула расчета для индикативных цен на урожай 2022 года. Формула "рыночная цена+торговая надбавка" не должна применяться к этому урожаю. Только так мы сможем спрогнозировать и сформировать допустимый коридор инфляции. Теперь регионам необходимо в кратчайшие сроки, до середины следующей недели, сформировать индикативные цены на овощи. В типовых правилах МСХ по реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары все четко прописано, в каких случаях стабфонды работают, а когда интервенции проводятся - все на основе мониторинга цен и индикативных данных. Но если у вас нет индикативов, как вы будете работать", - рассказал вице-министр Арман Шаккалиев.
В ведомстве добавили, что всем регионам совместно с акиматом Туркестанской области в 5-дневный срок поручено провести работу по заключению форвардных договоров с производителями ранних овощей.
Напомним, на прошлой неделе Казахстан ввел запрет на экспорт лука сроком на 3 месяца.
На юге Казахстана снегопад и морозы погубили ранний урожай овощей.
23.01.2023, 10:13 2531
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанцам из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге, в том числе на базовую пенсию направлено 883,7 млрд тенге, на солидарную пенсию - 2 022,6 млрд тенге, информирует Министерство труда и социальной защиты населения.
В декабре 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 247,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии - 75,4 млрд тенге, солидарной пенсии -172 млрд тенге.
По состоянию на 1 января 2023 года численность пенсионеров составляет 2 млн 295 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2023 года средний размер совокупной пенсии составил 108 761 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 74 950 тенге, базовой пенсии - 33 811 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Размеры солидарных пенсий ежегодно гарантированно повышаются с опережением уровня инфляции на 2%, что соответствует принятой в 2014 году концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.
Согласно закону "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2023 года повышены на 10,5% от получаемого размера.
Также в рамках реализации поручения главы государства увеличена величина максимального дохода, применяемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП.
Размеры государственной базовой пенсионной выплаты повышены в связи с увеличением величины прожиточного минимума, а также в связи с повышением минимального размера с 54% до 60% от прожиточного минимума.
Таким образом, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсий с учетом базовой пенсионной выплаты повышен с 68 223 тенге (в 2022 году) до 77 417 тенге.
Напомним, вышедшим на пенсию казахстанским академикам будут платить пожизненную стипендию.
23.01.2023, 09:05 3596
В Казахстане производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство подсолнечного масла за январь-декабрь 2022 года составило 537,1 тысячи тонн - сразу на 62,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Такой существенный рост был обеспечен за счет увеличения выпуска нерафинированного подсолнечного масла сразу в 2,1 раза за год, до 376,7 тысячи тонн. Тем временем производство рафинированного подсолнечного масла выросло за год лишь на 8,7%, до 160,4 тысячи тонн, сообщает energyprom.kz.
По итогам января-октября 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на подсолнечное масло на 81,5%. За этот период объем производства достиг 389,9 тысячи тонн - на 47,1% больше по сравнению с январем-октябрем 2021 года, а импорт составил 88,6 тысячи тонн, рост за год - на 28%.
Стоит отметить, что экспорт подсолнечного масла увеличился сразу в 2,5 раза, до 187,5 тысячи тонн (это почти 40% от имеющихся ресурсов). При этом реализация на внутреннем рынке выросла лишь на 12%, до 291,1 тысячи тонн.
По итогам декабря 2022 года подсолнечное масло подорожало на 0,4% за месяц и на 17,1% за год. Для справки: в декабре 2021 года месячный рост цен в секторе составлял 0,1%, годовой - 30,1%.
В региональном разрезе годовое удорожание подсолнечного масла варьируется от 10% в Северо-Казахстанской области до 25,1% в Карагандинской области. Заметный рост цен также был отмечен в Алматы (на 23,4%) и Улытауской области (на 22,1%).
Средняя розничная цена на подсолнечное масло в декабре 2022 года составила 910 тенге за литр.
Дороже всего литр подсолнечного масла обходился жителям Конаева и Жезказгана: 1024 и 1003 тенге соответственно. Дешевле всего масло стоило в Семее и Усть-Каменогорске: 777 и 783 тенге за литр.
Как сообщалось ранее, в Казахстане отмечается рекордный рост цен на продукты. Аналитики проанализировали, сколько денег оставили казахстанцы на базарах и в магазинах в 2022 году.
21.01.2023, 10:58 25806
В Казахстане собственники намерены передать 145 подъездных железнодорожных путей государству
Рассказать друзьям
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства.
В ходе заседания было отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.
Глава правительства дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.
Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
Также участники обсудили меры по возврату в государственную собственность некоторых активов, являющихся неотъемлемой частью производственного процесса в железнодорожных перевозках.
Премьер-министр поручил заинтересованным госорганам продолжить активную работу в этом направлении.
Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов поручил ускорить процедуры по всем рассматриваемым вопросам для достижения конкретных результатов уже в ближайшее время.
20.01.2023, 18:27 34856
В Казахстане усилят контроль за незаконным вывозом ГСМ
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами, сообщает пресс-служба главы правительства.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами принять решительные меры по усилению контроля и пресечению незаконного вывоза топлива из страны, особенно в период проведения весенних полевых работ.
Также на заседании был обсужден ряд других актуальных вопросов нефтегазовой отрасли.
Кроме того, участники рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и эффективность действующих механизмов регулирования. Было отмечено, что на границе фиксируются попытки незаконного вывоза дизельного топлива и бензина под видом других нефтепродуктов (мазут, печное топливо, растворители и так далее).
В обсуждении приняли участие министр энергетики Болат Акчулаков, председатели правлений фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев и АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, заместитель председателя Комитета национальной безопасности - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов и другие.
Ранее сообщалось, что запрет на вывоз ГСМ из Казахстана планируют продлить еще на полгода.
20.01.2023, 11:44 41416
В Казахстане второй год подряд ощутимо снижаются инвестиции в науку
Практически весь объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 91,2%, или 41,5 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере профессиональной, научной и технической деятельности составили 45,5 млрд тенге - на 14,7% меньше в деньгах, чем годом ранее. Судя по индексу физического объема (81,1%), в реальном выражении спад составил 18,9%.
В аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составляли 53,4 млрд тенге, минус 42,5% за год в стоимостном выражении, сообщает finprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в сфере профессиональной, научной и технической деятельности пришелся на Астану: 10,3 млрд тенге, плюс 1,8% в стоимостном выражении за год. На второй строчке расположился Алматы: 8,9 млрд тенге - на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Кызылординская область: 6 млрд тенге, годовой рост - на 13,2%. На топ-3 регионов пришлось 55,4% всех вложений по стране. Меньше всего инвестиций пришлось на Жетысускую область: всего 158,9 млн тенге. В тройке антилидеров также оказались Павлодарская и Акмолинская области", - рассказали аналитики.
Практически весь объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 91,2%, или 41,5 млрд тенге. Годовое сокращение в этом сегменте составило 13,7% за год.
Средства из республиканского бюджета составили 1,7 млрд тенге (годовой рост - в 2,9 раза), из местных бюджетов - 397,6 млн тенге (плюс 7,8%). Вложения за счет банковских кредитов выросли сразу в 28,2 раза, до 1,2 млрд тенге, инвестиции за счет небанковских заемных средств, напротив, сократились на 83%, до 720,2 млн тенге.
Напомним, базовое финансирование научных институтов планируют вернуть в Казахстане.
20.01.2023, 11:03 42181
Мороз погубил будущий урожай овощей на юге Казахстана
Фото: otyrar.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - На юге Казахстана под тяжестью снега сломались теплицы, замерзли молодые побеги. Фермеры жалуются на нехватку и качество угля, которым они обогревают теплицы. В результате могут подорожать овощи.
В Шымкенте замерзли томаты. Растения на трех гектарах земли погибли. Тепличники говорят, таких морозов в регионе не было последние 10 лет и они оказались не готовы к холодам. На саженцы потратили миллионы, вложили в них все свои силы в надежде на богатый урожай. Предприниматели говорят, заморозки растения не пережили из-за нехватки и низкого качества угля, информирует издание "Отырар".
Уголь не дает нормальный жар. Мы просто не можем нагреть теплицы до нужной нам температуры. Поэтому урожай погиб", - говорит помощник управляющего теплицей Серик Мустафаев.
Мы должны были собрать 1200-1300 тонн. Но получится всего около 250 тонн. Все остальное только выкинуть. Нужно снова сеять, а это снова расходы", - говорит агроном Мерей Терликбаев.
Только одно хозяйство понесло убытки более чем в 100 млн тенге. Предпринимателям нечем закрывать кредиты, которые они взяли на развитие бизнеса. И такая проблема у десятков владельцев теплиц не только в Шымкенте, но и в Туркестанской области. Говорят, морозы ночью доходили до 20 градусов. Урожай погиб от холода.
Молодые побеги уже не вырастут. Только набравшие цвет ростки покрыл слой льда.
Урожай Нуржана Умарова на трех гектарах земли погиб. Здесь он выращивал капусту. Но когда выпал снег, теплицы не выдержали и сломались под его тяжестью. Предварительный ущерб от стихии только этому тепличному хозяйству составил 200 миллионов тенге.
Здесь уже ничего не вырастет. Мы посадили больше 4 миллионов саженцев, не знаем, что теперь делать", - сказал Нуржан Умаров, директор тепличного хозяйства, где замерзли всходы капусты.
По словам представителя филиала Союза фермеров, в регионе действительно проблема с углем. Его не хватает, для того чтобы обогреть теплицы.
Один тепличный фермер, например, содержит примерно 45 человек, работу дает, зарплату дает. Если, например, одна из теплиц не будет работать, то 50 человек без работы будут. И на продовольствии плохо скажется, дорожать будет", - сказал председатель Союза фермеров Сарыагашского района Кайрат Салыбек
Некоторые фермеры боятся сажать овощи, чтобы, если вдруг угля не хватит, не уйти в минус. И ждут, пока на юге потеплеет, чтобы высадить рассаду. Поэтому урожай южных овощей, говорят специалисты, в этом году наверняка будет поздний.
Напомним, фрукты и овощи по итогам декабря прошлого года подорожали на 5% за месяц и на 21% за год.
20.01.2023, 08:43 43756
Турецкий инвестор планирует построить ТЭЦ в Кокшетау
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в Казахстане обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и исполняющий обязанности генерального директора турецкой компании "Гап Иншаат" Ченгель Азиз, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе встречи Ченгель Азиз выразил заинтересованность компании расширить свои инвестиции в республике. В частности, по его словам, перспективным проектом является строительство ТЭЦ в городе Кокшетау.
При этом Алихан Смаилов добавил, что по проекту строительства ТЭЦ в Кокшетау на принципах прозрачности и конкурентности Министерство энергетики РК проводит открытый тендер, в котором могут принять участие все потенциальные инвесторы.
В свою очередь Ченгель Азиз заявил о готовности участвовать в тендере.
Согласно разработанному технико-экономическому обоснованию, электрическая мощность новой ТЭЦ в Кокшетау составит 240 МВт, тепловая - 520 Гкал/ч. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств инвестора - победителя тендера.
Премьер-министр подчеркнул, что Турецкая Республика - важный стратегический партнер для Казахстана, поэтому правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.
Компания "Гап Иншаат", головной офис которой находится в Стамбуле, была создана в 1996 году. Компания специализируется на создании различных инфраструктурных проектов "под ключ". В настоящее время "Гап Иншаат" ведет проекты в таких странах, как Турция, Туркменистан, Ирак, Катар, Саудовская Аравия и др.
Читаемое
23.01.2023, 08:35В Казахстане стартовала легализация иностранных автомобилей 23.01.2023, 08:523981Более 80 домов в Экибастузе отключат от теплоснабжения 23.01.2023, 09:052746В Казахстане производство подсолнечного масла увеличилось на 62% за год 23.01.2023, 10:052621Глава департамента Минобороны подозревается в получении взятки в 20 тысяч долларов 23.01.2023, 08:151946Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023 16.01.2023, 11:55221996Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53217446В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26208816Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59202231Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу 18.01.2023, 10:12182791В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 01.01.2023, 00:40236556Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55221996Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53217446В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26208816Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59202231Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?