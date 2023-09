Долгосрочные тенговые депозиты населения выросли до 5,6 трлн тенге в Казахстане

Рассказать друзьям

Пекин. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Руководство АО "КазТрансОйл" во главе с генеральным директором Талгатом Курманбаевым провело в Пекине встречу с представителем китайского участника - Китайской Национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) и компании CNPC Exploration and Development Company Ltd Мэн Сяндунем, - Руководство АО "КазТрансОйл" во главе с генеральным директором Талгатом Курманбаевым провело в Пекине встречу с представителем китайского участника - Китайской Национальной компании по разведке и разработке нефти и газа (China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd.) и компании CNPC Exploration and Development Company Ltd Мэн Сяндунем, сообщает пресс-служба компании.





На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках управления совместными предприятиями ТОО "СЗТК "МунайТас" и ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод", в частности реализации проекта расширения магистральных нефтепроводов Кенкияк - Атырау и Кенкияк - Кумколь.





Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию и укреплению двусторонних взаимоотношений между двумя старанми в рамках управления совместными предприятиями с учетом стратегических и долгосрочных интересов обеих стран.





Для справки:





АО "КазТрансОйл" - национальный оператор Республики Казахстан по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК "КазМунайГаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.





ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (50%) и China National Oil and Gas Exploration and Development Company Ltd. (50%), владеющее магистральными нефтепроводами Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу.





ТОО "СЗТК "МунайТас" - совместное предприятие АО "КазТрансОйл" (51%) и CNPC Exploration and Development Company Ltd (49%), созданное в целях реализации проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации магистрального нефтепровода Кенкияк - Атырау.