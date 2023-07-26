В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
19.07.2023, 12:08 65896
Казахстан намерен продлить на 10 лет соглашение о транзите российской нефти в Китай
Подготовлен соответствующий проект закона
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовило проект закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года".
Протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами РК и РФ о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику от 24 декабря 2013 года совершен в городе Санкт-Петербурге 16 июня 2023 года.
Протоколом предусматривается актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продление соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Республики Казахстан в Китайскую Народную Республику на десятилетний период", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
С полным текстом проекта закона, а также протокола можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось ранее, стоимость транспортировки нефти в количестве 10 млн тонн в год, принадлежащей уполномоченной организации российской стороны на законном основании, по маршруту транспортировки составляет 2,1 доллара за тонну.
Напомним, АО "КазТрансОйл" заключило с ПАО "НК "Роснефть" дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг по транспортировке российской нефти через территорию Казахстана в Китайскую Народную Республику. Документ начнет действовать с даты вступления в силу изменений и дополнений в соглашение между правительством России и правительством Казахстана о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию РК в КНР от 24 декабря 2013 года. Дополнительное соглашение к договору между АО "КазТрансОйл" и ПАО "НК "Роснефть" предусматривает пролонгацию договора до 1 января 2034 года, транспортировку 10 млн тонн российской нефти в год в Китай и сохранение действующего тарифа.
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26.07.2023, 18:50 6761
Казахстан и Индонезия хотят увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Фото: МТИ РК
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Москва. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 26 июля в Москве завершился второй раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Индонезией, сообщает пресс-служба МТИ РК.
Эксперты Министерства торговли и интеграции и Министерства юстиции РК были представлены в переговорной команде государств-членов ЕАЭС.
Стороны продолжили работу по обсуждению положений будущего соглашения, в том числе вопросы торговли товарами, применения защитных мер, правил происхождения товаров, отраслевого сотрудничества, интеллектуальной собственности и др.
В переговорах принял участие посол Индонезии в Казахстане Мохамад Фаджрул Рахман. В ходе церемонии открытия второго раунда переговоров им была озвучена амбициозная цель достижения отметки в 1 млрд долларов во взаимной торговле между Казахстаном и Индонезией, а также обозначены важные с точки зрения Индонезии отрасли сотрудничества, которые должны помочь в достижении этой цели - среди них торговля пищевыми продуктами, особенно халал-индустрия.
Вице-министр торговли интеграции РК Жанель Кушукова отметила, что сами по себе переговоры являются отличным сигналом для бизнеса искать взаимовыгодные контакты и выходить на рынок контрпартнера.
Мы с нетерпением ждем обмена тарифными предложениями - ключевой части любого соглашения о свободной торговле. Полагаю, что конструктивный подход и способность удовлетворить интересы друг друга позволят нам достичь осязаемых результатов, которые станут основной дальнейшего роста торговли между нашими странами" - добавила вице-министр Кушукова.
Товарооборот между Казахстаном и Индонезией за январь-май составил 172,4 млн долларов, что на 3,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (166,2 млн долларов).
25 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил, что важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес.
Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашений о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. Нам следует качественно усилить взаимодействие с ШОС, АСЕАН, МЕРКОСУР и другими международными организациями. Думаю, интерес к сотрудничеству со стороны этих организаций носит взаимный характер", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
26.07.2023, 17:45 7171
Павлодарский нефтехимический завод вышел на полную производительность
Фото: Primeminister.kz
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Павлодар. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Все установки Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) работают в нормальном технологическом режиме после капитального ремонта, сообщили в пресс-службе предприятия.
Полный запуск производства обеспечен на 4 дня раньше запланированного срока", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, завод увеличил переработку сырой нефти до плановых 15 тысяч тонн в сутки.
Отгрузка основной продукции (дизельное топливо, бензин, битум, нефтяной кокс и сжиженный газ) осуществляется в штатном режиме", - добавили на предприятии.
Отмечается, что для обеспечения надежной и безостановочной работы предприятия произведена замена емкостного, насосного, теплообменного оборудования, труб технологических печей, участков технологических трубопроводов, а также катализаторов и адсорбентов, отработавших нормативный срок службы.
Всего в капитальном планово-предупредительном ремонте было задействовано 1600 специалистов подрядных организаций и 49 единиц спецтехники (автокраны, автоподъемники).
Напомним, в конце июня стало известно, что завод был остановлен на плановый капитальный ремонт. В середине июля ремонтные работы были завершены.
26.07.2023, 13:02 12566
Гражданин Хорватии направил в фонд "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге
Предположительно средства пожертвовал уроженец Алма-Аты, бизнесмен Василий Анисимов
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Хорватии, предположительно миллиардер Василий Анисимов, пожертвовал в фонд "Қазақстан халқына" 22 млрд тенге.
Гражданин Хорватии некто Анисимов В. В. перечислил в фонд "Қазақстан халқына" 22,3 млрд тенге (более 50 млн долларов США). Информация эта была опубликована в отчете фонда за первое полугодие 2023 года.
Кроме того 1,05 млрд тенге поступило от АО "Сәтті Жұлдыз", 12,2 млн тенге от физических лиц.Всего в период с 1 января по 30 июня 2023 года в фонд поступило 23,4 млрд тенге.
По предположению СМИ, данную сумму пожертвовал на благотворительность российский миллиардер, который имеет гражданство Хорватии Василий Анисимов.
Известно, что Анисимов уроженец в Алма-Аты, окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Его состояние оценивается в 1,6 млрд долларов США. в 2022 году занял 54-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Является основателем компании Coalco, которая изначально работала в металлургической и горнодобывающей промышленности, затем перешла в сферу недвижимости.
Напомним, фонд "Народу Казахстана", учрежденный в 2022 году создан для оказания помощи в лечении детей с редкими заболеваниями, также будет финансировать строительство социальных и культурных объектов.
26.07.2023, 12:26 13346
Нацбанк определил перечень валютных операций, которые могут быть направлены на вывод капитала
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан подготовил поправки в постановления "Об утверждении правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и "Об утверждении правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
Правила проведения валютных операций будут дополнены параграфом "Виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, и порядок их проведения".
В частности, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Республики Казахстан, будут относиться следующие операции:
1) финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка), если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
2) финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрено осуществление перевода денег, подлежащих получению от нерезидента, на банковские счета резидента в уполномоченных банках;
3) финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа;
4) операции по экспорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по оплате экспорта превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
5) операции по импорту, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) или по возврату денег, включая авансовый платеж или сумму предоплаты в полном объеме (в случае неисполнения нерезидентом своих обязательств по импорту), превышает 720 (семьсот двадцать) дней с даты исполнения обязательств резидентом;
6) перевод денег резидентом нерезиденту-профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему валютные операции по поручениям клиентов, на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
7) перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;
8) безвозмездный перевод денег, осуществляемый резидентом в пользу нерезидента на сумму, превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте.
При этом уточняется, что валютные операции, указанные в подпунктах 1), 2) и 3) не включают финансовые займы, которые возникают в рамках сделок по торговому или исламскому финансированию, а также операции, осуществляемые нерезидентами со своими филиалами (представительствами) в Республике Казахстан, и операции между филиалами (представительствами) иностранных организаций в Республике Казахстан.
Согласно документу, к аффилированному лицу резидента относятся:
- лицо, которому принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников) юридического лица-резидента;
- лицо, в котором данному резиденту принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества (десять и более процентов голосов участников);
- лицо, которое совместно с данным резидентом находится под контролем третьего лица.
Настоящий пункт не распространяется на внутрикорпоративные переводы денег, осуществляемые филиалами (представительствами) иностранных нефинансовых организаций", - отмечается в проекте поправок.
Также документом определяется, что к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на уклонение от выполнения требований валютного законодательства Республики Казахстан, относятся платежи и (или) переводы денег одного лица за календарный месяц по двум или более валютным договорам, заключенным с одним и тем же нерезидентом, на общую сумму, превышающую пороговое значение, свыше которого такие валютные договоры подлежат присвоению учетного номера.
При проведении платежа и (или) перевода денег по вышеуказанным валютным операциям резидент представляет в уполномоченный банк разрешение на передачу информации о данном платеже и (или) переводе денег в органы валютного контроля и правоохранительные органы, а также по требованию уполномоченного банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
При проведении платежа и (или) перевода денег по данным валютным операциям уполномоченный банк проводит мониторинг и изучение такой операции в соответствии с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ.
С полным текстом проекта поправок можно ознакомиться здесь.
Напомним, Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов. Механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы. Закон распространяется на субъектов, которые являются (являлись) лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также аффилированных с указанными лицами субъектов.
26.07.2023, 08:19 16101
Правительство РК намерено к 2025 году снизить теневой оборот в торговле до 5%
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило Комплексный план мероприятий по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы. План разработан Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с заинтересованными государственными органами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
План предусматривает реализацию системных мер, направленных на совершенствование налогового и таможенного администрирования, эффективную конкуренцию и распределение бюджета, защиту населения от нелегального бизнеса и др. В частности, реализуемые меры позволят повысить эффективность таможенных досмотров, оптимизировать таможенные процедуры и выработать дополнительные меры по административным правонарушениям.
К 2025 году планируется снизить теневой оборот в оптовой и розничной торговле до 5%. В 2022 году данный показатель составлял 6,7%. В сфере транспорта и складирования планируется достичь показателя в 2,4% (2022 год - 3,2%).
Реализация Плана также предусматривает снижение неформальной занятости и пресечение незаконной деятельности. Долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны планируется увеличить с 36% в 2022 году до 37,5% в 2025 году.
Комплексный план разработан в рамках реализации предвыборной программы президента РК.
Как сообщалось ранее, АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции.
25.07.2023, 18:44 21431
Сельхозтоваропроизводители Казахстана будут покупать дизтопливо на 14,8% дешевле текущих розничных цен
Средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством энергетики РК на основе заявок Министерства сельского хозяйства РК и местных исполнительных органов для проведения осенне-полевых работ (ОПР) 2023 года сельхозтоваропроизводителям (СХТП) выделено 426 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает пресс-служба МЭ РК.
Рекомендованная Министерством энергетики РК цена для СХТП 284 тыс. тг./тонна, в литрах - 239 тенге за литр на воротах нефтеперерабатывающего завода.
В зависимости от региона доставки и расходов региональных операторов по поставке дизельного топлива СХТП средняя цена для фермера составляет порядка 257 тенге за литр. Конечная цена для фермера формируется региональным оператором с учетом доставки, хранения и его маржи.
В настоящее время предельная розничная цена дизельного топлива на АЗС составляет 295 тенге за литр. Для СХТП разница между розничной стоимостью (295 тенге за литр) и ценой дизельного топлива для ОПР (порядка 257 тенге за литр) - 14,8 % (скидка порядка 38 тенге.). Отмечаем, что указанная скидка в цене на дизельное топливо для СХТП в осенний период выше в сравнении с весенним периодом. Во время проведения весенне-полевых работ 2023 года скидка на дизельное топливо составляла 13,9 % (скидка порядка 26 тенге.).
Осенне-полевые работы в Казахстане проводятся с июля по ноябрь включительно. На июль региональные операторы по поставке дизельного топлива СХТП с НПЗ отгрузили всего 4,5 тыс. тонн или 1 % из всего выделенного объема на ОПР 2023 года (426 тыс. тонн). Для контроля адресности поставок на НПЗ производится окрашивание дизельного топлива, а именно: АНПЗ - желтый, ПНХЗ - красный, ШНПЗ - синий, также Комитетом государственных доходов МФ РК присваиваются ПИН-коды.
«В 2022 году Казахстан добыл почти 50 млн нефти. Для нас крестьян-фермеров, которые кормят народ, дают работу труженикам села, несчастных 500 000 тонн не могут найти по дизелю что ли?», - возмущаются актюбинские фермеры.
Напомним, на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, прошедшем 13 июля 2023 года под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, приняты решения по важным для сдерживания инфляции, обеспечения внутреннего рынка и отечественного производства вопросам. В частности, решено продлить действующие с 31 января по 31 июля 2023 года ограничения на вывоз дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан еще на 6 месяцев.
25.07.2023, 09:21 27121
АФМ выявило схему нелегального экспорта российской пшеницы под видом казахстанской продукции
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области.
Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тыс. тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше 1 млрд тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение, тем самым уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 млн тенге. Досудебное расследование завершено", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В целях защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей, ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы. Только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено 5 лиц, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в Казахстане валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 16 млн тонн.
24.07.2023, 11:57 34686
Строительство десяти ЖК приостановили в Караганде из-за нарушений
Недобросовестные застройщики приступили к работам без разрешительных документов
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Караганда. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде решением суда приостановлено строительство десяти жилых комплексов. Как выяснилось в ходе внеплановой проверки, застройщики приступили к работам без разрешительных документов, сообщили в акимате Карагандинской области.
По данным ведомства, недобросовестные застройщики были выявлены в ходе мониторинга Отделом архитектуры и градостроительства города Караганды.
Данные были переданы нам, а мы уже провели внеплановую проверку 10 компаний и подали иск о нарушениях в суд. Застройщиков привлекли к административной ответственности по статьям КоАП РК: 314 "Строительство без проектной документации", 321 "Строительство без сопровождения авторско-технического надзора" и 463 "Строительство без талона-уведомления ГАСК". На всех наложены штрафы", - сообщил государственный строительный инспектор Думан Касымжанов.
Если замечания не будут устранены, объект не допустят к эксплуатации и он не получит акта приемки.
В список недобросовестных застройщиков вошли:
- ТОО "T-K Building" (ЖК "Al-Farabi");
- ТОО "TT INVEST-2022" (ЖК "Хан");
- ТОО "Satti Lux Stroy" (ЖК "Нура");
- ТОО "Baiterek-2022" (ЖК "Аманат");
- ТОО "СМК Group" (ЖК "Baiterek");
- ИП "Григорян Ш. Н." (МЖД);
- ТОО "TBL building" (МЖД "Tole Bi 2");
- ТОО "Revival Аlliance" (МЖД по ул. Ержанова, 63/2);
- ТОО "ККК Бетон" (ЖК "Бақытты отбасы");
- ТОО "Optima-Stroy" (ЖК "Династия").
Также сообщается, что в экономическом суде сейчас находятся иски о признании трех жилых комплексов самовольной застройкой. Это ЖК Al-Farabi (застройщик ТОО "Т-К Building"), ЖК "Хан" (застройщик ТОО "ТТ-Инвест") и ЖК "Нура" (застройщик ТОО "Satti Lux Stroy").
Кроме того, 15 компаний были оштрафованы по статье 320 за незаконное привлечение средств дольщиков.
Подробный список в социальной сети Instagram @gask_krg. Сейчас в работе управления ГАСК находятся еще две компании с подобным нарушением", - добавили в пресс-службе областного акимата.
Напомним, в Алматы в предгорьях снесут коттеджный городок "Мечта" Суд постановил признать объект самостроем, опасным для проживания, и снести за счет застройщика.
В Алматы задержан экс-руководитель управления урбанистики. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.
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