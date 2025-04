Казахстанские предприниматели подписали соглашения на $98 млн в Сиане

Рассказать друзьям

Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С момента введения в 2022 году так называемого налога на Google иностранные интернет-компании заплатили в бюджет Казахстана более 83 млрд тенге,





Как рассказали в КГД, введенный а 2022 году так называемый налог на Google обеспечивает конкурентные условия для международных компаний, оказывающих цифровые услуги казахстанским потребителям, и способствует увеличению поступлений в бюджет.





Отмечается, что с момента внедрения налога зарегистрировано 105 иностранных компаний. Среди них: Twitch Interactive, Inc. - крупнейшая стриминговая платформа, популярная среди казахстанских геймеров и блогеров. Take-Two Interactive Software, Inc. - один из мировых лидеров в индустрии видеоигр, известный франшизами Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K и другими популярными проектами. InGroup International LLC (INCruises) - международная туристическая компания, предлагающая круизные путешествия по системе членства. 1688.com PTE. LTD. - один из крупнейших B2B-маркетплейсов, принадлежащий группе Alibaba, который соединяет производителей с бизнесами по всему миру.





С момента введения налога на цифровые услуги в бюджет Казахстана поступило более 83 млрд тенге. Эти показатели отражают эффективное налоговое администрирование и стабильный рост цифровой экономики страны", - добавили в комитете.





Комитет государственных доходов продолжает совершенствовать механизмы налогового регулирования и взаимодействия с международными цифровыми платформами, обеспечивая прозрачность, справедливое налогообложение и соблюдение законодательства.