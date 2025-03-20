Объем двусторонней торговли РК и КНР составил $43,8 млрд

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочим визитом Китай, где принял участие в 12-м заседании Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству Казахстана и Китая

Фото: primeminister.kz

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Такие данные озвучили в ходе 12-го заседания Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству Казахстана и Китая, - В 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Такие данные озвучили в ходе 12-го заседания Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству Казахстана и Китая, сообщила пресс-служба правительства.





В ходе заседания были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для развития безбарьерной торговли, укрепления транспортной взаимосвязанности двух стран, реализации совместных инвестиционных проектов на территории Казахстана с локализацией производства, а также расширения культурно-гуманитарного сотрудничества.





По итогам мероприятия стороны подписали протокол 12-го заседания Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству. Кроме того, в целях совершенствования деятельности комитета, сторонами принято решение о включении в его состав координационного комитета по индустриально-инвестиционному сотрудничеству и об учреждении подкомитета в области образования. Также стороны подписали документы по укреплению межведомственного сотрудничества в сфере водных ресурсов и архивного дела.





В ходе двусторонних переговоров с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном были обсуждены ключевые направления взаимодействия правительств РК и КНР, особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма.





Стороны положительно оценили динамику развития сотрудничества между Казахстаном и КНР по самому широкому спектру вопросов.





В рамках визита также состоялось ряд встреч с китайскими компаниями - лидерами отраслей металлургии, энергетики, машиностроения, агропромышленного комплекса. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.





Обсуждены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в Казахстане в сферах углехимии, автомобилестроения, глубокой переработки сельхозпродукции и ВИЭ.





Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что важным приоритетом для страны является развитие промышленности и призвал китайские компании к более тесному партнерству с казахстанским бизнес-сообществом.





В свою очередь представители ведущих компаний Китая проявили интерес к Казахстану как надежному партнеру для реализации стратегических проектов.