15.12.2024, 20:56 16931

Кто повлиял на перевод времени в Казахстане, рассказали эксперты

Кто повлиял на перевод времени в Казахстане, рассказали эксперты
Фото: Depositphotos
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты заявили о рисках, связанных с растущей зависимостью Казахстана от зарубежных консалтинговых компаний, приведя в пример перевод времени, пишет inbusiness.kz.

Их (иностранных консалтинговых компаний. - Прим. ред.) деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования. Они формируют зависимость, которая в итоге подрывает независимость страны и угрожает национальной безопасности. В странах, где работают иностранные консультанты, они активно внедряют идеи компактного правительства. Цель этого очевидна - сокращение госаппарата делает государство зависимым от внешних консультантов, которые берут на себя реализацию ключевых функций. Итог этого ясен: уменьшаются возможности государства, а штаты консультантов растут. Консультанты активно замещают стратегические функции власти, и сегодня законодательные и исполнительные ветви уже находятся под их влиянием", - сказал эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов.


Эксперт привел в пример ситуацию с переводом времени, отметив, что этот вопрос часто сопровождается ссылками на международных специалистов, включая Альянс за естественное время, созданный в 2020 году без серьезных медицинских и экономических обоснований.

Он подчеркнул, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.

Также эксперт отметил, что, несмотря на то что в государстве остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета и сокращения расходов, квазигоссектор не спешит экономить ни на иностранных консультантах, ни на вознаграждении совета директоров, которое в некоторых случаях включает и иностранных граждан. По его словам, вместо сокращения госаппарата наблюдается его деградация.

Чиновники теряют способность принимать самостоятельные решения, аналитические функции государственных органов фактически переданы иностранным экспертам. Вместо научных исследований и обоснований используются ссылки на мнения внешних консультантов", - сказал он.


По словам Данияра Нурсеитова, иностранные консалтинговые компании значительно укрепили свое присутствие в Казахстане. В чачтности, McKinsey, BCG (Boston Consulting Group) и компании из "большой четверки" в совокупности насчитывают более 3 тыс. сотрудников.

Также было высказано мнение о том, что Казахстан рискует потерять контроль над экономикой и стратегическими активами, передавая управление ключевыми процессами иностранным консалтинговым компаниям. Данияр Нурсеитов считает, что их деятельность снижает прозрачность, усиливает коррупцию и угрожает независимости государства. Без принятия комплексных мер страна может оказаться под внешним управлением, где даже политические решения будут определяться за пределами Казахстана.

Председатель правления ПАО "Коллегия аудиторов" Владимир Мурашов предложил несколько решений для выхода из сложившейся ситуации.

Во-первых закрепить суверенитет в аудиторской и консалтинговой деятельности. Для этого он предлагает внести изменения в закон об аудиторской деятельности, отменить монополию профессионального совета и передать его функции в конкурентную среду, поддерживая отечественные компании.

Во-вторых, защитить стратегические объекты. Владимир Мурашов предлагает ограничить доступ иностранных компаний к важным объектам, чтобы предотвратить утечку информации, а также исключить из совета директоров квазигоссектора лиц, связанных с иностранными консультантами.

В-третьих, контролировать деятельность иностранных консультантов. Мурашов предлагает ввести мораторий на закупки их услуг госорганами и квазигоссектором. Также следует публиковать данные о законодательных инициативах, основанных на рекомендациях таких консультантов.

В-четвертых, проанализировать законы и решения, принятые под влиянием международных организаций, чтобы исключить нормы, угрожающие суверенитету. Он также считает важным вывести закупки консалтинговых и аудиторских услуг из особого порядка госзакупок.

Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.

В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.

Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.


Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.

Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.

Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.

Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.

Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.

Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.

Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.

Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.

Депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов. По словам мажилисмена, с решением правительства не согласны 10 млн человек. Члены партии AMANAT предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
 
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Теги:консультациичасовой поясВремя

новости по теме

14.12.2024, 10:58 61061

Глава государства подписал корректировки в трехлетний бюджет

Поправки разработаны в связи с изменением параметров республиканского бюджета
Глава государства подписал корректировки в трехлетний бюджет
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", сообщает пресс-служба Акорды.

Поправки разработаны в связи с изменением параметров республиканского бюджета. В прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы внесены изменения в части уточнения прогноза параметров бюджета и Национального фонда на 2024 год.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" и закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".
 
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Теги:БюджетТокаевЗакон
13.12.2024, 15:41 81211

Казахстан экспортировал более миллиона тонн зерна в Таджикистан с начала года

Показатель вырос на 11% за год
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев 2024 года в Таджикистан экспортировано более 1 млн тонн зерна, что на 11% больше аналогичного периода 2023 года (917,1 тыс. тонн), сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Таджикистан выступает традиционным потребителем казахстанского зерна и муки. Поставки продовольствия в эту страну ежегодно растут, отметили в МСХ.

Первые 20 тыс. тонн продовольственной пшеницы нового урожая уже отправлены в Таджикистан. Всего в рамках экспортного контракта зерновой оператор Казахстана планирует поставить 100 тыс. тонн продукции таджикским покупателям", - рассказали в пресс-службе ведомства.


Экспорт зерна нового урожая также демонстрирует высокие показатели. С сентября по декабрь объем поставок казахстанского зерна нового урожая на таджикский рынок увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 489 тыс. тонн.

Напомним, в текущем году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.
 
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Теги:ЭкспортТаджикистанзерно
13.12.2024, 10:56 87816

Сотрудничество в атомной энергетике обсудил глава Минэнерго Казахстана с партнерами из Китая

Китай готов поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС
Сотрудничество в атомной энергетике обсудил глава Минэнерго Казахстана с партнерами из Китая
Фото: Минэнерго
Пекин. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев встретился с руководителем Государственного управления энергетики КНР Х.Ван и заместителем председателя Агентства по атомной энергии КНР Ц.Лю, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и возобновляемых источников энергии. Вместе с тем китайская сторона выразила высокую степень готовности поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству АЭС", - говорится в сообщении.


Саткалиев также провел переговоры c потенциальным поставщиком ядерной технологии, вошедшим в "шорт-лист", генеральным директором Китайской национальной ядерной корпорацией (CNNC) Я.Шен.

Делегация также посетила строящуюся АЭС "Чжанчжоу" с реактором HPR-1000; производственные базы корпорации по атомной энергетике компании Shanghai Electric и завод по конверсии и обогащению урана в центральной части Китая.

Напомним, 6 октября 2024 года прошел республиканский референдум, на котором большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.
 
12.12.2024, 21:33 105981

ЕАБР примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане

Предварительная установленная мощность 3 ГЭС каскада - 1305 МВт
ЕАБР примет участие в строительстве ГЭС в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
Москва. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития, Министерство экономики и коммерции и Министерство энергетики Кыргызстана заключили трехсторонний Меморандум о сотрудничестве по реализации проекта "Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС", сообщает пресс-служба банка.

Одной из важных составляющих экономического развития Кыргызской Республики является увеличение энергетических мощностей, используя природный гидропотенциал рек на ее территории. Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС на реке Кокомерен имеет приоритетное стратегическое, экономическое и социальное значение для Кыргызстана. Проект включен в Национальную энергетическую программу до 2035 года, утвержденную постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. Предварительная установленная мощность 3 ГЭС каскада - 1305 МВт. Его реализация будет способствовать обеспечению текущего и перспективного спроса на электрическую энергию потребителей республики, позволит сократить эмиссию парниковых газов.

Заключенный Меморандум направлен на подготовку при финансовой поддержке ЕАБР необходимых документов, в том числе разработку предварительного технико-экономического обоснования с целью дальнейшей реализации инвестиционного проекта. Совместная работа банка и министерств позволит разработать варианты финансово-экономической модели проекта, оценить размер капитальных затрат и социально-экологических последствий от его реализации, определить основные технические решения по проекту и меры государственной поддержки, необходимые для его реализации.

Реализация проекта Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС мощностью 1,3 ГВт станет важнейшим шагом в укреплении энергетической независимости Кыргызстана. Этот масштабный проект позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в электроэнергии, но и превратить ее в одного из ведущих экспортеров чистой энергии в регионе, что существенно укрепит экономику и создаст тысячи новых рабочих мест", - заявил заместитель министра экономики и коммерции Кыргызстана Санжар Болотов.


Проект "Строительство Суусамыр-Кокомеренского каскада ГЭС" входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", направлен на развитие водно-энергетического сотрудничества в регионе и содействует решению национальных социально-экономических задач. Реализация инвестиционного проекта соответствует страновой стратегии банка в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы - модернизация и строительство гидроэнергетических мощностей, а также электропроводящей инфраструктуры.
 
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Теги:ЕАБРКыргызстанГЭС
12.12.2024, 17:35 112076

Свыше 327 млрд тенге инвестиций привлекли в экономику области Жетісу   

Валовой региональный продукт в первом полугодии составил 781 млрд тенге с ростом на 6,2%
Свыше 327 млрд тенге инвестиций привлекли в экономику области Жетісу
Фото: Акорда
Талдыкорган. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в регион заявил, что с начала года в экономику области привлечено 327,1 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,3 раза, сообщает Акорда.

Бейбит Исабаев отметил, что на 2024-2030 годы сформирован инвестиционный портфель из 190 проектов стоимостью 3,5 трлн тенге, что позволит создать более 11,8 тысячи рабочих мест. В этом году реализуются 48 проектов на сумму 54,9 млрд тенге.

По словам акима, валовой региональный продукт в первом полугодии составил 781 млрд тенге с ростом на 6,2%.

К концу года данный показатель достигнет 7,1%. Краткосрочный экономический индикатор по итогам десяти месяцев составил 112,8%. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве. Значительный рост объемов отмечен в промышленном производстве, торговле и строительстве. В этом году в регионе введено в эксплуатацию 247,6 тысячи квадратных метров жилья. Это на 4,1% больше прошлогоднего показателя", - проинформировали в пресс-службе.



Глава государства также был проинформирован о работе по привлечению новых инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности области. Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.

Фото: Акорда

В рамках визита в регион Токаев посетил завод по производству промышленных аккумуляторных батарей ASMA INDUSTRIAL, расположенный в индустриальной зоне "Талдыкорган".

Как сообщили главе государства, при выходе на полную мощность предприятие планирует производить 210 тысяч аккумуляторов в год с созданием до 180 рабочих мест. 60% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и Прибалтики, 40% - поставляться на внутренний рынок. Ожидается, что в первый год после запуска завод выплатит свыше 500 млн тенге налогов в бюджет.

В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важную роль поддержки производственной сферы.

Чтобы государство было сильным, прежде всего должны быть сильными наши регионы. Мы считаем важным превращение Казахстана в страну с развитой промышленностью. Большое внимание уделяется области Жетісу, имеющей стратегическое значение", - заявил президент.


Дополнено 12.12.2024, 18.18

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил школу № 30, возведенную в этом году в селе Ынтымак близ Талдыкоргана, сообщает Акорда.

Президент осмотрел учебное заведение и побеседовал с учениками. Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус.


Всего в этом году в области открыто 3 новые школы, две из них были построены в рамках национального проекта "Комфортная школа". В частности, введены в эксплуатацию школа на 1200 мест в городе Жаркенте Панфиловского района, а также малокомплектная школа в селе Каратал Коксуского района. В настоящее время в регионе продолжается строительство 5 школ.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Жетісу.
 
12.12.2024, 11:05 125581

Новые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов нашли в Казахстане

Уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов
Новые месторождения углеводородов и редкоземельных металлов нашли в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разведано 60 перспективных участков с прогнозными ресурсами по благородным, цветным и черным металлам, говорится в публикации primeminister.kz об итогах развития Казахстана в 2024 году.

Еще на 12 участках продолжаются поисковые работы.

На сегодняшний день уже имеются данные о перспективности участка Куйректыколь, запасы которого оцениваются в размере около 800 тыс. тонн, а прогнозные ресурсы 935,4 тыс. тонн сумм редкоземельных металлов, в том числе церия и лантаноидов. Кроме этого, с целью привлечения инвестиций в отрасль и повышения потенциала РЗМ проводится работа по рассекречиванию данных о балансовых запасах РЗМ, за исключением осмия и рения", - говорится в отчете.


Также в Казахстане имеются значительные перспективы для открытия новых месторождений углеводородов.

Сегодня минерально-сырьевая база включает 987 месторождений твердых полезных ископаемых, и динамика их разведки остается положительной", - отметили в правительстве.


По результатам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет поставлены 17 месторождений, содержащих следующие минеральные запасы и ресурсы:

  • золото - запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны;
  • серебро - запасы 1904,5 тонны, ресурсы 172087,2 тонны;
  • медь - запасы 4916,7 тыс. тонн, ресурсы 7796,9 тыс. тонн;
  • цинк - запасы 2549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн;
  • железные руды - запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн;
  • свинец - запасы 1319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн;
  • вольфрам - запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн;
  • хром - ресурсы 464,1 тыс. тонн;
  • молибден - запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн;
  • марганец - запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1137,3 тыс. тонн.

Также в этом году на государственный учет впервые поставлены 6 месторождений углеводородного сырья, в частности газа объемом 1776,5 млн м3.

Что касается производства, одним из приоритетных направлений остаются автомобилестроение и развитие нефтегазохимической отрасли.

В настоящее время реализуются крупные проекты по выпуску полипропилена и полиэтилена. Разрабатываются новые перспективные проекты, такие как производство бутадиена, карбамида и терефталевой кислоты. Важно, что все эти инициативы ориентированы на создание новых точек роста в регионах страны", - отмечается в отчете.


В 2024 году запланировано введение 180 инвестиционных проектов на сумму почти 1,3 трлн тенге, 164 из которых в обрабатывающем секторе. По количеству объектов в рамках единой карты индустриализации на сегодня лидируют Карагандинская, Кызылординская и Жамбылская области, по объемам инвестиций - Атырауская, Карагандинская и Западно-Казахстанская.

Что касается обрабатывающей промышленности, она по объему превысила сырьевой сектор, 48% против 45%. Рост в этой отрасли составил почти 5%.

Основной рост в ней наблюдается сразу в нескольких секторах:

  • Машиностроение

Рост на 6,9%, чему способствовало увеличение производства компьютерного оборудования, электрических приборов, сельскохозяйственной и железнодорожной техники.

  • Черная металлургия

Рост составил 10,8%. Это результат увеличения выпуска ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна.

  • Цветная металлургия

Объем производства увеличился на 4,8%, благодаря росту производства меди, цинка, свинца и алюминия.

  • Химическая промышленность

Зафиксирован рост на 8,4%, значительный вклад внесло увеличение производства полипропилена и бихромата натрия.

В дальнейшем в этой отрасли планируется реализовать несколько крупных проектов:

  • Железная руда

Производство горячебрикетированного железа в Костанайской области (АО "ССГПО") и металлургический кластер в Павлодарской области (ТОО "Mineral Product International", продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь).

  • Медная руда

Строительство медеплавильного завода в области Абай (ТОО "KAZ Minerals Smelting" КАЗ Минералс Смэлтинг/NFC"), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на базе предприятий Казахмыс (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).
 
12.12.2024, 11:03 126576

Назначен новый глава KMG PetroChem

Им стал Игорь Ильин
Назначен новый глава KMG PetroChem
Фото: telegram/KMG PetroChem
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления дочерней организации нацкомпании "КазМунайГаз" KMG PetroChem назначен Игорь Ильин, сообщает пресс-служба организации.

До назначения Ильин занимал должность председателя правления ТОО "Karabatan Utility Solutions". В разные годы работал на руководящих позициях в АО "ЦАЭК", АО "Самрук-Энерго", ТОО "Научно-исследовательский центр Казахского института нефти и газа".

В 2012 году прошел стажировку, а затем начал трудовой путь в компании Worley Parsons.

Ранее Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank.
 
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Теги:КМГорганизацияНазначение
11.12.2024, 11:30 147681

В 2024 году 22 инвестпроекта на $1,1 млрд запустили в Казахстане

Открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области
В 2024 году 22 инвестпроекта на $1,1 млрд запустили в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления нацкомпании Kazakh Invest Ержан Елекеев в ходе заседания совета директоров сообщил, что компания в 2024 году в результате совместной работы с центральными и местными государственными органами запустила 22 инвестиционных проекта на сумму $1,1 млрд, информирует пресс-служба премьер-министра РК.

На сегодня открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, производству оригинальных противоопухолевых препаратов в городе Алматы", - сообщили в пресс-службе.


Кроме того, подписаны соглашения об инвестициях на сумму $2,5 млрд по 7 проектам, в том числе строительство ВЭС на 1 ГВт в Жамбылской области, производство молочной продукции в Алматинской области, строительство тепличного комплекса в городе Шымкенте.

Также введен новый таргетированный подход к привлечению инвестиций в перспективные отрасли казахстанской экономики. Определены 4 направления: глубокая переработка зерна, углехимия, нефтехимия и производство нефтегазового оборудования.

В ходе заседания была заслушана информация о цифровизации инвестиционной деятельности. По итогам мероприятия был утвержден план работы на 2025 год.

Ранее в Шымкенте запустили инвестпроект стоимостью более 25 млрд тенге.
 
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