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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты заявили о рисках, связанных с растущей зависимостью Казахстана от зарубежных консалтинговых компаний, приведя в пример перевод времени, пишет - Эксперты заявили о рисках, связанных с растущей зависимостью Казахстана от зарубежных консалтинговых компаний, приведя в пример перевод времени, пишет inbusiness.kz





Их (иностранных консалтинговых компаний. - Прим. ред.) деятельность выходит далеко за рамки простого консультирования. Они формируют зависимость, которая в итоге подрывает независимость страны и угрожает национальной безопасности. В странах, где работают иностранные консультанты, они активно внедряют идеи компактного правительства. Цель этого очевидна - сокращение госаппарата делает государство зависимым от внешних консультантов, которые берут на себя реализацию ключевых функций. Итог этого ясен: уменьшаются возможности государства, а штаты консультантов растут. Консультанты активно замещают стратегические функции власти, и сегодня законодательные и исполнительные ветви уже находятся под их влиянием", - сказал эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов.





Эксперт привел в пример ситуацию с переводом времени, отметив, что этот вопрос часто сопровождается ссылками на международных специалистов, включая Альянс за естественное время, созданный в 2020 году без серьезных медицинских и экономических обоснований.





Он подчеркнул, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.





Также эксперт отметил, что, несмотря на то что в государстве остро стоит проблема сокращения дефицита бюджета и сокращения расходов, квазигоссектор не спешит экономить ни на иностранных консультантах, ни на вознаграждении совета директоров, которое в некоторых случаях включает и иностранных граждан. По его словам, вместо сокращения госаппарата наблюдается его деградация.





Чиновники теряют способность принимать самостоятельные решения, аналитические функции государственных органов фактически переданы иностранным экспертам. Вместо научных исследований и обоснований используются ссылки на мнения внешних консультантов", - сказал он.





По словам Данияра Нурсеитова, иностранные консалтинговые компании значительно укрепили свое присутствие в Казахстане. В чачтности, McKinsey, BCG (Boston Consulting Group) и компании из "большой четверки" в совокупности насчитывают более 3 тыс. сотрудников.





Также было высказано мнение о том, что Казахстан рискует потерять контроль над экономикой и стратегическими активами, передавая управление ключевыми процессами иностранным консалтинговым компаниям. Данияр Нурсеитов считает, что их деятельность снижает прозрачность, усиливает коррупцию и угрожает независимости государства. Без принятия комплексных мер страна может оказаться под внешним управлением, где даже политические решения будут определяться за пределами Казахстана.





Председатель правления ПАО "Коллегия аудиторов" Владимир Мурашов предложил несколько решений для выхода из сложившейся ситуации.





Во-первых закрепить суверенитет в аудиторской и консалтинговой деятельности. Для этого он предлагает внести изменения в закон об аудиторской деятельности, отменить монополию профессионального совета и передать его функции в конкурентную среду, поддерживая отечественные компании.





Во-вторых, защитить стратегические объекты. Владимир Мурашов предлагает ограничить доступ иностранных компаний к важным объектам, чтобы предотвратить утечку информации, а также исключить из совета директоров квазигоссектора лиц, связанных с иностранными консультантами.





В-третьих, контролировать деятельность иностранных консультантов. Мурашов предлагает ввести мораторий на закупки их услуг госорганами и квазигоссектором. Также следует публиковать данные о законодательных инициативах, основанных на рекомендациях таких консультантов.









Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили В-четвертых, проанализировать законы и решения, принятые под влиянием международных организаций, чтобы исключить нормы, угрожающие суверенитету. Он также считает важным вывести закупки консалтинговых и аудиторских услуг из особого порядка госзакупок.Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез





Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.





Ведущий эксперт- сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач- эндокринолог , кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.





Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.





Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.



