Более 10 миллионов человек против единого часового пояса - депутат
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Елнур Бейсенбаев обратил внимание на общественный резонанс и массовое несогласие казахстанцев с объединением часовых поясов, передает корреспондент агентства.
Это решение не проанализировано, недоработано - идет большой общественный резонанс. Более 10 млн человек говорят о том, что они против. Порядка восьми регионов высказывают свои определенные (недовольства, возражения. - Прим. ред.)", - сказал депутат.
Он напомнил, что фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
Вы должны понимать, что есть позиция правительства, и мы ее должны уважать. Мы вчера провели заседание фракции, на котором мы сказали, что это принятое решение не изучено, недоработано. В связи с этим партия предлагает доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ. Это же говорит о том, что мы за то, чтобы обратно перевели время", - прокомментировал мажилисмен.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез.
Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.
Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.
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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
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Кто инициировал переход Казахстана на единый часовой пояс.