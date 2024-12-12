Депутаты предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года

Депутат Юлия Кучинская отметила, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона

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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты парламента поручили заинтересованным государственным органам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта следующего года. Об этом сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов на расширенном собрании фракции - Депутаты парламента поручили заинтересованным государственным органам завершить научное исследование по вопросу единого часового пояса до марта следующего года. Об этом сказал спикер мажилиса Ерлан Кошанов на расширенном собрании фракции партии AMANAT с участием членов правительства.





В ходе активного обмена мнениями депутаты мажилиса довели до членов правительства актуальные запросы граждан, касающиеся внедрения единого часового пояса.





В частности, мажилисмен Жанарбек Ашимжанов обратил внимание на множество обращений в адрес депутатского корпуса от жителей Алматинской области, области Жетысу и других регионов.





Депутат Ерлан Саиров заявил, что для построения гармоничного общества парламент и правительство должны иметь единую позицию по данному вопросу.





Депутат Юлия Кучинская выразила мнение, что подобного рода вопросы не могут решаться на уровне постановлений правительства и должны регулироваться на уровне закона.





Свои мысли и предложения также высказали другие депутаты.





Резюмируя итоги собрания фракции, спикер мажилиса отметил, что тема смены часового пояса остается одной из наиболее обсуждаемых в обществе. Он особо подчеркнул, что подобные решения должны приниматься с проведением предварительного детального анализа и широкого обсуждения. Это позволяет вести эффективную разъяснительную работу для общества. В этой связи правительство решило провести многофакторное научное исследование о влиянии перехода на единое время, которое даст ответы на многие вопросы.





Мы должны получить ответ, как смена времени влияет прежде всего на здоровье и самочувствие наших граждан, их комфортную жизнь. Это должно быть в приоритете. Вместе с тем считаю, что три года, о которых говорит правительство, - это слишком большой срок. Поэтому будет правильно, если вы завершите исследование в течение трех месяцев. И в марте следующего года мы ждем вас с итогами исследований и предложениями с конкретными путями решения", - сказал Ерлан Кошанов, обращаясь к членам правительства.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.





Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.









Напомним, в ноябре в еGov mobile появился опрос на тему перевода времени. Он существовал в приложении три дня, а затем исчез





Ранее казахстанская исследовательница изучила опыт Чили, где с сокращением дневного времени на 20% выросла преступность. Казахстанка провела параллель данных чилийского исследования с внедрением единого часового пояса в Казахстане.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Известный семейный врач и педиатр Дмитрий Киреев рассказал о негативных последствиях перевода времени.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью.





Ведущий эксперт- сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач- эндокринолог , кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.





Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев факта перевода времени на час назад.



