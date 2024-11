Падения курса тенге не будет, заверил бывший министр нацэкономики

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках государственного визита в Венгрию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Виктором Орбаном. В ходе переговоров рассмотрены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы его дальнейшего углубления. В центре внимания также были вопросы увеличения объемов двусторонней торговли и углубления инвестиционного сотрудничества, сообщила пресс-служба Акорды.





Взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель - довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Токаев.





Он отметил, что венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане.





С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов. Активизация экономических связей - требование времени. Мы должны в полной мере использовать потенциал сферы добычи и переработки редких металлов, водного хозяйства и аграрной отрасли. На повестке дня стоят вопросы расширения номенклатуры торговли, привлечения инновационных технологий, укрепления партнерства в секторах энергетики, цифровизации и транспорта. Эти меры будут способствовать развитию новых направлений партнерства. казахско-венгерская Межправительственная комиссия и стратегический совет вносят большой вклад в торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие", - подчеркнул глава государства.





В ходе переговоров также рассмотрены возможности развития одного из важнейших стратегических торговых путей - Транскаспийского международного транспортного коридора.





Сегодня подписан Меморандум о сотрудничестве между компаниями KTZh Express, L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation (Китай). Этот документ позволит укрепить торговые и транспортные связи между нашими странами и станет еще одним шагом к наращиванию экономических связей в регионе. Открываются новые возможности для развития инфраструктуры, логистики и международной торговли. Через Казахстан проходит 85% сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. В ближайшем будущем объем поставок по этому маршруту достигнет 10 млн тонн грузов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Виктора Орбана посетить Астану с ответным визитом.





По итогам переговоров было подписано совместное заявление, отражающее намерение двух стран по дальнейшему укреплению стратегического партнерства и реализации совместных инициатив.





Членами официальных делегаций Казахстана и Венгрии были подписаны следующие документы:





1. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством иностранных дел Республики Казахстан и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии по консульским вопросам;





2. Соглашение о сотрудничестве между АО "ФНБ "Самрук-Казына" и Национальной венгерской компанией National Capital Holding по реализации совместных инвестиционных проектов;





3. Трехстороннее рамочное соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, Kazakh Invest и UBM Group о реализации проектов по производству комбикормов и премиксов в Казахстане;





4. Меморандум о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан темір жолы" (Казахстан), L.A.C. Holding (Венгрия) и Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd (Китай);





5. Меморандум о расширении сотрудничества между АО "НК "КазМунайГаз" и венгерской MOL Group;





6. Меморандум о взаимопонимании в области банковского дела между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком Венгрии.