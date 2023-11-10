Продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций - Токаев

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Костанай. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме приграничного сотрудничества Казахстана и России заявил, что страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза.





В своем выступлении президент Казахстана отметил, что одной из стратегических задач Казахстана является обеспечение собственными семенами.





Нужно самокритично признать, что по таким основным культурам, как картофель, сахарная свекла, доля отечественной селекции не достигает и десяти процентов", - сказал президент.





При этом он подчеркнул, что Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания удобрения и семена должны быть выведены из-под действия международных санкций.





Также существенной проблемой он назвал недостаточное применение минеральных удобрений в растениеводстве. В Казахстане вводится лишь 25% от научно обоснованной потребности. В России этот показатель в три раза больше. Вследствие этого урожайность сельхозкультур в Казахстане значительно ниже, чем в передовых аграрных державах.





В связи с переориентированием рынков сбыта значительно увеличился импорт удобрений из России в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.





Считаю, что мы не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке ЕАЭС. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрений для фермеров и выходы на внешние рынки", - заявил он.





В качестве примера глава государства привел строительство в Казахстане совместно с "Уралхимом" завода по производству минеральных удобрений мощностью 4 млн тонн.





Также он отметил, что в Казахстане успешно проводится сборка тракторов ведущих российских компаний, модели которых пользуются спросом у аграриев.





Казахстан обеспечивает спрос на сельхозтехнику путем предоставления фермерам льготного кредитования и лизинга. В ближайшее время в машиностроительной сфере мы поэтапно переориентируем меры государственной поддержки с крупноузловой на мелкоузловую сборку с созданием смежных производств. Для дальнейшего поступательного сотрудничества в этом направлении нашим странам важно сделать акцент на повышении производительности труда , локализации импортных комплектующих и создании продуктивных рабочих мест", - добавил Токаев.