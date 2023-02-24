22.02.2023, 12:28 22301
Скляр ответил, за чей счет будет осуществляться модернизация ТЭЦ Экибастуза
Решение по ремонту будет принято до конца отопительного сезона
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства первый заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, как будут распределяться расходы на модернизацию ТЭЦ Экибастуза.
Если государству перейдет 50 процентов акции самой ТЭЦ, 50-прцентный пакет, то мы вправе будем вкладывать средства в ее реконструкцию именно на своей доле, в рамках своей доли будет вкладывать и инвестор. Будет принято взвешенное решение, которое не будет в ущерб государству", - пояснил он.
Но также возможен вариант, что собственник сам за свой счет будет осуществлять ремонт.
Отопительный сезон в Павлодаре и Экибастузе завершается примерно в середине апреля. До конца марта будет проведен технический аудит станции и позже будет приниматься решение", - добавил Скляр.
Напомним, произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
В ночь на 18 февраля на ТЭЦ опять произошла авария. Горожане жаловались на холод в квартирах, учащиеся города были переведены на дистанционное обучение.
В настоящее время по всей республике идет аудит ТЭЦ и электросетей, которую планируют завершить до конца первого квартала.
новости по теме
23.02.2023, 17:15 4481
Казахстан начал принимать нефть для экспорта в Германию
В феврале по нефтепроводу планируется транспортировать 20 тысяч тонн казахстанской нефти
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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - "КазТрансОйл" начал прием казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов для транспортировки в Германию.
В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "КазТрансОйл" транспортирует в феврале 20 тысяч тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - сообщил директор департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" Шынгыс Ильясов.
В декабре 2022 года АО "КазТрансОйл" направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.
Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.
23.02.2023, 09:08 9941
Отгрузку нефти возобновили на КТК
Фото: cpc.ru
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Актау. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возобновлена перевалки нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Нормализация погодных условий позволила 22 февраля 2023 года Каспийскому трубопроводному консорциуму возобновить перевалку нефти на морском терминале компании", - сообщается на сайте КТК.
Напомним, что перевалка была остановлена 19 февраля в связи с фактическими штормовыми погодными условиями и выданными капитаном морского порта Новороссийск соответствующими предупреждениями.
Отгрузка нефти осуществляется через выносные причальные устройства в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности. Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", - проинформировали в компании.
При этом отмечается, что в отношении ВПУ действуют погодные ограничения, превышающие аналогичные требования к береговым причалам. Например, швартовые операции на ВПУ и подъем шлангов на танкер производятся при волнении моря до 2,5 м и скорости ветра (порывов) не более 23 м/сек.
КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в указанный период, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", - отмечают в КТК.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
22.02.2023, 11:54 23781
Акчулаков прокомментировал приостановку отгрузки нефти на КТК
Согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан ответил, когда будет восстановлена отгрузка нефти на Каспийском трубопроводном консорциуме.
В кулуарах правительства Болат Акчулаков отметил, что на Каспийском море сейчас наблюдаются штормы.
Объективно - по погоде есть проблемы. Вы видели, что с сухогрузом вчера случилось, в этой ситуации отгрузку совершать нельзя - это опасно", - пояснил он.
Он отметил, что, согласно прогнозу синоптиков, должна установиться нормальная погода, позволяющая танкерам зайти в акваторию и встать на загрузку.
Пока на резервуарный парк работаем. Добычу не останавливали. Отгрузка приостановлена в связи с погодными условиями", - добавил он.
19 февраля была приостановлена отгрузка нефти на морском терминале КТК в связи с погодными условиями.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань обсудили вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского трубопроводного консорциума.
22.02.2023, 11:19 24671
Минэнерго рассматривает возможность импорта российского газа для газификации восточных регионов РК Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Для газификации восточных регионов Казахстана Министерством энергетики рассматривается 2 варианта, в том числе импорт газа из России, сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.
Первый вариант - строительство газопровода по маршруту Костанай - Астана - Павлодар - Семей - Усть-Каменогорск, что потребует вложения значительных средств, увеличения тарифов на газ для потребителей для обеспечения окупаемости вложенных инвестиций, а также вовлечения в разработку новых ресурсов газовых месторождений (от разведки до ввода в среднем уходит 7-10 лет)", - рассказал Акчулаков.
Второй вариант, импорт газа из Российской Федерации в рамках дорожной карты по сотрудничеству в газовой отрасли между РК и РФ. На сегодняшний день "Казахгаз" совместно с "Газпромом" прорабатывает вопрос разработки пред ТЭО для изучения комплекса вопросов строительства международного газопровода Россиийская Федерация - Республика Казахстан - Китайская Народная Республика.
В целом по итогам 2022 года общий уровень газификации страны составил 59% от общей численности населения, или 11,6 млн человек получили доступ к газу.
В целях увеличения пропускных мощностей газотранспортной системы "Казахгазом" реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов.
Вместе с тем необходимо отметить, что в текущем отопительном периоде главная газовая артерия Бейнеу - Бозой - Шымкент, обеспечивающая газом южные и центральные регионы страны, работает на сверх проектной мощности, или 106%. В этой связи для бесперебойного обеспечения газом страны необходимо строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, - подчеркнул Акчулаков.
Также глава МЭ отметил, что параллельно с активной работой по газификации населения необходимо внедрить культуру "рационального, бережного" потребления газа в качестве энергоресурса.
Проведенный анализ показывает, что в теплых регионах страны потребление газа на уровне с регионами, где средняя температура намного ниже. Как вам известно, в 2022 году законодательно были внедрены две новые категории потребителей - крупные коммерческие и лица, осуществляющие цифровой майнинг. Данные меры приведут к повышению энергоэффективности промышленных предприятий. В текущем году предлагается рассмотреть возможность внедрения механизма по бережному потреблению газа для бытовых и коммунально-бытовых потребителей за исключением потребителей, получающих адресную социальную помощь", - разъяснил министр.
Дополнено, 22.02.2023, 13.20
Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал завершить многолетнюю газификацию северных и восточных регионов Казахстана.
Жители этих регионов жалуются на отсутствие газораспределительных сетей, волокиту с разрешительными документами и дорогое подключение. И это касается не только центральных регионов, но и всех других, где уже есть газ", - заявил Смаилов на заседании правительства.
В пример он привел село Бигаш Алматинской области, где жителям обещают провести газ уже в течение 10 лет. В то же время население аула Алшалы в Толебийском районе Туркестанской области также ожидает "голубое топливо" на протяжении нескольких лет.
По словам главы правительства, в селе Зеленое Западно-Казахстанской области, в 5 км от Уральска, газ провели еще в 2014 году, но до сих пор подключены только административные здания.
Также Смаилов упомянул магистральный газопровод "Сарыарка", вдоль которого подведена соответствующая инфраструктура и установлены необходимые пусковые комплексы. Газопровод был построен еще в 2019 году, однако темпы подключения населения столицы, Карагандинской и Акмолинской областей к долгожданному газу остаются на довольно низком уровне.
Кроме сельских населенных пунктов, в городах также сохраняются проблемы с обеспечением населения газом. В итоге, сами видите, Астана по-прежнему "утопает в смоге" и лидирует в мировых рейтингах по уровню загрязнения воздуха. Сдвигаются сроки строительства новой парогазовой установки на ТЭЦ-2 в Алматы. Акимам регионов и компании "QazaqGaz" нужно взять эти вопросы на особый контроль", - отметил Смаилов.
Он добавил, что пора также определиться и поставить точку в вопросе газификации северных и восточных регионов страны. В этой связи Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына" поручено в срок до 1 мая подготовить окончательное решение.
Не менее важным вопросом, по словам главы кабмина, является и высокий износ газовой инфраструктуры.
Все вы видите ситуацию в Экибастузе и Рудном вследствие высокого износа теплосетей. При этом газовые сети находятся под более высоким давлением и несут более высокие риски. Основная масса магистральных газопроводов была построена более 30 лет назад и требует больших капитальных вложений для безопасной эксплуатации", - подчеркнул глава правительства.
Он добавил, что контроль этого вопроса со стороны министерств энергетики, по чрезвычайным ситуациям, акимов регионов и компании "QazaqGaz" должен быть постоянным, а вопросы модернизации и своевременного ремонта газовой инфраструктуры - приоритетными.
Смаилов подчеркнул, что спрос на экологически чистые энергоресурсы, прежде всего на газ, растет во всем мире ежегодно. В Казахстане данный вопрос также актуален с учетом демографического роста, ввода промышленных объектов и газификации частного сектора. Так, если в 2020 году объем потребления газа в республике составил порядка 17 млрд куб. м, то по итогам 2022 года - уже более 19 млрд. В текущем же году рост потребления ожидается на уровне 20 млрд кубометров.
Он напомнил, что президент поставил задачу довести газификацию страны до 60%. В целом к "голубому топливу" должно быть подключено свыше 1800 населенных пунктов с населением более 11,8 млн человек.
Данное поручение Министерством энергетики, компаниями "КазМунайГаз" и "QazaqGaz" совместно с акимами должно быть исполнено в полном объеме", - резюмировал Смаилов.
Напомним, Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли.
22.02.2023, 10:36 25391
Аграриям выделят 413 тысяч тонн дизтоплива на весенние полевые работы Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2023 году всего для весенних полевых работ выделяется 413 тысяч тонн дизтоплива по цене 222 тысячи тенге за тонну, или 184 тенге за литр, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.
Как отметил глава МЭ, стоимость доставки дизтоплива от НПЗ до СХТП определяется самостоятельно оператором.
НПЗ готовы начать отгрузку дизтоплива, как только операторы СХТП завершат подписание договоров, заявок, оплаты и поставят вагоны-цистерн на НПЗ. В целом все запланированные объемы для проведения СХТП выполняются в полном объеме, вопрос находится на постоянном контроле Министерства энергетики РК и АО "НК "КазМунайГаз", - сказал Акчулаков.
Он также напомнил, что согласно внесенным изменениям в закон РК "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" производители нефтепродуктов и поставщики нефти ежегодно в период весенних и осенних полевых работ обязаны поставлять объемы нефтепродуктов в адрес стационарных автозаправочных станций в соответствии с планом поставок нефтепродуктов; МСХ наделен полномочиями по разработке и утверждению правил определения региональных операторов по поставке льготного дизтоплива для СХТП.
На основании данных поправок МСХ разрабатывается проект правил определения региональных операторов по поставке льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей, а также порядка формирования и распределения объемов льготного дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Также разрабатывается алгоритм действий, предусматривающий формирование в государственной информационной системе субсидирования (ГИСС) реестра (база данных) получателей квот льготного дизтоплива с привязкой к посевным площадям и нормативам расхода дизтоплива на 1 гектар заявленной посевной площади и по видам сельскохозяйственных культур", - рассказал министр.
По информации МСХ, запуск функционала электронного выделения и распределения дизтоплива в системе ГИСС запланирован в первом полугодии 2023 года, добавил Акчулаков.
В свою очередь министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что общая посевная площадь текущего года составит 23,4 млн га, что на 68,6 тысячи га больше показателя 2022 года.
Намечается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 117 тысяч га, кормовых культур на 36,5 тысячи га и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Из-за изменения конъюнктуры рынка прогнозируется незначительное сокращение площади посева некоторых масличных культур, таких как сафлор, соя и горчица. При этом по такой социально значимой культуре, как подсолнечник, планируется увеличение площади на 30,8 тысячи га. По овоще-бахчевым культурам и картофелю площадь посева планируется увеличить на 11,1 тысячи га. Что касается влагоемких культур, то в текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется уменьшение площади хлопчатника на 14,8 тысячи га, которая составит 111,4 тысячи га", - рассказал Карашукеев.
При этом глава МСХ обратил внимание на то, что, несмотря на поручение правительства по снижению площадей водоемких культур, наблюдается увеличение площадей риса по сравнению с прошлым годом на 7,6 тысячи га (2023 год - 95,4 тысячи га).
В целом планируемые площади по зерновым, овоще-бахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка", - заверил Карашукеев.
Он также рассказал, что на этот год запланировано внесение порядка 704 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные удобрения (аммиачная селитра и аммофос). На сегодняшний день для проведения весенних полевых работ аграриям отгружено 55 тысяч тонн удобрений, в том числе в южные регионы 27 тысяч тонн. На программу субсидирования удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.
Вместе с тем, по сообщениям фермеров, имелись проблемы с обеспеченность аммофосом в южных регионах, в настоящее время проблема решается", - добавил спикер.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить электронное распределение дизтоплива на полевые работы.
Дополнено, 22.02.2023, 13.45
Почти половина урожая пшеницы в Казахстане пропадает из-за нехватки минеральных удобрений, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов.
По его словам, при выращивании урожая используется 26% необходимых удобрений от научной потребности. При этом в стране функционируют 12 заводов по производству удобрений, а государство субсидирует фермерам приобретение такой продукции.
"Необходимо все эти производства ориентировать прежде всего на отечественный рынок. По оценкам экспертов, из-за недостаточного внесения минеральных удобрений на поля наши аграрии ежегодно недобирают около 10 млн тонн высококачественной пшеницы. Это почти половина собираемого урожая", - отметил премьер.
Он подчеркнул, что для обеспечения весенне-полевых работ приняты все необходимые меры. В частности, выделено льготное дизтопливо, запланировано финансирование форвардного закупа и субсидирования. Всего на предстоящую кампанию предусмотрено 140 млрд тенге.
"Предоставляемая господдержка требует выполнения определенных условий и со стороны фермеров. Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - сказал Смаилов.
Также, по его словам, есть потери от деградации почв и засорения полей сорняками. Кроме того, недостаточно проработаны механизмы по уменьшению площадей влагоемких культур, не проведена правильная разъяснительная работа среди фермеров, не предложены альтернативные варианты ведения дальнейшей деятельности. В связи с этим Минсельхозу совместно с другими госорганами и акиматами регионов поручено активизировать работу в данном направлении.
Особый контроль должен быть и в части распределения льготного дизтоплива.
"Нельзя допускать спекуляции и создания искусственной нехватки. В отношении операторов, которые продают распределенное дизтопливо "на сторону", нужно принять самые жесткие меры", - подчеркнул Смаилов.
По его словам, требуется создать базу данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с данными по общей площади посевных земель и потребности в ГСМ.
В заключение глава кабмина поручил принять меры по организации фитосанитарных мероприятий, работ по внесению удобрений, обеспечению южных регионов республики поливной водой, а также посеву необходимого объема социально значимых и кормовых культур.
22.02.2023, 10:04 25986
На акции Jusan Bank наложен арест
Арест наложен на 65,58% простых и привилегированных акций
Фото: yandex.maps
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бостандыкский районный суд Алматы наложил арест на акции Jusan Bank, следует из информации, опубликованной на сайте Казахстанской фондовой биржи.
Арест наложен 15 февраля на 65,58% простых и привилегированных акций Jusan Bank.
Напомним, прокуратура намерена вернуть в Казахстан контроль над группой Jusan. В Генеральную прокуратуру поступило заявление о принятии мер прокурорского реагирования по факту противоправных действий ряда субъектов, в результате которых группа Jusan перешла под контроль граждан иностранных государств. При этом отмечалось, что иск не касается непосредственно работы Jusan Bank и никак не ограничивает его текущую хозяйственную деятельность, а также взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами банка.
21.02.2023, 10:53 36441
Производство сельхозпродукции в ЕАЭС увеличилось на 9,4% в 2022 году
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий увеличилось на 9,4% по сравнению с 2021 годом, рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
По информации ЕЭК, рост наблюдался во всех государствах - членах ЕАЭС.
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых, обусловленным ростом их урожайности.
Кроме того, в 2022 году в ЕАЭС увеличилось производство основных видов продукции животноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) - на 2,1% по сравнению с 2021 годом, молока - на 1,7%, яиц - на 2,6%.
Рост объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечен в Кыргызстане и России - на 2,9%, в Казахстане - на 0,4%. Увеличение объемов производства молока наблюдалось во всех государствах - членах ЕАЭС, кроме Армении. Максимальный рост производства яиц зафиксирован в Кыргызстане - на 7,7%", - уточнили в пресс-службе.
По информации Бюро национальной статистики РК, в 2022 году на 51,6% сократился импорт картофеля в Казахстан. Если в 2021 году импортировано 97,6 тысячи тонн картофеля, то в 2022 году завезено 47,3 тысячи тонн продукции.
Валовой сбор картофеля в 2022 году составил 40 804 697,5 центнера, или 4,1 млн тонн, что на 1,2% больше в сравнении с 2021 годом. В том числе сельскохозяйственные предприятия произвели 588 тысяч тонн продукции. Индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства - 1,5 млн тонн, а на долю хозяйств населения в прошлом году пришлось - 1,9 млн тонн.
Наряду с увеличением производства повысился и экспорт картофеля - на 18,5%. Так, за январь-ноябрь прошлого года на экспорт было отправлено 194, 8 тысячи тонн картофеля, тогда как в 2021 году экспортировано 164,3 тысячи тонн.
По данным ведомства, посевная площадь картофеля по всех категориях хозяйств в 2022 году составила 198,8 тысячи гектаров
Напомним, Казахстан ратифицировала соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе.
20.02.2023, 11:14 48251
Аналитики прогнозируют пик дефицита электроэнергии в Казахстане в 2029 году
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозам аналитиков, в 2029 году дефицит электроэнергии в Казахстане достигнет максимума - 5,5 млрд кВт⋅ч
Вопросы дефицита электроэнергии стоят в Казахстане все острее. В 2022 году дефицит электроэнергии фиксировался в течение 8 месяцев - в январе, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре и декабре. В целом по итогам 2022 года, по данным НДЦ СО, производство электроэнергии составило 112,86 млрд кВт⋅ч - на 1,4% меньше, чем в предыдущем году; потребление оказалось практически на таком же уровне, информирует ranking.kz.
Согласно среднесрочному прогнозу энергопотребления Казахстана, с 2023 по 2029 год объем используемой электроэнергии в стране ежегодно будет увеличиваться в среднем на 3%. Производство тоже будет расти, но не такими темпами.
Уровни производства и потребления в электроэнергетике будущих семи лет показывают, что в 2023-2025 годах и в 2028 году баланс будет отрицательным. Стране ежегодно будет не хватать 1,3-1,6 млрд кВт⋅ч.
В целом за семь лет потребление электроэнергии в стране увеличится на 20,5% - со 121,1 млрд до 146 млрд кВт⋅ч. Производство в свою очередь за этими темпами успевать не будет: всего плюс 17,6% при сравнении 2029 года с 2023 годом.
По прогнозам аналитиков, по регионам потребление будет неравномерным. Самой дефицитной энергозоной останется юг, его обеспечение будет дотационным. Разница между производством и использованием электроэнергии в южных областях и двух мегаполисах страны останется самой большой на протяжении всего семилетнего периода - в пределах 11,8-12,7 млрд кВт⋅ч.
Западная и северная энергозоны в этот период будут демонстрировать профицит. Разница в том, что на западе он будет совсем небольшим - от 1 млрд до 3 млрд кВт⋅ч в разные годы, а на севере и востоке страны ежегодно прогнозируется дополнительный объем электроэнергии на уровне 8-10 млрд кВт⋅ч. Исключение составит только 2029 год, когда профицит уменьшится вдвое. Все излишки север будет отдавать югу.
По данным Министерства энергетики РК, производство электроэнергии на существующих станциях с годами постепенно будет уменьшаться. Это связано как с выбытием отработавших свое основных активов, так и с оптимизацией генерирующих мощностей, необходимостью придерживаться курса "чистой" энергетики. Согласно концепции развития электроэнергетической отрасли до 2029 года, в стране намечено модернизировать некоторые существующие и ввести новые генерирующие мощности. В сумме они должны дать дополнительно 11,7 ГВт.
В целом, отмечают обозреватели, в Казахстане уже активно реализуются проекты в секторе энергетики, предназначенные для урегулирования проблемы и удовлетворения потребности в электроэнергии. К примеру, для преодоления будущего энергодефицита АО "Самрук-Қазына" уже сейчас реализует в регионах РК ряд амбициозных проектов по созданию новых мощностей электрогенерации. Особое внимание уделяется снижению вредных выбросов в энергетике путем перевода электростанций с угля на газ. С учетом вывода из эксплуатации ряда станций до 2035 года в Казахстане нужно создать около 17 ГВт новых мощностей. Из них порядка 11 ГВт (65%) запустит "Самрук-Қазына".
В рамках первого пакета 5 из 13 приоритетных проектов приходятся на сектор энергоснабжения:
• реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 на базе ПГУ с увеличением мощности станции до 450 МВт;
• расширение ТЭЦ-1 со строительством ПГУ мощностью 200-250 МВт;
• строительство электростанции на базе ПГУ мощностью до 1000 МВт в Туркестанской области;
• реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области;
• строительство на Алматинской ТЭЦ-2 ПГУ мощностью до 600 МВт.
Кроме того, в рамках второго пакета приоритетных инвестиционных проектов проекты "Самрук-Қазына" включают расширение и реконструкцию Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока № 3 и № 4, строительство Экибастузской ГРЭС-3 с установкой энергоблоков № 1 и № 2 на базе технологии чистого угля, строительство ПГУ на 858 МВт, строительство АЭС мощностью до 2800 МВт и комплексный проект построения новой единой энергетической системы Казахстана.
Имеются энергетические проекты с участием международных инвесторов: строительство ВЭС мощностью 1 ГВт совместно с ACWA Power и ВЭС с системой накопления энергии совместно с Total Eren.
Реализация проектов в секторе энергетики для предотвращения дефицита электроэнергии - жизненно необходимая и неотложная задача. Помимо дефицита в РК наблюдается высокий уровень износа коммунальных сетей, что в комбинации может привести к серьезным последствиям. Сейчас подобные проблемы испытывают соседние страны.
К примеру, в Кыргызстане этой зимой на фоне холодов власти страны начали отключать электричество для сокращения потребления. По утверждению Министерства энергетики, это необходимо, чтобы сохранить изношенное оборудование, нагрузка на которое выросла из-за наступления холодов. Эксперты же отмечают, что отключения вызваны именно дефицитом электричества в Кыргызстане, поскольку в стране нет необходимых мощностей для производства.
Для прохождения осенне-зимнего периода Кыргызстану нужно 16,4 млрд кВт⋅ч электроэнергии, из них страна может произвести только 13,4 млрд кВт⋅ч. Еще около 3 млрд - дефицит, который приходится восполнять импортом из других стран, поскольку в энергосистеме Кыргызстана почти не осталось резервных мощностей. Кроме того, в текущем году Кыргызстан может столкнуться с существенной нехваткой электроэнергии. Об этом заявил во вторник заместитель главы кабинета министров республики Бакыт Торобаев. По его словам, в отопительный период 2022 года потребление электроэнергии по республике составило 15,9 млрд кВт∙ч, а в 2023 году достигнет 16,6 млрд кВт∙ч. Дефицит может составить 1,9 млрд кВт∙ч.
В Узбекистане ситуация аналогична: уровень энергодефицита в стране провоцирует отключения электричества на несколько часов едва ли не каждый день. Заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью "Газете.uz" 7 декабря назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период. По его словам, значительное увеличение потребления электроэнергии в холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим власти вынуждены вводить определенные ограничения, так как приоритетом государства является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. На сегодняшний день, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, в Узбекистане наблюдается дефицит электроэнергии в объеме ежедневного потребления 18−20 млн кВт·ч.
Таким образом, расширение, развитие и обновление энергосистемы - необходимая мера и для Казахстана, и для соседних стран Центральной Азии.
1 февраля на расширенной коллегии Минэнерго первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что в последние два года Казахстан сталкивается с острым дефицитом электроэнергии, особенно в пиковые часы нагрузки.
В этой связи мы вынуждены перекрывать его за счет перетоков из России по довольно высоким ценам. В сутки дефицит достигает до 1200 мегаватт. Понятно, что эксперты это связывают с возросшим потреблением, изношенностью и высокой аварийностью энергетической инфраструктуры. Однако почему Министерство при формировании ежегодных энергобалансов, а также зная о планах по вводу новых промышленных объектов, не предпринимало никаких мер?!" - заявил Роман Скляр.
В итоге, отметил он, происходят ограничения в подаче электричества для потребителей, что вызывает недовольство со стороны населения и бизнеса.
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