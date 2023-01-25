Снизить уровень износа сетей в Алматы на 15% планируется до 2029 года  

Это будет возможно благодаря новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции"

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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - О преимуществах концепции "Тариф в обмен на инвестиции", которую намерены ввести в Казахстане, рассказала руководитель департамента Антимонопольного комитета Министерства национальной экономики РК Алматы Асель Буденеева на брифинге региональной службы коммуникаций.





Она напомнила, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.





Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике "Тариф в обмен на инвестиции", - отметила Буденеева.









По ее словам, в Алматы наблюдается достаточно высокий износ основных средств и сетей субъектов естественных монополий - более 50% в сферах водоснабжения и водоотведения и более 60% в сферах тепло- и электроэнергетики. Снизить уровень износа сетей на 15% планируется до 2029 года.





Наибольшее привлечение инвестиций через тарифы ожидается в сферах водоснабжения и водоотведения, поскольку тарифы в ГКП на ПХВ "Алматы су" одни из самых низких не только в Алматы, но и в Казахстане. Также размер тарифа будет зависеть от текущего уровня износа оборудования и сетей, сложности проводимых работ (ремонт и реконструкция), рыночных цен на материалы и работы по сферам.





На данный момент мы наблюдаем, что стоимость ремонта одного километра сетей в сферах теплоснабжения и водоотведения значительно выше, чем в сфере передачи электроэнергии. Таким образом, влияние на тариф в каждой сфере будет индивидуальным. Для получения максимального эффекта от проводимых реформ необходимо изменить подходы в регулировании деятельности монополистов, которые предусматривают объединение ряда государственных монополистов в единый орган, что позволит оптимизировать эксплуатационные затраты и повысит инвестиционную привлекательность", - сообщила Буденеева.





Она подчеркнула, что в целях развития систем тепло- и водоснабжения, водоотведения необходим поэтапный отказ от бюджетного субсидирования с эффективным переходом к рыночным механизмам финансирования.





Данные меры будут достигнуты за счет оптимизации затрат, повышения инвестиционной привлекательности, пересмотра уровней тарифов. Ожидаемым эффектом от предпринимаемых мер по снижению износа сетей и привлечению инвестиций является снижение нормативных потерь в сетях, количества внеплановых отключений и аварий, увеличение сроков эксплуатации модернизируемых объектов, обеспечение бесперебойности оказываемых услуг", - добавила спикер.





По ее словам, необоснованного роста тарифов не будет допущено, по каждому случаю изменения тарифов будет проводиться индивидуальная оценка деятельности монополистов с учетом социально-экономической ситуации.





Напомним, ранее на сайте информационного агентства KAZAKHSTAN TODAY проводился опрос . Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?"





71% участников опроса ответили: "Да, возвращение в госсобственность и выплата нанесенного ущерба государству и обществу позволит навести порядок в коммунальных сетях";

24% считают, что "возвращение сетей в госсобственность не повлияет на предотвращение аварий и порядка не добавит";

3% - все равно.



