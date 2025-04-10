Стабильный рост экономики Казахстана в 2025 году прогнозируют финансисты
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Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 4,9% с последующим замедлением до 4,1% в 2026 году, сообщает в своем отчете Азиатский банк развития (АБР).
Ускорение экономического роста Казахстана в 2025 году отражает ожидаемое увеличение добычи нефти в результате запуска проекта Future Growth Expansion на Тенгизе. Замедление темпов роста в 2026 году прогнозируется на фоне фискальной консолидации, когда вступят в силу ожидаемые изменения в налоговой политике и сократятся бюджетные расходы. К понижательным рискам относятся возможные негативные последствия глобальных вызовов, а также потенциальные перебои в маршрутах экспорта нефти", - говорится в отчете.
По мнению экспертов, экономика страны демонстрирует устойчивый рост.
Чтобы сохранить эти темпы роста, важно укреплять систему управления государственными финансами и повышать качество бюджетного управления с целью снижения зависимости от Национального фонда. Эти меры, наряду со структурными реформами для развития частного сектора, укрепят способность экономики противостоять внешним потрясениям", - отметил директор представительства АБР в Казахстане Утсав Кумар.
Эксперты прогнозируют, что инфляция будет постепенно снижаться до 8,2% в 2025 году и до 6,5% в 2026 году, по мере того как жесткая денежно-кредитная политика и стабильный обменный курс будут способствовать сдерживанию роста цен.
Бюджетный дефицит незначительно увеличится до 2,8% ВВП в 2025 году и сократится в 2026 году до 1,7%, с учетом одобрения предложенного правительством повышения ставки налога на добавленную стоимость и сокращения количества налоговых льгот. Дефицит текущего счета, как ожидается, сократится за счет увеличения объемов товарного экспорта на фоне роста добычи нефти", - считают авторы прогноза.
По их мнению, в Казахстане необходимо разработать стратегию финансирования мер по снижению риска стихийных бедствий для повышения институциональной готовности Казахстана к реагированию на чрезвычайные ситуации. Многоуровневая стратегия управления рисками повысит финансовую готовность страны и обеспечит правительство быстрым доступом к необходимым ресурсам для своевременного оказания помощи и начала восстановительных работ.
Прогнозы роста были подготовлены до объявления 2 апреля администрацией США о введении новых тарифов, поэтому базовый сценарий учитывает лишь ранее действовавшие тарифы. Тем не менее в апрельском выпуске отчета представлен анализ потенциального влияния более высоких тарифов на экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечают авторы.
Для справки
АБР - ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. Основанный в 1966 году, АБР принадлежит 69 странам, 49 из которых из региона.
Казахстан стал членом АБР в 1994 году. С тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническую помощь на общую сумму свыше 7,5 миллиарда долларов США в области управления государственным сектором, финансов, энергетики, транспорта и других сфер.
Напомним, в марте годовая инфляция в Казахстане выросла до 10%. В начале апреля курс американской валюты подскочил почти на 13 тенге. Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые за четыре года рухнула до $63 за баррель. Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти понизилась на 16,5%.