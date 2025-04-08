07.04.2025, 15:51 23901
Почти на 13 тенге подорожал доллар США по итогам торгов в Казахстане
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США вырос сразу на 12,8 тенге.
По итогам торгов на KASE 7 апреля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 518,31 тенге, подорожав сразу на 12,8 тенге.
К настоящему времени курс продажи американской валюты в обменных пунктах Алматы достигает 525 тенге за доллар, покупки - 521 тенге.
Напомним, по итогам марта курс тенге ослаб на 1%, до 504,27 тенге за доллар США.
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07.04.2025, 14:16 28016
Цена на Brent рухнула до $63 за баррель
Давление на рынок нефти оказывает новость о том, что Saudi Aramco сильнее, чем ожидалось, снизила цену на свою нефть сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Цена нефти марки Brent упала до минимума с апреля 2021 года после того, как Саудовская Аравия снизила стоимость своей нефти для покупателей из Азии.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,54% - до $62,60 за баррель. Нефть марки Brent торгуется ниже отметки $63 за баррель впервые почти за четыре года - с 12 апреля 2021 года, информирует РБК.
Давление на рынок нефти оказывает новость о том, что Saudi Aramco сильнее, чем ожидалось, снизила цену на свою нефть сорта Arab Light для крупнейших покупателей в Азии.
По данным издания, цены нефть падают с прошлой недели, поскольку введение США пошлин и ответные меры со стороны Китая подорвали аппетиты к риску. Падение на рынке усугубилось неожиданным решением ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее, пишет Bloomberg.
Начиная с момента, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин, цена барреля нефти рухнула на 16,5%.
07.04.2025, 11:28 33536
Перепись в АПК, цифровизация и финансирование: меры поддержки аграриев обсудили в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены кабмина и отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня обсудили актуальные вопросы развития АПК, ход весенних полевых работ, меры поддержки аграриев, цифровизацию отрасли, а также другие направления взаимодействия, требующие дополнительной проработки, сообщает primeminister.kz.
В частности, стороны обсудили, как можно удвоить объем производства сельхозпродукции в ближайшие 5 лет, как поручил президент на заседании Национального курултая.
Сельскому хозяйству уделяется особое внимание. Как говорит глава государства, продовольственная безопасность страны - это непреходящая ценность. 700 млрд тенге найти в наших условиях на удешевленное финансирование достаточно сложно, но мы это делаем и будем дальше наращивать эту поддержку. Все те механизмы, которые сейчас есть, будут иметь свое продолжение. Надеемся, что они дадут большой эффект, и мы получим конкурентоспособное сельское хозяйство", - подчеркнул на встрече премьер-министр Олжас Бектенов.
По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, на сегодняшний день приняты следующие меры по поддержке АПК:
- увеличен объем льготного финансирования посевной кампании до 580 млрд тенге в прошлом году и до рекордных 700 млрд тенге в нынешнем с заблаговременным запуском кредитования (ранее финансирование не превышало 140 млрд тенге). Впервые внедрена специальная программа гарантирования до 85% от суммы займа на ВПР;
- повышена доступность лизинга сельскохозяйственной техники за счет увеличения объема финансирования за год на 80 млрд тенге, до 200 млрд тенге под 5%, при этом сама техника может стать залогом, а взносом - инвестсубсидии;
- обеспечено выделение 30 млрд тенге на форвардный закуп Продкорпорации, 40 млрд тенге - на субсидирование экспортных расходов для расширения географии;
- с прошлого года начато кредитование предприятий переработки на пополнение оборотных средств. Объем кредитования составляет 35 млрд тенге. В текущем году задача направить на эти цели 48 млрд тенге. Льготные кредиты на оборотные цели позволяют загружать переработку.
Правительство также уделяет особое внимание развитию животноводства.
Аналогичные инструменты поддержки прорабатываются для откормочных площадок, будет пересмотрено субсидирование селекционно-племенной работы в пользу льготного кредитования и легко администрируемых видов субсидий", - рассказал министр.
На встрече также выступили представители различных направлений аграрного сектора, таких как растениеводство и садоводство, животноводство и птицеводство, переработка и экспорт продукции.
Они затронули такие важные вопросы, как:
- запуск программы льготного кредитования оборотных средств для переработчиков;
- необходимость совершенствования процесса сбора информации во время предстоящей Национальной сельскохозяйственной переписи и определения статуса участников АПК;
- создание единой базы учета запчастей на сельхозтехнику;
- внедрение инновационных и цифровых решений в производственные процессы сельского хозяйства;
- строительство инженерной инфраструктуры на селе;
- повышение ответственности со стороны самого бизнеса;
- обеспечение привлекательной зарплаты для специалистов отрасли;
- стимулирование подготовки квалифицированных кадров для АПК;
- развитие сел, в частности, участие сельхозкомпаний в социальных инициативах, в том числе в решении жилищных вопросов, развитии образовательной и медицинской инфраструктуры и т.д.
Аграрии предложили расширить категории получателей льготных кредитов, строить на селе инженерную инфраструктуру, а также обеспечивать сельхозтоваропроизводителей удешевленным газом.
Кроме того, актуализированы вопросы прямого льготного кредитования на инвестиционные цели, племенного материала, глубокой переработки зерна и растительного масла, сельхозстрахования, стабильного наполнения внутреннего рынка, развития экспорта, цифровизации, регуляторной и налоговой политики, а также решения жилищного вопроса в сельской местности", - говорится в сообщении кабмина.
Премьер-министр акцентировал внимание на стратегической цели - превращении агропромышленного комплекса в технологичный и инновационный сектор экономики. Для этого каждому сельхозпроизводителю следует стремиться к внедрению современных агротехнологий, повышению производительности труда, расширению ассортимента высокорентабельной и экспортно ориентированной продукции.
Государство будет оказывать всестороннюю поддержку аграрным предприятиям, которые не только наращивают объемы производства, но и вносят реальный вклад в повышение качества жизни на селе, формируя устойчивые и самодостаточные сельские сообщества. Результатом совместной работы должно стать обеспечение казахстанцев качественными и доступными продуктами питания собственного производства. Казахстан должен быть конкурентоспособным игроком в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции", - подытожил Олжас Бектенов и пожелал всем участникам встречи высокого урожая и дальнейшего роста сельхозпроизводства.
Премьер-министр также осмотрел выставку отечественной продукции агропромышленного комплекса, где ему были презентованы проекты по строительству системы орошения сельскохозяйственных культур, производству сухого сублимированного кобыльего молока, новых видов упаковок для пищевой продукции и др.
07.04.2025, 11:20 34951
Авиатопливо SAF будут производить в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подписано соглашения для разработки технико-экономического обоснования строительства завода по производству экологичного авиационного топлива Sustainable Aviation Fuel в Казахстане, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".
Документ подписали представители ТОО "КазМунайГаз-Аэро", американской LanzaJet, Inc. и ведущего казахстанского агропромышленного холдинга ТОО "KazFoodProducts", - заявили в пресс-службе.
В компании заверили, что в процессе подготовки ТЭО стороны проведут всесторонний анализ проекта, включая выбор оптимального региона, определение объемов производства и другие ключевые аспекты для принятия окончательного инвестиционного решения.
В мире SAF используется для снижения выбросов углекислого газа как добавка к марке авиакеросина Jet A-1. Три НПЗ КМГ к производству Jet A-1 готовы с 2018 года. Для поэтапного перехода с нынешнего стандарта авиатоплива ТС-1 на Jet A-1 к модернизации готовится топливозаправочная инфраструктура аэропортов", - добавили в КМГ.
Напомним, в прошлом году стало известно, что "КазМунайГаз" изучает возможность производства SAF в Казахстане.
07.04.2025, 10:57 35781
Проект Каспийского зеленого энергетического коридора: стороны подписали меморандум
Проект будет включать в себя объединение энергетических систем и создание зеленого коридора для передачи и торговли возобновляемой энергией
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Баку. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и министерства энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана сегодня подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) для поддержки технико-экономического обоснования по проекту Каспийского зеленого энергетического коридора, сообщает пресс-служба АБР.
Инициатива является частью регионального технического содействия АБР по проекту.
Меморандум устанавливает рамки сотрудничества высокого уровня. Особое внимание в нем уделено разработке надежной институциональной и правовой базы для содействия трансграничной торговле электроэнергией между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.
Проект Каспийского зеленого энергетического коридора направлен на укрепление регионального энергетического сотрудничества и продвижение торговли зеленой энергией среди большинства стран - участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).
Инициатива "Каспийский зеленый энергетический коридор" является стратегическим приоритетом для трех стран, а также для АБР, поскольку она напрямую способствует нашей основной миссии по содействию трансграничному сотрудничеству в области инфраструктуры чистой энергии и одновременному решению многочисленных региональных проблем. Подписание меморандума о взаимопонимании является определяющим моментом в сотрудничестве и закладывает основу для более глубокого взаимодействия между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также двумя многосторонними партнерами - АБР и АБИИ, обеспечивая структурированный и скоординированный подход по мере нашего продвижения вперед. Это отражает нашу коллективную приверженность превращению этого видения в преобразующую региональную инициативу", - заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.
Проект будет включать в себя объединение энергетических систем и создание зеленого коридора для передачи и торговли возобновляемой энергией. Он предусматривает комплексную передачу зеленой энергии из Каспийского региона в Европу по Черноморскому кабелю. Инициатива соответствует миссии АБР по поддержке устойчивого развития и регионального сотрудничества, содействию энергетической безопасности, устойчивости и экономическому развитию в регионе.
Для справки
ЦАРЭС - это партнерство Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и партнеров по развитию, работающих вместе над продвижением развития посредством сотрудничества, что ведет к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности.
АБР - ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. АБР основан в 1966 году и принадлежит 69 странам, 49 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
06.04.2025, 12:10 66521
Минэнерго РК планирует продлить запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК подготовило проект приказа "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.
Уточняется, что запрет планируется ввести в целях обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка Республики Казахстан.
Запрет намерены ввести сроком на шесть месяцев с 14 мая 2025 года.
05.04.2025, 19:10 95781
Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в формате видеоконференции состоялось 59-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.
В ходе заседания были рассмотрены данные о выполнении обязательств странами-участниками по соглашению ОПЕК+ за январь-февраль 2025 года, отмечен общий уровень выполнения обязательств для стран ОПЕК+, также обсуждены текущие тенденции на мировом нефтяном рынке.
Как отметили в Минэнерго, комитет высоко оценил дополнительные добровольные сокращения 8 стран в целях поддержания стабильности рынка и отметил критическую важность достижения полного соблюдения обязательств и компенсации.
Казахстан принял участие во встрече 3 апреля, в рамках которой восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации. По итогам встречи 3 апреля было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности", - проинформировали в ведомстве.
Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами.
05.04.2025, 10:11 113436
Земли на 82,7 млн тенге возвращены в госсобственность в Акмолинской области
Данные участки не использовались по назначению более трех лет
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Кокшетау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 10 тысяч гектаров неиспользуемых земель возвращены в собственность государству в Акмолинской области, сообщили в областной прокуратуре.
10 тысяч гектаров земель возвращены в госсобственность в Ерейментауском районе.
По данным прокуратуры, данные земли не использовались по назначению более трех лет.
Общая стоимость участков составила 82,7 млн тенге.
Ранее сообщалось, что более 4,7 тыс. гектаров общественных пастбищ возвращены в госсобственность в ЗКО.
04.04.2025, 15:59 125236
Казахстан запускает новый авиарейс из Астаны в Самарканд
Авиарейс будет запущен 1 мая с частотой 2 раза в неделю
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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания запускает новый авиарейс Астана - Туркестан - Самарканд.
С 1 мая текущего года казахстанская авиакомпания QazaqAir планирует открытие нового маршрута в Узбекистан по направлению Астана - Туркестан - Самарканд. Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по четвергам и воскресеньям)", - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.
Таким образом, общее количество рейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличится с 42 до 44 в неделю.
В КГА отметили, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?