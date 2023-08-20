В Казахстане начали выращивать бананы  

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Туркестан. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане впервые начали выращивать бананы в промышленных масштабах. В Туркестанской области турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





По данным МСХ, сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия. В ближайшее время теплица расширится еще на 5 га, что позволит производить порядка 1000 тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.





МСХ





Стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях", - сообщили в Минсельхозе.



