В Казахстане запасы картофеля позволяют покрыть внутреннюю потребность до поступления раннего урожая - Минсельхоз

На конец января запасы картофеля, без учета хранения в личных подсобных хозяйствах, составляли 327 тысяч тонн

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в ходе совещания по стабилизации цен на социально значимые продтовары заявил, что запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тысячи тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность казахстанцев до поступления раннего урожая 2025 года, - Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в ходе совещания по стабилизации цен на социально значимые продтовары заявил, что запасы картофеля, без учета ЛПХ, в 253,5 тысячи тонн позволяют полностью покрыть внутреннюю потребность казахстанцев до поступления раннего урожая 2025 года, сообщает пресс-служба правительства.





Как отметил Ербол Тасжуреков, по данным акиматов, на конец января запасы картофеля, без учета хранения у личных подсобных хозяйств, составляли 327 тысяч тонн, при этом уровень потребления населения с 23 января по 14 февраля составил 73,5 тысячи тонн. Он также сообщил, что из общего объема сформированных запасов в 156,9 тысячи тонн реализовано 45,4 тысячи тонн овощей.





Кроме того, в ряде областей темпы реализации овощей отстают от заданных объемов, что приводит к росту цен. В частности, в области Абай из 2,8 тысячи тонн картофеля реализовано лишь 486 тонн, что вызвало подорожание на 24,2%. Аналогичная ситуация наблюдается с морковью, капустой и луком в отдельных регионах.





В ходе совещания первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что за последнюю неделю индекс цен на СЗПТ увеличился на 0,3%, с начала года - на 2,2%.





Сказывается сезонное подорожание овощей, фиксируется увеличение цен на говядину и подсолнечное масло. Наибольший рост цен на социальные продукты с начала года отмечается в области Ұлытау, Актюбинском и Восточно-Казахстанском регионах", - заявили в пресс-службе.





Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин акцентировал внимание всех участников совещания на необходимости активизации мер по стабилизации цен на продовольственные товары в стране. Необходимо ускорить разбронирование запасов из стабфондов и возобновить еженедельные ярмарки в регионах и мегаполисах страны.





Напомним, цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.





Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.





В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято





Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%





Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.





По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.