15.12.2023, 15:42 33371
В Минторговли рассказали, какие продукты подорожают перед праздниками в Казахстане
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев рассказал, рост цен на какие продукты ожидается в Казахстане перед праздниками.
Есть определенные ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций - изменения определенные есть в части позиций. Таких как: молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское", - сказал он.
По его словам, Казахстан находится в коридоре годовой инфляции.
Если у нас порядка 10,3% - это годовая инфляция, то по новогодней корзине - порядка 10-10,7%", - уточнил Шаккалиев.
Министр отметил, что на Новый год всегда отмечается повышение цен на некоторые продукты. При этом оно в пределах годовых индексов.
Он напомнил, что за последнюю неделю индекс цен на социально значимые продовольственные товары остался без изменений. По данным Бюро национальной статистики, в годовом выражении индекс цен повысился на 3,9%.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта.
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15.12.2023, 15:25 34346
Со следующего года Казахстан намерен запустить производство спутников зондирования Земли
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году Казахстан планирует начать на сборочно-испытательном комплексе космических аппаратов производство спутников зондирования Земли среднего разрешения, об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.
В июле 2023 года Аэрокосмический комитет МЦРИАП РК и казахстанско-французское ТОО "Ghalam" подписали договор на выполнение работ по созданию группировки спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения KazEOSat-MR.
Мы 60% спутников зондирования Земли будем изготавливать на территории Казахстана, на базе этого завода. Сейчас ведутся проектировочные работы. На следующий год уже начнем практическую работу задействования этого комплекса в работе по изготовлению спутников", - цитирует главу МЦРИАП РК "Sputnik Казахстан".
Он добавил, что выпуск готовой продукции намечен на 2027 год.
В марте 2023 года в Астане в промышленную эксплуатацию был сдан сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, расположенный на территории Национального космического центра. СбИК предназначен для проектирования, изготовления, сборки и испытания спутников массой от 100 килограммов до 6 тонн.
15.12.2023, 12:12 40516
Население Астаны в ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства ознакомился с ведущими предприятиями индустриального парка Астаны, сообщает Акорда.
Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева по значимым объектам начался с посещения индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.
Объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП составляет 11,5%", - доложил главе государства заместитель акима города Евгений Глотов.
Индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.
Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.
Население Астаны растет. В ближайшие годы может достигнуть 1,5-2 млн человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Главе государства продемонстрировали достижения ведущих предприятий парка "Тау-Кен Алтын", Stadler Kazakhstаn, DSS, "ЭНКО", DUYQAZ, "ВМП-Астана" и MFA International.
Аффинажный завод "Тау-Кен Алтын", занимающийся переработкой и аффинированием сырья с содержанием драгоценных металлов, является одним из успешных предприятий в управлении ФНБ "Самрук-Қазына". За 10 лет деятельности им произведено и поставлено в Национальный банк более 200 тонн аффинированного золота, также оказаны услуги толлинга на 80,5 тонны драгоценного металла.
Следующее предприятие, представленное президенту, - ТОО "Stadler Kazakhstаn", основанное в текущем году в результате инвестиционного соглашения со швейцарской холдинговой компании Stadler Rail AG. Мировой лидер по производству железнодорожного транспорта планирует наладить выпуск пассажирских вагонов в Казахстане. Продукция завода в первую очередь будет направлена на обновление отечественного подвижного состава. Для АО "Пассажирские перевозки" планируется произвести более 500 пассажирских вагонов.
По словам представителей предприятий Индустриального парка, их продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами
Антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные покрытия, выпускаемые на заводе "ВМП "АСТАНА", широко применяются в различных секторах промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт в Россию, поставки осуществляются также на рынки Узбекистана и Кыргызстана.
Такой же высокий спрос в строительной индустрии столицы позволил компании "ЭНКО" открыть производственно-сервисный комплекс по обслуживанию оборудования для тепло- и водоснабжения.
Востребованной продукцией в условиях эпидемических угроз стали респираторы классов FFP1, FFP2 и FFP3, производимые совместно с турецкой компанией MFA MASKE TİCARET SANAYİ A. Ş. На сегодняшний день резидент индустриального парка № 1 - компания MFA International увеличила количество технологических производственных линий до 5 и планирует ввести в строй 10 линий к 2027 году. Это позволит компании производить до 20 миллионов респираторов ежегодно.
Также президент ознакомился с образцами военной одежды производства ТОО "DUYQAZ", телекоммуникационным оборудованием ТОО "Cuman Digital System Servis" и продукцией других предприятий.
Также глава государства посетил завод по производству пластмассовых изделий ТОО "ЕКЦ".
Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 млн единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 млн единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства", - сообщает Акорда.
Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО "Универсал", которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.
На данный момент в городе Шардаре Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тысяч тонн в год.
Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 млрд тенге.
Дополнено 15.12.2023, 13.46
В ходе объезда глава государства также посетил завод Metal Former, выпускающий кровельные и облицовочные материалы. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.
Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.
Дополнено 15.12.2023, 14.30
Также президент посетил интегрированный производственный комплекс YDA Industrial Park, который состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей. Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству.
Как отметил инвестор проекта председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021-2022 годах за счет собственных инвестиций (30%) и заемных средств (70%). Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.
Главе государства также представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group
Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.
STEAM - интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.
15.12.2023, 10:05 42321
Порядка $1,3 млрд направят на первый этап модернизации QARMET
Фото: ortcom.kz
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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на первый этап модернизации QARMET направят порядка $1,3 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
На совещании в правительстве были рассмотрены вопросы реализации инвестиционной программы, которая предусматривает модернизацию оборудования комбината, внедрение современных производственных технологий и повышение стандартов промышленной безопасности. В частности, на первом этапе на эти цели будет направлено порядка $1,3 млрд.
Также премьер-министр обозначил необходимость своевременного выполнения всех обязательств перед работниками предприятия. При этом он указал на важность дальнейшего динамичного развития производства, увеличения объема выпускаемой продукции и поэтапного устранения выявленных экологических нарушений.
По итогам обсуждения Алихан Смаилов поручил центральным госорганам оказать необходимую поддержку предприятию в решении текущих вопросов и совместно с инвестором разработать конкретные планы действий по каждому направлению развития QARMET.
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау. Позже "АрселорМиттал Темиртау" был переименован в QARMET.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам.
После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение Standstill Agreement, позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит.
В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
14.12.2023, 20:21 58276
ЕАБР планирует выход на новые рынки, включая Китай и страны Персидского залива
Банк планирует разместить облигации в китайских юанях и выпустить облигации сукук
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития планирует в 2024 году выйти на новые рынки капитала, в том числе Китай и страны Персидского залива, сообщил на итоговой пресс-конференции ЕАБР в Алматы председатель правления банка Николай Подгузов.
Мы продолжаем диверсифицировать и расширять доступ на рынки капиталов. В 2023 году мы привлекли более 0,5 миллиарда долларов для финансирования проектов. В основном, рынки привлечения - это рубли, тенге и американские доллары. Дальше наши планы на 2024 год достаточно амбициозные. Помимо тех рынков, на которых мы традиционно присутствуем, мы надеемся разместить облигации в китайских юанях, сейчас активно работаем над размещением Panda облигаций (облигации иностранных эмитентов, номинированные в китайских юанях, Прим. Kazakhstan Today). Также начали активно взаимодействовать с финансовыми институтами, которые работают по правилам исламского финансирования. В планах есть выпуск облигаций сукук (исламские ценные бумаги, Прим. Kazakhstan Today). И здесь мы активно сотрудничаем с Исламским банком развития", - рассказал Подгузов.
Напомним, на сегодняшней итоговой конференции в Алматы эксперты ЕАБР представили подробный макроэкономический прогноз на 2024 год, рассказали о действующих и будущих проектах, и подвели итоги деятельности банка в 2023 году.
14.12.2023, 18:11 62321
Базовая ставка в Казахстане к концу 2024 года может снизиться до 10% - ЕАБР
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году, сообщила на итоговой пресс-конференции Евразийского банка развития старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова.
Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента", - сообщила спикер.
Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.
В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 гг. превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.
Инфляция в Казахстане, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса", - рассказала Бердигулова.
Базовая ставка в Казахстане на конец 2024 года может снизиться до 10%, а к концу 2025 года - до 7-8%. Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470.
На небольшое обесценивание тенге (около 3-4%), по словам Бердигуловой, может повлиять ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка Нацбанка РК.
Напомним, в ноябре Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%.
Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений", - заявили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
14.12.2023, 17:27 64486
ЕАБР ежегодно вкладывает в казахстанские проекты по 1 млрд долларов
Фото: ЕАБР
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан является лидером по объему инвестиций, привлеченных от ЕАБР. Ежегодные инвестиции банка в казахстанские проекты составляют 1 млрд долларов.
Если сравнивать с предыдущей пятилеткой, то среднегодовой объем инвестиций увеличился в 2,5 раза и мы стали выдавать по 1 млрд доллару в год", - сказал зампредседателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
По его словам, ЕАБР профинансировал подготовку к 19 проектам на 4,2 млн долларов.
Проинвестировано 380 млн долларов в "зеленые" проекты", - добавил Даленов.
Также он отметил, что банк развивает исламское финансирование.
В 2024 году ЕАБР намерен инвестировать еще 1 млрд долларов в казахстанские проекты.
Напомним, в различных отраслях банком уже реализовано 104 проекта на 5,6 млрд долларов. Это в том числе касается строительства солнечной и ветровой генерации, модернизации предприятий обрабатывающего сектора, химической промышленности, ТЭЦ, сетей уличного освещения, а также обновления парка железнодорожного подвижного состава, развития компаний сектора АПК, строительства аэропортов, магистрального газопровода и т.д.
В июне этого года открыто движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, которая построена при финансировании ЕАБР в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития и Исламским банком развития. В настоящее время ЕАБР совместно с международными партнерами финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Наряду с этим перспективными проектами являются строительство ж/д линии Аягоз - Бахты и нового погранперехода на казахстанско-китайской границе. Предполагается, что новая инфраструктура позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн в год.
Кроме того, банк намерен принять участие в реконструкции и расширении магистрального водовода Астрахань - Мангышлак. С учетом высокой социальной значимости проекта планируется предоставление специальных условий финансирования.
В банке отмечают, что объем инвестиций Евразийского банка развития в Казахстан по итогам первых двух лет реализации стратегии на 2022–2026 годы может превысить план на 70% и составить более 2,2 млрд долларов.
14.12.2023, 16:21 66201
Сенатор обвинил КТЖ в нарушении антимонопольного законодательства
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Казахстана Закиржан Кузиев в депутатском запросе заявил, что ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" создает барьеры для экспедиторов в перевозках на экспорт и транзит.
В своем депзапросе сенатор обратил внимание, что систематические проблемы в железнодорожной отрасли страны резко ухудшают привлекательность транзита через Казахстан и заставляют соседние страны искать альтернативные маршруты. Среди прочих недостатков депутат перечислил недостаточно развитую железнодорожную сеть, рост износа основных средств, дефицит пассажирского подвижного состава, низкий уровень сервиса.
Кузиев проинформировал, что в октябре к депутатам обратилась с жалобами Ассоциация национальных экспедиторов. Ее представители рассказали, что получают отказы от ТОО "КТЖ Грузовые перевозки" в согласовании основных и дополнительных планов перевозок на экспорт и транзит. В то же время согласование планов для своих экспедиторов АО "Кедентранссервис" и АО "КТЖ Экспресс" осуществляются беспрепятственно.
Агентство по защите и развитию конкуренции отмечает, что операторы магистральных путей предоставляют ряд преимуществ "своим" компаниям, что создает неравные условия для других. В результате анализа видов деятельности КТЖ выявлено, что с антимонопольным органом согласован всего лишь 81 из 424 видов деятельности, то есть всего 19%. Таким образом, своими действиями КТЖ нарушает отлаженную за десятки лет технологию осуществления экспортных перевозок, создает неравные конкурентные условия", - рассказал сенатор.
Кузиев подчеркнул, что депутаты сената неоднократно направляли депутатские запросы в адрес Министерства транспорта и АО "НК "КТЖ", где были озвучены проблемы, имеющиеся у отечественных грузоотправителей при транспортировке своей продукции на экспорт.
Однако раз за разом получаем стандартные отписки, которые не решают сути проблемы. Учитывая многочисленные жалобы от грузоотправителей и субъектов бизнеса в целом, просим вас дать поручение по устранению неравных конкурентных условий в части согласования планов перевозок на экспорт и транзит, а также дать поручение компетентным госорганам организовать проверку АО "НК "КТЖ" в сфере осуществления экспортных и транзитных перевозок на нарушение законодательства в области защиты конкуренции", - заключил депутат.
Напомним, должностные лица КТЖ принуждали бизнесмена построить железную дорогу для нужд нацперевозчика.
14.12.2023, 14:19 53261
ЕАБР прогнозирует прирост ВВП Казахстана в 2024 году на уровне 5%
Фото: ЕАБР
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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что динамика ВВП стран региона в 2025-2026 годах будет близкой к траектории сбалансированного роста, передает корреспондент агентства.
По словам аналитиков ЕАБР, прирост ВВП прогнозируется в 2024 году: в Армении - 5,7%, Беларуси - 2%, Казахстане - 5%, Кыргызстане - 4,5%, России - 1,5% и Таджикистане -7,3%.
Ужесточение денежно-кредитных условий в мире (и в первую очередь в развитых странах) позволило заметно снизить темпы роста потребительских цен. Однако следствием такой политики стало существенное повышение стоимости заимствований для населения и бизнеса. В связи с этим тренд на ослабление экономической активности в мире не только не завершен, но и имеет предпосылки к усилению. Высокие процентные ставки станут одной из ключевых причин низких темпов роста ВВП США и еврозоны в 2024 году. Экономика США, вероятно, сумеет избежать рецессии, однако сокращение потребления замедлит рост ВВП до 1,0% в 2024 году с 2,3% в 2023 году. В еврозоне сохранятся слабые темпы экономического роста - около 0,9% в 2024 году после 0,5% в 2023 году. В Китае прирост ВВП оценивается вблизи 4% в 2024-2026 годах", - рассказали эксперты банка на презентации макропрогноза.
По их словам, сдержанный рост мировой экономики приведет к ослаблению спроса на сырьевые товары. Это ограничит возможности для увеличения экспортной выручки большинства экономик региона операций ЕАБР.
Вместе с тем активное использование внутренних источников роста позволило улучшить оценку 2023 года и прогноз на 2024 год. Сохранение стимулирующей бюджетной политики и структурные преобразования создают условия для поддержки инвестиционной и потребительской активности. Аналитики ЕАБР ожидают прирост ВВП региона операций банка на 2% по итогам 2024 года.
После увеличения экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году можно ожидать ускорения темпов роста ВВП до 5% в 2024 году. Этому продолжит способствовать высокая инвестиционная активность. Ожидаемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики. В среднесрочной перспективе структурные преобразования улучшат качество экономического роста, расширяя возможности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг. Диверсификация экономики формирует предпосылки для ее ускорения в 2025-2026 годах, что выведет Казахстан в лидеры среди стран-участниц ЕАЭС по темпам экономического роста", - заявили аналитики.
По их мнению, экономики России и Беларуси полностью адаптировались к новым условиям и уже в III квартале 2023 года вышли на уровень конца 2021 года. Это стало возможным за счет формирования новых цепочек добавленной стоимости и ориентации на внутренний спрос. Полученный импульс сохранит свое влияние, обеспечивая темп роста в России на 1,5% в 2024 году с дальнейшим ускорением в 2025-2026 годах. Экономика Беларуси в 2024 году увеличится на 2%, что превышает средние темпы за последние 10 лет.
Сильный внутренний спрос обеспечил высокую экономическую активность по итогам 2023 года в Армении, Кыргызстане и Таджикистане. По оценке аналитиков ЕАБР, в 2024 году можно ожидать некоторого замедления роста в этих странах, однако он по-прежнему будет заметно выше среднемировых: в Армении ВВП увеличится на 5,7%, Кыргызстане - на 4,5%, в Таджикистане - на 7,3%.
Эксперты ЕАБР прогнозируют дальнейшее замедление инфляционных процессов в регионе операций банка: агрегированный показатель инфляции снизится до 5,8% по итогам 2024 года с 7,8% в 2023 году. Инфляция продолжит замедляться, однако в большинстве стран региона останется выше целевых ориентиров. Аналитики Банка ожидают в Армении ее значение на уровне 3,6% в 2024 году, в Беларуси - 8%, в Казахстане - 7,1%, в Кыргызской Республике - 7,8%, в России - 5,4%, в Таджикистане - 6,6%.
Замедление инфляции в 2024 году создаст предпосылки для постепенного снижения процентных ставок в большинстве стран региона. Аналитики ЕАБР ожидают, что Национальный банк Казахстана продолжит снижение базовой ставки с приближением ее значения к 10% годовых к концу 2024 года. Банк России перейдет к циклу снижения ставки не ранее II квартала 2024 года, и на конец года она снизится до 10,5% годовых", - отметили эксперты в ходе презентации.
В базовом прогнозе аналитики ЕАБР ожидают среднегодовой курс рубля к доллару в 2024 году на уровне около 92. Сокращению волатильности курса будет способствовать улучшение сальдо текущего счета по мере восстановления экспорта и охлаждения внутреннего спроса. Курс тенге в среднем прогнозируется на уровне 470 тенге за доллар в 2024 году.
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