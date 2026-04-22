21.04.2026, 17:30 55766
Казахстан сохраняет контроль над месторождением: в "Тау-Кен Самрук" уточнили детали вольфрамовой сделки на $1 млрд
Инвестор берет на себя финансирование проекта в объеме более 1 млрд долларов США, а также связанные с этим технические и операционные риски
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НГК Тау-Кен Самрук" опровергло распространяемую информацию о продаже месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты, заявив, что речь идет не о сделке, а о привлечении иностранного инвестора для реализации крупного промышленного проекта с инвестициями свыше $1 млрд.
В связи с появившимися в информационном пространстве некорректными трактовками и комментариями касательно сделки по проекту Северный Катпар, АО "НГК "Тау-Кен Самрук" считает необходимым дать разъяснения. Информация о продаже месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты не соответствует действительности. Согласно Конституции РК, недра принадлежат народу страны и не могут быть предметом сделки", - пояснили в пресс-службе компании.
В компании уточнили, что заключенное с американским инвестором соглашение предусматривает привлечение стратегического капитала и наукоемких технологий в проект разработки месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты. В рамках соглашения инвестор берет на себя финансирование проекта в объеме более 1 млрд долларов США, а также связанные с этим технические и операционные риски.
Согласно этому соглашению, Cove Capital получает 70% долю уставного фонда в совместном предприятии, но это не имеет отношения к оценочной стоимости месторождения. Это распространенная международная практика для реализации капиталоемких горнорудных проектов. При этом казахстанская сторона сохраняет стратегический контроль над месторождением и реализацией проекта", - подчеркнули в "Тау-Кен Самрук".
Проект предусматривает выпуск готовой продукции на территории Казахстана, что обеспечивает создание добавленной стоимости внутри страны, новые рабочие места и налоговые поступления.
Кроме того, участие международного партнера обеспечивает стабильный рынок сбыта для вольфрамовой продукции, которая не имеет на сегодняшний день широкой востребованности в отечественной экономике.
Фактически Северный Катпар - один из крупнейших вольфрамовых проектов, реализация которого без привлечения международного капитала и технологий была ранее затруднена. Таким образом, речь идет не о продаже актива, а о партнерстве, направленном на запуск сложного и ранее нереализованного промышленного проекта с привлечением инвестиций и технологий", - заключили в пресс-службе.
Ранее казахстанские СМИ сообщили о продаже уступил 70% доли месторождения вольфрама компании с американским участием.
22.04.2026, 09:11 8456
Казахстан ввел запрет на ввоз яиц
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства от 17 апреля 2026 года введен запрет на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Под исключение попадает транзит яиц через территорию Казахстана, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.
Напомним, в декабре прошлого года Казахстан вводил запрет на ввоз яиц сроком на один месяц.
21.04.2026, 16:58 57781
Китайская компания Shenzhen Energy Environment Co намерена реализовать вторую очередь проекта по утилизации ТБО в Астане
Портфель компании насчитывает 57 мусоросжигательных предприятий в КНР общей мощностью 79 тыс. тонн в сутки
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и председатель совета директоров китайской компании Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган обсудили сотрудничество в области экологии в соответствии с закрепленными в новой Конституции РК нормами по охране окружающей среды, сообщили в правительстве Казахстана.
В Астане стартовало строительство первой очереди инвестиционного проекта "Экопарк "Энергия Астаны" по утилизации твердых бытовых отходов и генерации электроэнергии. В проект будет инвестировано $180 млн. В рамках реализации первого этапа мощность предприятия составит не менее 1,5 тыс. тонн отходов в сутки, а также генерация 50 МВт электроэнергии. В Астане создано совместное предприятие ТОО "East Hope". Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2029 года.
Председатель совета директоров Shenzhen Energy Environment Co., Ltd Ван Ган заявил о намерении компании реализовать вторую очередь проекта, что в будущем обеспечит полную утилизацию накопленных на полигонах ТБО отходов. Портфель компании насчитывает 57 мусоросжигательных предприятий в КНР общей мощностью 79 тыс. тонн в сутки. Shenzhen Energy Environment Co., Ltd. обеспечивает управление до 90% отходов города Шэньчжэнь с населением порядка 20 млн человек.
Стороны подчеркнули, что "Экопарк "Энергия Астаны" станет еще одним результативным примером инвестиционного и технологического сотрудничества между двумя странами.
Кроме того, обсуждены перспективы взаимодействия в области экологической реконструкции угольных ТЭЦ и газовых электростанций, а также локализации производства.
По итогам встречи стороны подтвердили намерения приложить все усилия для реализации проекта в установленные сроки и развивать дальнейшее сотрудничество по перспективным направлениям.
21.04.2026, 14:19 66896
Объем торговли между Казахстаном и Монголией превысил $130 млн Дополнено
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году объем торговли между Казахстаном и Монголией увеличился на 7,7% и превысил $130 млн, сообщает Акорда.
Наше торгово-экономическое сотрудничество заметно укрепляется. Есть ряд достижений. С каждым годом растет товарооборот. Мы планируем реализацию конкретных проектов в промышленной сфере. Сегодня в столице проходит казахско-монгольский бизнес-форум, в котором принимает участие ряд компаний из Монголии. Мы полностью поддерживаем это начинание и выражаем признательность за оказанную с вашей стороны поддержку", - сказал глава государства в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Монголии.
В свою очередь президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выразил уверенность в том, что его визит будет способствовать укреплению дружественных отношений и развитию многогранного сотрудничества между двумя народами. По его словам, Казахстан является первым государством в Центральной Азии, с которым Монголия установила стратегическое партнерство.
Дальнейшее укрепление дружественных отношений, а также эффективное расширение торгово-экономического сотрудничества входят в число приоритетов внешней политики Монголии. Хочу отметить, что за последние два года мы совместно реализуем множество важных задач в межгосударственных отношениях и сумели вывести наше взаимодействие на новый уровень. Особую роль в укреплении доверия между двумя странами играют высшие законодательные органы. Наши экономические связи имеют огромный потенциал для динамичного развития. В ходе Вашего государственного визита в Монголию в 2024 году была принята Дорожная карта по активизации торгово-экономического сотрудничества между Монголией и Казахстаном на 2025-2027 годы. Поставлена задача довести товарооборот до 500 млн долларов", - сказал он.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, цифровизации, горнодобывающей промышленности, туризма, транспорта и логистики, а также укрепления межрегиональных связей.
Дополнено 21.04.2026, 15.30
По итогам переговоров члены официальных делегаций двух стран обменялись следующими документами:
1. Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии;
2. Меморандум о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией;
3. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в области мирного использования атомной энергии;
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Монголии;
5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в нефтяной сфере;
6. План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 гг.;
7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Банком Монголии;
8. Меморандум о взаимопонимании между АО "Самрук-Казына" и компанией "Erdenes Mongol LLC";
9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Астаны и Аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");
10. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Алатау и Аппаратом администрации города Хархорума (проект "Новый Хархорум");
11. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан и Национальным общественным радио и телевидением Монголии;
12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Казахстан и Академией наук Монголии;
13. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории и этнологии имени Ч.Валиханова и Национальным музеем "Чингисхан".
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в узком составе.
21.04.2026, 13:00 71111
Саткалиев назвал Костанай одной из возможных площадок для строительства АЭС
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды назвал Костанай одной из возможных площадок для строительства атомной электростанции, передает корреспондент агентства.
Костанай в далекой перспективе, может быть, через 20-30 лет, также может стать перспективным местом для строительства атомных станций в Казахстане", - заявил он.
Также, по словам главы агентства, есть несколько уникальных площадок атомной энергетики в Казахстане.
В первую очередь это зона Прибалхашья, которая объективно может позволить строительство до шести крупных энергетических блоков. Есть Курчатов - с хорошим потенциалом площадка для развития малых и средних реакторов. Есть Западный Казахстан, где уже есть опыт эксплуатации энергетических установок", - добавил Алмасадам Саткалиев.
Помимо этого, он озвучил подробности строительства второй атомной электростанции в РК. В частности, заявил он, вторую АЭС намерены разместить на берегу Балхаша.
Сейчас изучаются три три перспективные площадки (...) Есть уже рабочее название для второй атомной станции - АЭС "Мойынкум", исходя из расположения. Также планируется, что станция будет состоять из двух блоков мощностью по 1200 МВт. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора. Ранее мы уже говорили о том, что китайская компания CNC рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции", - добавил он.
Напомним, 8 августа 2025 года стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
21.04.2026, 09:03 80011
Резервный источник электроснабжения создадут на Атырауском НПЗ
Атырау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский НПЗ реализует проект реконструкции внешнего электроснабжения, который предусматривает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ протяженностью 24 км и 24,1 км, сообщили в пресс-службе нацкомпании КМГ.
Это позволит создать резервный источник электроснабжения, который обеспечит непрерывность производственных процессов, снизит вероятность аварийных ситуаций, повысит защищенность критически важного оборудования при сбоях в основной сети, а также снизит риски вынужденных сбросов на факельные установки в нештатных ситуациях", - отметили в компании.
На сегодняшний день проведено обследование трассы, ведется поставка оборудования и материалов на строительную площадку, выполняется подготовка железобетонных опор. Завершение проекта планируется в сентябре текущего года.
Стоит отметить, что вопрос надежности энергоснабжения Атырауского нефтеперерабатывающего завода ранее уже поднимался после нескольких технологических сбоев. В 2023 году по причине аварийного отключения линии электроснабжения на АНПЗ произошла остановка ряда технологических установок.
В частности, произошедшая в июле 2023 года авария на МАЭК привела к остановке работы АНПЗ. После этого правительство заявило о необходимости принятия системных мер для повышения устойчивости энергетической инфраструктуры.
В сентябре этого же года в результате посадки электроэнергии со стороны АО "KEGOK" произошла остановка ряда технологических установок предприятия. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту. Тогда на предприятии проводился перезапуск установок и наладка производственного режима.
20.04.2026, 20:31 119486
Казахстан уступил 70% доли месторождения вольфрама компании с американским участием
Размер инвестиций запланирован на уровне 1,1 млрд долларов США
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан уступил 70% доли в месторождении вольфрама Северный Катпар в Карагандинской области компании Cove Kaz Capital Group LLC.
Договор между "Тау-Кен Самрук" и Cove Kaz Capital Group LLC (совместное предприятие по разведке редких и редкоземельных элементов) подписан в феврале 2026 года. По проекту в Казахстане создадут высокотехнологичное производство глубокой переработки вольфрама на месторождении Северный Катпар, запасы которого оцениваются в 90 тысяч тонн вольфрама и 13 тысяч тонн молибдена. Размер инвестиций запланирован на уровне 1,1 млрд долларов США", - сообщает Sputnik.kz.
Ранее сообщалось, что Cove Capital запретили экспортировать вольфрамовое сырье с месторождений в Карагандинской области.
Напомним, в ноябре прошлого года казахстанская компания "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире.
Месторождения Северный Катпар и Верхнее Кайракты являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн.
20.04.2026, 17:16 130266
Контракты с казахстанскими производителями выросли до 456 млрд тенге
В 2025 году объем закупа товаров, работ и услуг субъектов мониторинга составил 32,7 трлн тенге
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане фиксируется рост участия отечественных производителей в системе госзакупок. На заседании мажилиса по вопросам повышения доли казахстанского содержания вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков рассказал, что объем заключенных с ними контрактов достиг 456 млрд тенге, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщает издание "Казинформ".
Олжас Сапарбеков уточнил, что рост обеспечен в том числе за счет введенных мер поддержки. В марте 2024 года правительство утвердило перечни по более чем 4,8 тыс. товарных позиций в различных отраслях - от легкой промышленности до машиностроения и строительства, которые изымаются из национального режима.
Это означает, что при проведении закупок по таким позициям в первую очередь конкурсы проводятся среди казахстанских производителей.
Власти намерены продолжить эту политику: рассматривается вопрос о продлении действия изъятий, чтобы и дальше поддерживать местный бизнес и расширять его участие в государственных закупках.
В целом, по его словам, по итогам 2025 года объем закупа товаров, работ и услуг субъектов мониторинга составил 32,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.
Государственными органами за 2025 год приобретено товаров, работ и услуг на 11,4 трлн тенге, доля внутристрановой ценности составила 25,7%, или 0,9 трлн тенге, из которых объем закупа товаров составил 1,5 трлн тенге с долей внутристрановой ценности 34,5%, или 0,5 трлн тенге", - сказал Сапарбеков.
20.04.2026, 10:26 140316
Число закрывающихся компаний в Казахстане растет
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане увеличивается число компаний, прекращающих или приостанавливающих деятельность. По данным Бюро национальной статистики, тенденция наблюдается в разных отраслях экономики и сопровождается снижением числа индивидуальных предпринимателей, сообщает inbusiness.kz.
Согласно официальным данным, по состоянию на 1 апреля 2026 года в стране числится 550 751 зарегистрированное юридическое лицо. Внушительная армия, способная свернуть горы, но до тех пор, пока не начинаешь разбирать ее структуру. Из этого массива 184 906 компаний уже приостановили деятельность. Еще 4103 находятся в процессе банкротства и ликвидации. По сути, значительная доля "зарегистрированных" - это статистические тени бизнеса", - приводит издание данные Бюро национальной статистики по "основным показателям количества субъектов в Республике Казахстан".
В результате в Казахстане на данный момент остается всего 203 233 "активных" юрлица. Это не просто статистика, это диагноз деловому климату: выживает лишь каждый третий, отмечает inbusiness.kz.
Сообщается, что снижение активности носит "широкий характер" и затрагивает все сферы экономики.
В списке "антилидеров":
- Оптовая и розничная торговля - 45 682 юрлица приостановили деятельность или вовсе закрылись.
- Строительство - 31 271.
- Предоставление прочих видов услуг - 20 075.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 11 770.
- Сельское, лесное и рыбное хозяйство - 11 283.
- Обрабатывающая промышленность - 10 448.
- Транспорт и складирование - 8274.
- Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания - 8127.
- Операции с недвижимым имуществом - 7556.
- Образование - 6433.
- Информация и связь - 6363.
- В других отраслях - до 5 тыс. в каждом.
Не лучше обстоят дела и в сегменте малого бизнеса, который традиционно считается наиболее чувствительным индикатором экономического климата.
В марте по сравнению с февралем 2026 года наблюдается уменьшение количества зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства - на 2,3%. В сравнении с соответствующим периодом предыдущего года их количество уменьшилось сразу на 3,6%. Одновременно наблюдается уменьшение количества действующих субъектов ИП по сравнению с предыдущим месяцем текущего года на 2,5%, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года количество уменьшилось на 2,6%", - сообщает Бюро нацстатистики.
На 1 апреля 2026 года в стране зарегистрировано 1 754 076 ИП. 64 335 из них уже считаются недействующими. Более того, если сравнить с 1 апреля 2025 года, когда действовало 1 819 033 ИП, становится очевидно, что за год рынок потерял еще 64 957 предпринимателей, и это трудно списать на статистические колебания.
Сообщается, что это происходит на фоне налоговых изменений. После введения нового Налогового кодекса значительное число самозанятых было фактически вынуждено оформить статус ИП. По данным издания, на бумаге экономическая база расширяется, людей в реестрах больше, а на деле живого бизнеса все меньше.
Новые регистрации не способны перекрыть естественный (или вынужденный) уход тех, кто пытался строить бизнес всерьез", - отмечает inbusiness.kz.
Согласно статистике, также массово сокращается присутствие филиалов иностранных юрлиц. Бренды уходят: по состоянию на 1 апреля 2026 года 865 из них приостановили деятельность, еще 76 находятся в стадии ликвидации.
В итоге в РК осталось 3862 зарегистрированных филиала иностранных юрлиц, из которых реально действуют лишь 2134. Если рассматривать совокупно юрлица и филиалы с иностранной формой собственности, то из всех 65 952 зарегистрированных структур в настоящее время активными остаются только 49 587.
Напомним, 26 февраля на расширенной коллегии Министерства финансов зампремьера - министр экономики Серик Жумангарин поставил задачу в текущем году обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. При этом он отметил, что администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес.
В апреле на заседании правительства министр финансов Мади Такиев сообщил, что в первом квартале 2026 года доходы госбюджета выросли на 17%. В республиканский бюджет обеспечено поступление 4,2 трлн тенге.
Судя по озвученным данным, годовой план по налоговым поступлениям фактически оказался перевыполнен уже в начале года. И это на фоне того, что значительная часть субъектов бизнеса, по тем же официальным данным, либо приостанавливает деятельность, либо вовсе исчезает с экономической карты. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: за счет чего достигнут этот фискальный успех? В отсутствие бурного роста числа активных компаний ответ напрашивается сам собой - нагрузка перераспределяется на оставшихся. База сжимается, сборы растут, значит, давление на каждый бизнес становится сильнее. Нагрузка не распределяется, она концентрируется", - пишет издание.
Как сообщалось ранее, в Казахстане с 1 января 2026 года вступил в силу Новый налоговый кодекс. Предприниматели стали жаловаться на рост налоговой нагрузки. Бизнес-сообщество просило власти пересмотреть ряд положений нового кодекса. Одним из самых спорных пунктов стала норма статьи 286 Налогового кодекса, связанная с изменениями в правилах работы с контрагентами.
Предприниматели отмечают, что из-за изменений в налоговом законодательстве многие компании, ранее работавшие на упрощенном режиме, были вынуждены перейти на общеустановленный режим налогообложения. Это, по их словам, привело к увеличению налоговой нагрузки, усложнению отчетности и росту расходов.
Осенью прошлого года была запущена петиция против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, однако документ не прошел модерацию.
Налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту с просьбой поручить правительству и Министерству национальной экономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК либо исключить его, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения открытых общественных обсуждений с участием бизнеса и экспертов.
Ранее "31 канал" сообщил, что после вступления в силу изменений налоговая нагрузка на работодателей выросла - совокупные дополнительные отчисления с фонда оплаты труда достигают 42%. В связи с этим некоторые работодатели стали переводить сотрудников в разряд самозанятых.
Рост налоговой нагрузки на бизнес также повлиял на конечные цены на товары и услуги.
