Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе

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АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Административные расходы Единого накопительного пенсионного фонда достигли 13 млрд тенге при отрицательной доходности, сообщил сегодня на заседании мажилиса депутат Аманжан Жамалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Депутат подверг резкой критике деятельность фонда и потребовал рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, сообщает газета "Казахстанская правда".
На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения: ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1495 человек. Вопрос: за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост - за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ", - констатировал мажилисмен.
Он рассказал, что на встречах с избирателями казахстанцы выражали недовольство эффективностью работой ЕНПФ.
За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет", - выразил мнение депутат.
По его словам, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. При этом под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. По мнению депутата, фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета.
Небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом", - подчеркнул мажилисмен.
Он напомнил, что в своем послании президент объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 млрд тенге из бюджета, но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. Также ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.
За годы своего существования ЕНПФ благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ", - сказал депутат.
Дополнительно, по словам Жамалова, ЕНПФ получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль - 23,4 млрд тенге.
Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются", - отметил мажилисмен.
В связи с этим депутат требует проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию, а также рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения РК.