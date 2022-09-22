Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе

АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы.

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами. Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей.

Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.

Напомним, на сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

В Минтруда отметили, что в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник - 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси - 29%, из них работодатель - 28%; в Германии - 18,6%, из них работодатель - 9,3%.