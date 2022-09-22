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Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе

21.09.2022, 14:07 5916
Деятельность ЕНПФ подвергли резкой критике в мажилисе
Фото: gov.kz
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Административные расходы Единого накопительного пенсионного фонда достигли 13 млрд тенге при отрицательной доходности, сообщил сегодня на заседании мажилиса депутат Аманжан Жамалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутат подверг резкой критике деятельность фонда и потребовал рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, сообщает газета "Казахстанская правда"

На сегодня административные расходы ЕНПФ достигли 13 млрд тенге. Для сравнения: ежегодные административные расходы всего Министерства труда и социальной защиты населения РК, которое ответственно за всю социальную политику в стране, не превышают 10 млрд тенге. Только на оплату труда работников ЕНПФ потрачено 7,9 млрд тенге. В раздутой структуре ЕНПФ работает 1495 человек. Вопрос: за чей счет это "финансовое изобилие"? Ответ очень прост - за счет казахстанцев. Вернее, за счет взносов, которые они платят в ЕНПФ", - констатировал мажилисмен.

 
Он рассказал, что на встречах с избирателями казахстанцы выражали недовольство эффективностью работой ЕНПФ.
 

За 7 месяцев 2022 года доходность активов ЕНПФ составила всего 9,6% годовых. В то время как годовая инфляция уже на сегодня составляет 16,1%. То есть реальная доходность пенсионных накоплений отрицательная. Можно твердо сказать, что у ЕНПФ нет эффективной инвестиционной стратегии. 44% активов ЕНПФ вложено в облигации Министерства финансов, и основная доходность ЕНПФ обеспечивается опять же за счет бюджета. По факту получается, что они "залезли на шею бюджета и свесили ноги", так как доходности по другим инструментам фактически нет", - выразил мнение депутат.

 
По его словам, являясь государственной организацией, ЕНПФ остается закрытой и непрозрачной структурой. При этом под управлением ЕНПФ по состоянию на 1 августа находится астрономическая сумма в 14 трлн тенге. По мнению депутата, фактически миллиардные доходы и расходы этой организации выведены из-под бюджетных процедур и контроля Счетного комитета.
 

Небольшая кучка финансистов распоряжается народными деньгами как собственным карманом", - подчеркнул мажилисмен.

 
Он напомнил, что в своем послании президент объявил о повышении базовой и солидарной пенсии. На это будет выделено дополнительно 421 млрд тенге из бюджета, но при этом размер накопительной пенсии из ЕНПФ не изменился. Также ЕНПФ взимает с каждого вкладчика комиссию от суммы инвестиционного дохода и от пенсионных активов. В 2021 году комиссия ЕНПФ превысила 15 млрд тенге.
 

За годы своего существования ЕНПФ благодаря этим комиссиям, взимаемым с пенсионных взносов казахстанцев, накопил нераспределенную прибыль в 211 млрд тенге. И вся эта прибыль остается в непосредственном распоряжении ЕНПФ, управляется и распределяется им по своему усмотрению. Подчеркну, это юридически уже не деньги вкладчиков, это как бы уже собственные средства ЕНПФ", - сказал депутат.

 
Дополнительно, по словам Жамалова, ЕНПФ получает доходы по операциям с ценными бумагами. За 2021 год общие доходы ЕНПФ составили почти 35 млрд тенге, а чистая прибыль - 23,4 млрд тенге. 
 

Удивительно, но своими деньгами они управляют гораздо эффективнее, чем деньгами вкладчиков. При этом дивиденды акционеру, то есть правительству, не выплачиваются", - отметил мажилисмен.

 
В связи с этим депутат требует проверить обоснованность и эффективность расходов ЕНПФ за последние годы. Правительству, как единственному акционеру, изъять у ЕНПФ нераспределенную прибыль 211 млрд тенге в качестве дивидендов в бюджет и направить их на решение социальных вопросов, например проблем категории женщин, имеющих достаточный стаж и накопления для выхода на пенсию в 58 лет по желанию, а также рассмотреть вопрос о передаче ЕНПФ в прямое ведение правительства, возможно, под управление Министерства труда и социальной защиты населения РК.
 

новости по теме

Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев

21.09.2022, 14:48 4851
Заморозка пенсионного возраста женщин в РК потребует дополнительно 800 миллиардов тенге - Жамаубаев
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге, сообщил сегодня в кулуарах мажилиса министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Предварительные расчеты - начиная с 2023 года по 2027 год, примерно 800 млрд тенге. Это на пять лет", - сказал глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов. 

 
Напомним, в послании главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября был представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. 
 
В период с 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной - со 100 до 120% от величины прожиточного минимума. За этот период размер базовой пенсий будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров. 
 

Перемещение денежных средств за пределы стран ЕАЭС будут отслеживать

21.09.2022, 14:23 5406
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили ратификацию соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Целью разработки данного соглашения является обмен информацией по перемещению физическими лицами наличных денежных средств за пределы ЕАЭС", - заявил, представляя проект закона на заседании, министр финансов Ерулан Жамаубаев. 

 
Соглашение определяет порядок взаимодействия и информационного обмена при перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
 

Информационное взаимодействие осуществляется по запросам уполномоченных, правоохранительных и таможенных органов одного государства - члена ЕАЭС в ответственный орган другого государства-члена. Обмен происходит путем представления сведений, заявленных физическим лицом в пассажирской таможенной декларации и декларации на товары", - пояснил глава Минфина.

 
Порядок взаимодействия предусматривает содержание запроса, сроки его исполнения, должностных лиц, уполномоченных на его подписание, а также случаи, когда в исполнении запроса может быть отказано.
 

Соглашение содержит нормы о конфиденциальности информации, полученной в рамках взаимодействия и информационного обмена, ее защите, хранению и уничтожению, а также меры, принимаемые государствами-членами в случае несанкционированного распространения такой информации", - добавил Жамаубаев.

 

Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях

21.09.2022, 12:57 6636
Казахстан и Китай подписали меморандум о возможности расчета в юанях
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
 

Заключение меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности", - рассказали в Нацбанке.

 

Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД

19.09.2022, 17:54 14171
Мошенники направляют ложные уведомления с предложением уплатить налоги на имущество и транспортные средства - КГД
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Комитет государственных доходов предупредил о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить начисленные суммы налога на имущество и налога на транспортные средства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Действующий порядок вручения уведомления включает в себя направление по почте заказным письмом с уведомлением, электронным способом в личный кабинет налогоплательщика, электронным способом через мобильное приложение", - напомнили в комитете. 

 
Как вычислить фейковое уведомление?
 
Обратите внимание на следующее:
 
  • неверное указание отправителя уведомления, к примеру "АО "Налоги РК";
 
  • при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика - при уплате налога на транспортные средства; 
 
  • установленные сроки уплаты налогов: по налогу на транспортные средства - не позднее 1 апреля, по налогу на имущество - не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.
 
Помните:
 
  • исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе "Предстоящие платежи" на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (государственные услуги - налоги - налог на транспорт и имущество - ввести ИИН);
 
  • проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat - электронные сервисы - сервис задолженности по налоговым и социальным платежам - ввести ИИН. 
 

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра - 1414", - сообщили в КГД МФ РК. 


Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге.
 

В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей

19.09.2022, 09:23 17966
В Минтруда рассказали о поэтапном введении обязательных пенсионных взносов работодателей
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Одна из них - поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы.
 

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами. Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет", - пояснили в ведомстве.

 
Сообщается, что данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной - за счет взносов работодателей.
 
Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.
 
Напомним, на сегодняшний день в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).
 
Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.
 
В Минтруда отметили, что в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник - 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси - 29%, из них работодатель - 28%; в Германии - 18,6%, из них работодатель - 9,3%.
 

Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд

16.09.2022, 14:43 25761
Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции пятый год подряд
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРРЯ - Kaspi.kz вновь занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2022. Kaspi.kz признан лидером электронной коммерции в Казахстане пятый год подряд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! В интернет-магазине на Kaspi.kz представлены почти 2,5 миллиона самых разнообразных товаров, в основном от компаний малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы помогаем компаниям расти и создавать новые рабочие места, с другой стороны - нашим любимым клиентам делать выгодные покупки с бесплатной доставкой", - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 
Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляет деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объему выручки от онлайн-продаж.
 

Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank

15.09.2022, 16:23 29381
Международное агентство S&P повысило рейтинг Kaspi Bank
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО "Kaspi Bank" до "ВВ" с "ВВ -" и до "kzA+" c "kzA". Аналитики отметили прочные рыночные позиции и проверенную стратегию Kaspi, прогноз по рейтингам - "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентство отметило, что рейтинг Kaspi Bank отражает проверенную стратегию и прочные рыночные позиции в сегментах бизнес-кредитования, потребительского кредитования и платежей, сообщает пресс-служба Kaspi Bank.
 

Очередное повышение рейтингов Kaspi еще раз подтверждает качество работы нашей потрясающей команды в Казахстане. Мы и дальше будем радовать наших любимых клиентов инновационными сервисами, которые улучшают жизнь. Суперприложением Kaspi.kz ежемесячно пользуется более 12 миллионов казахстанцев. Спасибо каждому, что вы с нами!" - заявил глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. 

 
Аналитики агентства ожидают сохранения очень высокой рентабельности Kaspi. Показатель ROAE (коэффициент рентабельности среднего капитала) будет оставаться выше 75% в течение двух лет. В случае необходимости прогнозируемые высокие показатели рентабельности помогут Kaspi лучше справляться с потенциальными рисками в случае потенциально неблагоприятной операционной среды.
 

Инвестиционный доход Нацфонда в августе оказался в минусе

09.09.2022, 10:49 44071
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1251 млн долларов США, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Снижение рынка облигаций и акций по итогам прошлого месяца связано с глобальным оттоком капитала в инструменты денежного рынка. Это происходило на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики ведущими мировыми центробанками. При этом долгосрочная доходность Национального фонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,05%", - пояснила Молдабекова.

 
Согласно предварительным данным, по итогам августа объем валютных активов Национального фонда составил 53,8 млрд долларов США, увеличившись за прошедший месяц на 500 млн долларов США.
 

В прошедшем месяце из Национального фонда в республиканский бюджет было выделено 384 млрд тенге в виде трансфертов. Основная часть трансфертов была выделена за счет тенговых поступлений в фонд в размере порядка 338 млрд тенге, а также за счет остатка на тенговом счете Национального фонда. Таким образом, в прошедшем месяце Национальный банк не осуществлял продажу валютных активов Нацфонда на внутреннем валютном рынке. При этом валютные поступления в фонд в августе составили 1,76 млрд долларов США", - добавила эксперт.

 

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