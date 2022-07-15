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Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка

14.07.2022, 16:49 4346
Более половины казахстанцев ожидают дальнейшего роста инфляции - исследование Нацбанка
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Более 50% казахстанцев ожидают сохранение текущих либо более быстрых темпов роста цен, говорится в исследовании Национального банка РК по инфляционным ожиданиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Квалифицированная оценка ожидаемой через год инфляции в июне выросла до 14,8% по сравнению с 11,7% в мае", - говорится в отчете

 
По данным Нацбанка, инфляционные ожидания ускорились, отражая шоки на стороне предложения продовольственных товаров и изменение обменного курса. 
 

За прошедшие 12 месяцев доля опрошенных, отметивших более быстрый и такой же, как раньше, рост цен, составила 86%. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, отмечают удорожание продуктов питания - 88%. В целом по многим позициям доля населения, отметившая сильный рост цен, в июне уменьшилась", - сообщает Нацбанк. 

 
Респонденты продолжают отмечать рост цен на сахар (60%), подорожание хлеба и хлебобулочных изделий (31%), фруктов и овощей (27%).
 
Тем не менее потребительские настроения населения постепенно восстанавливаются, отметили в Нацбанке.
 

Оценки текущего материального положения улучшаются, при этом продолжая оставаться в негативной зоне: 36% респондентов фиксируют его ухудшение, 46% - неизменность. Готовность к крупным покупкам также находится на низком уровне - в июне 44% респондентов оценили текущее время негативно", - сообщается в исследовании Нацбанка.

 

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Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов

14.07.2022, 16:03 4881
Резервы Казахстана с начала года сократились почти на 6 млрд долларов - Пирматов
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Резервы Казахстана за последние 6 месяцев этого года потеряли 5,8 миллиарда долларов, рассказал сегодня на заседании правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Активы Национального фонда на конец июня составили 51,9 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,4 млрд. Для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 2,4 трлн тенге за 6 месяцев продано валютных активов на 2,7 млрд долларов", - сообщил Пирматов.

 
Золотовалютные резервы Национального банка составили 32 млрд долларов, снизившись с начала года на 2,4 млрд из-за валютных интервенций, сокращения остатков на счетах банков второго уровня и выплат по внешнему долгу. 
 
Всего с начала 2022 года резервы Казахстана потеряли 5,8 млрд долларов.
 
Глава Нацбанка также рассказал о причинах колебания курса тенге. По его словам, на обменный курс оказали давление геополитические риски и высокая волатильность курса рубля. 
 

В этих условиях в целях обеспечения финансовой стабильности и недопущения дестабилизирующих колебаний курса тенге были приняты меры по сбалансированности валютного рынка. Точечные валютные интервенции Национального банка способствовали нормальному функционированию валютного рынка в кризисный период", - сказал Пирматов. 

 
По прогнозам Нацбанка, рост экономики Казахстана во втором полугодии текущего года замедлится, но останется вблизи долгосрочных потенциальных уровней.
 

В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне

13.07.2022, 11:58 9131
В Нацбанке прокомментировали ослабление тенге в июне
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - По итогам июня курс тенге ослаб до 470,24 тенге за доллар, или на 13,3%. Поводом для таких настроений на рынке послужили как внешние, так и внутренние факторы, сообщила заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Важно отметить глобальное усиление позиций доллара США, подчеркнула Молдабекова.
 

Среди внутренних факторов это повышенный спрос на валюту со стороны юридических лиц в период выплаты дивидендов и снижение предложения валюты, которое связано с сокращением продаж для выплаты налогов экспортерами", - поделилась эксперт.

 
По ее словам, поддержку валютному рынку со стороны предложения оказывали продажи валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора, которые составили порядка 480,4 млн долларов США, и продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.
 

В течение июня на внутреннем валютном рынке Нацбанком не осуществлялись валютные интервенции. Сентимент и волатильность рынка соответствовали рыночной ситуации. Отмечу, что в режиме плавающего обменного курса проявление волатильности для тенге является нормальной ситуацией", - заявила зампред.

 
Она также сообщила, что в течение июня объем золотовалютных резервов снизился на 800 млн долларов США и составил 32 млрд долларов США.
 

В июне на фоне укрепления доллара США цена на золото снизилась на 2,2%, с 1854,4 до 1813,6 долларов США за унцию, в связи с чем произошло снижение портфеля золота. Также на снижение ЗВР повлиял отток клиентских средств с валютных счетов в Нацбанке", - пояснили Молдабекова.

 
Согласно предварительным данным, по итогам июня объем валютных активов Национального фонда составил 51,9 млрд долларов США, снизившись за прошедший месяц на 2 млрд долларов США.
 
Снижение активов Национального фонда связано со значительным падением цен на акции и укреплением доллара США. Также на снижение НФ повлияло выделение трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.
 

"Сбербанку" продлили лицензию

12.07.2022, 18:10 12376
"Сбербанку" продлили лицензию
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Управление по контролю за иностранными активами - Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок с ДБ АО "Сбербанк" еще на три месяца, с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. 
 

Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам данного банка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений", - сообщили в пресс-службе АРРФР

 
Напомним, вчера сообщалось, что изменился состав правления "Сбербанка". 
 

Нацбанк РК не "держит" курс рубля

12.07.2022, 13:29 13696
Нацбанк РК не "держит" курс рубля
НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов в интервью "Егемен Казахстан" сообщил, что Национальный банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сказал Галымжан Пирматов.

 
Он отметил, что важно понимать, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США. 
 

Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ", - уточнил глава Нацбанка. 

 
По его словам, следование политике плавающего обменного курса исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. 
 

Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены", - отметил Галымжан Пирматов.

 
Также он прокомментировал ситуацию с курсом доллара. 
 

Мы на постоянной основе разъясняем причины колебаний курса тенге. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства в валютные торги при чрезмерной волатильности курса. Как ранее указывалось в официальных сообщениях НБК, в краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках", - сказал Галымжан Пирматов. 

 
Он отметил, что мы сталкиваемся с непростыми вызовами, но финансовая система выдерживает и успешно преодолевает их. 
 

В частности, принятые нами меры позволили сохранить финансовую стабильность во время событий, которые потрясли весь мир в феврале. Понятно, что никто не может сказать, что нас ждет в будущем, но сейчас ситуация стабилизировалась. Все мы видим трудности и риски. Наши финансовые институты стабильно работают. Я бы не стал особо беспокоиться о том, что сейчас происходит в нашей финансовой системе. Да, есть много испытаний, рисков. Но мы готовы к ним", - сообщил глава Нацбанка.

 
Он добавил, что Нацбанк постоянно наблюдает за ситуацией, анализирует новые санкции, влияние решений в других странах на нашу экономику и финансовую систему. 
 
Напомним, на 12 июля официальный курс рубля по отношению к тенге составляет 7,55 тенге. Стоит отметить, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля, он укреплялся до 9 тенге. До февраля 2022 года курс рубля в среднем составлял 5-6 тенге.
 

Тенге укрепился по итогам торгов на KASE

11.07.2022, 16:04 18616
Тенге укрепился по итогам торгов на KASE
Фото: twitter/KASE
АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей укрепился на 10,07 тенге и составил 464,85 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 467-470/475-476 тенге. 
 
Официальный курс на 11 июля равен 474,92 тенге за $1.
 

Изменился состав правления казахстанского "Сбербанка"

11.07.2022, 15:07 19296
Изменился состав правления казахстанского "Сбербанка"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В составе правления казахстанского "Сбербанка" произошли кадровые изменения. С учетом изменений правление будет состоять из шести человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Новым председателем правления ДБ АО "Сбербанк" назначен Нурсултан Таскаранов", - сообщили в пресс-службе банка.

 
Нурсултан Таскаранов окончил Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова, прошел обучение по программам развития руководителей высшего звена (совместно с LBS и INSEAD). 
 
Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, карьеру в "Сбербанке" начал в 2002 году в Магнитогорском отделении "Сбербанка России" с позиции старшего экономиста. 
 
С 2012 года занимал должность заместителя председателя правления ДБ АО "Сбербанк". 
 
На должность заместителей назначены:
 
  • Магомед Гулаев. В новой должности будет отвечать за работу розничного блока банка.

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "экономист-финансист". Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе. В "Сбербанке Казахстан" с 2017 года курирует направление розничного бизнеса. 

  • Анастасия Овсянникова. В ее обязанности будет входить курирование финансового и операционного блоков.

Окончила Алматинский институт технологии и бизнеса по специальности "финансы и кредит" с отличием. В банковской системе работает 22 года. В "Сбербанк Казахстан" пришла в 2013 году на должность заместителя начальника управления клиентских менеджеров департамента крупнейших клиентов, в 2018 году была назначена директором финансового департамента банка. В 2019 году получила степень MBA в корпоративном университете "Сбербанка". Награждена общественной медалью "Лучший финансист" от Ассоциации финансистов Казахстана.
 
  • Владимир Савченко. На новом посту будет курировать правовой и административно-хозяйственный блоки, а также вести работу с проблемными активами. 
 
Имеет высшее юридическое образование и степень МВА. В банковской системе работает 22 года, в том числе 8 лет в "Сбербанке Казахстан" на должности директора юридического управления банка. 
 
Георгий Аракелян и Александр Титов продолжат работу в правлении.
 

В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке

08.07.2022, 16:47 24816
В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - Директор департамента монетарных операций Национального банка Нуржан Турсунханов рассказал о текущей ситуации на валютном рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Валюты развитых и развивающихся стран находятся под давлением на фоне борьбы с инфляцией и геополитической нестабильности. Национальная валюта также показывает волатильность в связи с устойчивыми внутренними факторами и под влиянием внешних изменений. Официальный курс доллара на 8 июля составил 477,24 тенге, ослабнув с начала месяца на 12,16 тенге, или 2,6%", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его словам, преобладающими факторами в динамике тенге стали импортные операции казахстанских компаний наряду с глобальным укреплением доллара США, снижением цен на энергоносители, а также ухудшением сентимента участников рынка ввиду рисков приостановления деятельности морского терминала КТК. 
 

Рост доходностей казначейских облигаций США и укрепление доллара США оказывали давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран. С начала июля индекс DXY вырос на 2,3%, до уровня 107,13 на 7 июля, в то время как индекс валют развивающихся стран JPMorgan ослаб на 3,3%. Значительным стало ослабление евро по отношению к доллару США до уровня 1,016 - практически достигнув паритета. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 7 июля составила 104,65 доллара США за баррель, снизившись с начала месяца на 8,8%. Курс российского рубля на Московской бирже сложился на уровне 61,95, ослабнув с начала месяца на 20%", - уточнил представитель Нацбанка.

 
Он отметил, что среди внутренних факторов динамику тенге обусловили сохраняющийся спрос на валюту для осуществления импортных операций, погашений внешних долгов, а также постоянный спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц.
 

В целом отмечается ухудшение сентимента участников рынка в связи со снижением цен на энергоносители. В условиях свободно плавающего курса проявление волатильности для тенге является нормальной рыночной ситуацией", - сказал Нуржан Турсунханов.

 
По его информации, с начала месяца Национальный банк не проводил валютных интервенций. При этом с целью недопущения угрозы финансовой стабильности Национальный банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса.
 

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от спроса на иностранную валюту со стороны участников в рамках импортных операций и сезона отпусков. Геополитическая ситуация в соседних регионах, а также ситуация на мировых рынках также сохраняют влияние на общий сентимент инвесторов к валютам развивающихся стран. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключил Нуржан Турсунханов.

 
Ранее сообщалось, что курс доллара снизился на торгах.
 

S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля

04.07.2022, 16:43 31916
S&P Global Ratings: у Kaspi Bank высокие показатели качества кредитного портфеля
Фото: S&P, Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - 28 июня международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Kaspi Bank" на уровне "ВВ-/В", рейтинг эмитента по национальной шкале - на уровне "kzА". Прогноз по рейтингам - "позитивный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы рады, что рейтинговое агентство S&P высоко оценивает качество нашего кредитного портфеля и уникальность бизнес-модели Kaspi.kz в целом. Наша команда постоянно ищет возможности для улучшений, что находит свое отражение в отличных операционных показателях нашей компании", - прокомментировал сооснователь и глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 

Прогноз "позитивный" по рейтингам Kaspi Bank отражает наши ожидания того, что в ближайшие 6-12 месяцев банк будет поддерживать улучшение качества активов, в том числе устойчиво более низкий уровень потерь по кредитам, чем у сопоставимых казахстанских банков", - отметили в агентстве.

 
Качество кредитного портфеля постоянно улучшается на протяжении нескольких лет. Доля кредитов с характеристиками, соответствующими "стадии 3" по определениям МСФО, составила около 5% кредитного портфеля по сравнению с 10% в конце 2020 года. Агентство также ожидает, что расходы на формирование резервов на возможные потери по кредитам останутся на уровне 2% в 2022 году. 
 
Kaspi.kz продолжает демонстрировать высокие операционные показатели. Коэффициент рентабельности среднего собственного капитала (ROAE) составлял более 80% последние несколько лет. Это выше, чем у многих сопоставимых банков в регионе. S&P ожидает, что показатель останется на этом уровне в ближайшие два года или даже возрастет.
 
Стабильности бизнеса группы, по мнению аналитиков, будут способствовать сильные рыночные позиции на всех платформах, где она ведет деятельность, а также высокая диверсификация бизнеса.
 

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