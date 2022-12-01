ЕНПФ опубликовал пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год

На 2023 год ПМД составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста

Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал в СМИ и на сайте пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели, сообщается на сайте - Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал в СМИ и на сайте пороги минимальной достаточности (ПМД) на 2023 в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели, сообщается на сайте ЕНПФ





Там отметили, что ПМД на 2023 год составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.





Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются", - отметили в фонде.





На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.





В фонде напомнили, что методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства и его величина пересматривается ежегодно для каждого возраста с учетом повышения будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.





Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.



