ЕНПФ вышел из состава акционеров "Народного банка"

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Специалисты Казахстанского фонда гарантирования депозитов ответили на самые распространенные вопросы вкладчиков по депозитам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ответы касаются порядка расчета и получения суммы возмещения с учетом повышенной гарантии по сберегательным вкладам в тенге.

По каким видам депозитов повышена гарантия?

Ответ: Новые изменения коснулись только сберегательных вкладов в тенге. Это новый особенный вид депозита, который стал доступен для населения с октября 2018 года. Сберегательные вклады открываются на определенный срок на особых условиях: при досрочном изъятии депозита вкладчик должен за 30 календарных дней уведомить банк о своем намерении, при этом вознаграждение выплачивается в размере, установленном по вкладу до востребования (не более 0,1%). Отмечаем, что сберегательный вклад является самым доходным среди других видов депозитов, максимальная доходность по нему может достигать 14,9% годовых.

Сейчас на рынке доступны сберегательные депозиты на 3, 6, 12 и более месяцев. Вкладчик вправе выбрать любой удобный для себя срок договора.

Новая гарантия распространяется только на сберегательные вклады в тенге, открытые после 11 января 2022 года (дата введения в действие Закона)?

Гарантия КФГД в размере 20 млн тенге распространяется на все действующие в настоящее время сберегательные вклады в тенге, открытые в банках-участниках системы гарантирования депозитов как до, так и после 11 января 2022 года.

Изменились ли максимальные размеры гарантийного возмещения по другим видам депозитов?

Максимальный размер гарантии зависит от вида и валюты депозита. По другим видам депозитов предельные размеры гарантийного возмещения остались без изменений:

10 миллионов тенге – по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных, включая карточные и текущие счета;

5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Согласно новым изменениям, увеличился и максимальный размер совокупной суммы гарантийного возмещения до 20 млн тенге. В каких случаях вкладчик может получить 20 млн тенге?

Совокупная сумма гарантийного возмещения выплачивается по нескольким видам депозитов вкладчика, открытым в одном банке, и рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленных по каждому виду депозита отдельно.

Примеры:

Если у вкладчика в банке имеются два сберегательных вклада в тенге на общую сумму 22 млн тенге?

В этом случае совокупный размер гарантийного возмещения составит 20 млн тенге.

Если у вкладчика в банке имеются три различных вида депозита: сберегательный вклад в тенге на сумму 5 млн тенге, несрочный вклад в тенге на сумму 10 млн тенге и депозит в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 5 млн тенге?

В этом случае размер совокупного гарантийного возмещения составит 20 млн тенге.

Если у вкладчика по обычному (не сберегательному) вкладу в тенге имеется 15 млн тенге, и он в этом же банке открыл сберегательный депозит в тенге на минимальную сумму, например, 1000 тенге, то совокупная сумма гарантии возрастет до 20 млн тенге?

В этом случае сумма к получению составит 10 001 000 тенге. 5 млн тенге по обычному вкладу не подлежат гарантии, поскольку превышают лимит - 10 млн тенге, установленный законом по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных.

У вкладчика в одном банке три депозита: один универсальный (несрочный в тенге), который часто пополняется и снимается по мере необходимости. На этом счете в среднем 500 тысяч тенге. Второй – сберегательный вклад в тенге 14 млн тенге и в иностранной валюте – 13 тысяч долларов. Если наступит страховой случай, как будет рассчитана совокупная сумма гарантийного возмещения?

Совокупная сумма гарантийного возмещения рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленных по каждому виду депозита отдельно:

20 миллионов тенге – по сберегательным вкладам (депозитам) в национальной валюте;

10 миллионов тенге – по иным депозитам в национальной валюте, кроме сберегательных;

5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте.

Выплата гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам производится в национальной валюте Республики Казахстан. Для расчета гарантийного возмещения по депозитам в иностранной валюте используется рыночный курс обмена валют, определенный на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.

Применительно к данному случаю, вкладчик получит совокупную сумму гарантийного возмещения в размере 19 500 000 тенге: 14 млн тенге – по сберегательному вкладу в тенге, 500 тысяч тенге – по несрочному депозиту в тенге, а также по счету в иностранной валюте - 5 млн тенге (поскольку 13 тыс. долларов США по курсу больше, чем 5 млн тенге).

Если у вкладчика в банке имеются два различных не сберегательных депозита - несрочный вклад в тенге на сумму 16 млн тенге и депозит в иностранной валюте в сумме, эквивалентной 6 млн тенге?

В этом случае размер совокупного гарантийного возмещения составит 15 млн тенге: по несрочному вкладу в тенге - 10 млн тенге и по депозиту в иностранной валюте - 5 млн тенге. Поскольку совокупная сумма гарантийного возмещения рассчитывается с учетом пределов максимального размера гарантийного возмещения, установленного по каждому виду депозита отдельно.

У вкладчика был сберегательный депозит в тенге на 20 млн тенге. На дату лишения лицензии банка накопились проценты. Получит ли вкладчик только 20 млн тенге или проценты тоже?

С 1 января 2020 года на вознаграждение по депозиту, начисленное на дату лишения банка лицензии, распространяется гарантия КФГД. Не рекомендуется открывать сберегательный вклад в тенге ровно на 20 млн тенге, ведь за тот срок, на который он открыт, начисляется вознаграждение и при наступлении страхового случая, сумма вклада, с учетом начисленных процентов, превысит 20 млн тенге.

Будут ли пересматривать сумму гарантийного возмещения тем, кто уже получил выплату? Например: общая сумма вкладов депозитора в одном банке составляла 20 млн тенге. Ранее депозитор получил совокупную сумму возмещения в размере 15 млн тенге. Имеет ли право депозитор на перерасчет полученного возмещения, в связи с повышением гарантии?

Новый размер гарантии по сберегательным вкладам, равно как и совокупный размер гарантийного возмещения распространяется на новые страховые случаи, то есть, на случай лишения банка лицензии после 11 января 2022 года (дата введения в действие Закона).

Какая сейчас ситуация по выплатам гарантийного возмещения?

На сегодняшний день КФГД продолжает осуществлять выплаты вкладчикам девяти банков, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций и находящихся в процессе принудительной ликвидации.

Это: АО "Валют-Транзит Банк", АО "Казинвестбанк", АО Delta Bank, АО "Банк Астаны", АО Qazaq Banki, АО "Эксимбанк Казахстан", АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank и АО Capital Bank Kazakhstan.

Вкладчики всех банков уже забрали основную часть суммы причитающегося гарантийного возмещения.

К примеру, по АО "Capital Bank Kazakhstan", который был лишен лицензии 26 июня прошлого года, КФГД уже выплатил вкладчикам 91% от общей суммы гарантийного возмещения.

По АО "Банк Астаны" вкладчикам, имевшим самые крупные суммы гарантийного возмещения (более 37,5 млрд тенге), уже выплачено 99% от данной суммы.

Детальная информация по выплатам доступна онлайн на сайте КФГД

Какая максимальная сумма гарантийного возмещения для вкладчиков данных девяти банков?

Максимальные размеры гарантийного возмещения по указанным банкам, действовавшие в Законе на дату наступления страхового случая, остаются без изменений:

АО "Валют-Транзит Банк" - 5 млн тенге по всем видам депозитов;

АО "Казинвестбанк" и АО Delta Bank - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 млн тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 10 млн тенге);

АО Qazaq Banki, АО "Банк Астаны", АО "Эксимбанк Казахстан" - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте и 10 млн тенге по депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 млн тенге). Данные банки не привлекали сберегательные депозиты в тенге, максимальная сумма гарантийного возмещения по которым составляла 15 млн тенге;

АО Tengri Bank, АО AsiaCredit Bank и АО Capital Bank Kazakhstan - 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте, 10 млн тенге по депозитам в тенге и 15 млн тенге по сберегательным депозитам в тенге (совокупная сумма возмещения составляет 15 млн тенге).