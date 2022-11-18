Госдолг Казахстана достиг 20 трлн тенге - сенатор

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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года госдолг Казахстана вырос более чем на 6 млрд долларов. По состоянию на 1 января 2022 года он составил свыше 165 млрд, заявил на заседании сената депутат Едил Мамытбеков.
По его словам, за 5 лет расходы на обслуживание госдолга вырастут еще в 3 раза.
Долг правительства уже достиг 20 трлн тенге. В 2023 году эта сумма вырастет еще на 3,2 трлн тенге. То есть контроль за долгом утерян. А это уже вопрос экономической безопасности страны. Стоимость заимствований, их целесообразность, пусть на длительный срок и по льготным условиям, ее влияние на экономику вызывают много вопросов и требуют анализа", - заявил Мамытбеков.
Он также попросил Министерство финансов прокомментировать, проводились ли прогнозно-аналитические исследования по обоснованию соглашения по управлению государственным и валовым внешним долгом, суть которой - установление процедур мониторинга госдолга, отслеживание и контроль процессов формирования, изменения и обслуживания долга.