04.10.2024, 11:04 3576
Halyk получил премию от фонда "Қазақстан Халқына"
Фото: К. Канаев
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках прошедшей конференции по национальной благотворительности Halyk стал лауреатом премии "Қазақстан Халқынан".
Как отмечают организаторы, данная премия присуждается за выдающийся вклад в развитие и продвижение идей благотворительности и корпоративной социальной ответственности в Казахстане.
За последние 5 лет группа Halyk направила более 120 миллиардов тенге на благотворительность, включая собственные средства банка, благотворительного фонда "Халык" и личные вложения акционеров. И это не просто одноразовые спонсорские проекты. Это обширная, поэтапная и повсеместная работа, охватывающая разные слои населения и многостороннюю проблематику", - отметил в своей благодарственной речи заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев,
Стоит отметить, что в последние годы Halyk уделял большое внимание обучению финансовой грамотности в рамках масштабного проекта "Қарызсыз Қоғам", развитию образования, спорта и культуры, улучшению инфраструктуры регионов страны и оказанию помощи во время кризисных ситуаций странового масштаба.
Это то, что Halyk реализует на постоянной основе. То, что заложено в нашей корпоративной ДНК", - подытожил Даурен Сартаев.
Конференция по национальной благотворительности от Общественного фонда "Қазақстан Халқына" проводится с 2022 года. В этом году конференция была посвящена взаимодействию между партнерами-меценатами из числа крупного бизнеса, благотворительных фондов и НПО с целью объединения усилий для реализации социальных проектов.
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04.10.2024, 08:47 5126
Казахстан выпустил еврооблигации на общую сумму $1,5 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК.
бврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана". В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора - АО "BCC Invest".
Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала", - проинформировали в Минфине РК.
В ведомстве отметили, что важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).
Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", - уточнили в Минфине.
В министерстве отмечают, что этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.
03.10.2024, 11:06 8486
Казахстан выпустит еврооблигации на международных рынках
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан объявило о начале процедуры выпуска еврооблигаций на международных рынках капитала, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках первого этапа будет проведено роуд-шоу с глобальными инвесторами, целью которого станет представление экономического потенциала страны и ключевых финансовых показателей. На втором этапе планируется прайсинг бумаг, который позволит определить оптимальные условия размещения и установить привлекательные для Министерства финансов параметры выпуска", - проинформировали в Минфине.
Отмечается, что данный выпуск направлен на дальнейшее укрепление позиций Казахстана на мировых финансовых рынках и обеспечение стабильного финансирования государственных программ развития
24.09.2024, 10:08 25391
Пенсионные активы казахстанцев превысили 20,9 трлн тенге
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионные активы казахстанцев по состоянию на 1 сентября 2024 года превысили 20,9 трлн тенге. Рост за 8 месяцев составил более 3 трлн тенге, или 17%. За год пенсионные активы выросли на более 4,1 трлн тенге (или 24,7%). Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
96,25% накоплений казахстанцев сформированы за счет ОПВ, объем которых на 1 сентября составил порядка 20,1 трлн тенге (прирост за год - 23,9%, с начала года - 16,3%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 627 млрд тенге, увеличившись за год на 17,7%, с начала текущего года - на 10,3%. Наибольший прирост (49,2% за год, 33,2% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 7 млрд тенге.
С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства - обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 8 месяцев 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила более 148,9 млрд тенге.
Пенсионные взносы на счета вкладчиков за январь-август 2024 года составили порядка 1,78 трлн тенге (рост на 29,5%, или 406,01 млрд тенге, по сравнению с показателем прошлого года). Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года на 1 сентября составил порядка 1,9 трлн тенге. Его объем увеличился почти на 883,05 млрд тенге (или на 85,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исходящие потоки в виде выплат по всем видам взносов и переводов в страховые организации из ЕНПФ за 8 месяцев 2024 года составили 740 млрд тенге, что превышает объем выплат прошлогоднего аналогичного периода в 2 раза.
322,6 млрд тенге составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение.
Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили порядка 130,6 млрд тенге, что выше показателя прошлого года на 26%.
За указанный период также осуществлены выплаты по наследству - 40 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - более 26,1 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью - более 2 млрд тенге, выплаты на погребение - порядка 6,7 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма более 212 млрд тенге.
Сумма средней ежемесячной выплаты из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста составила 33 817 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты - 945 752 тенге.
Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2024 года составило 16,7 млн единиц (рост с начала года составил 4,3 млн единиц или 35,2%, рост за год - 36%).
17.09.2024, 19:53 39201
В Казахстане пересмотрят условия блокировки банковских счетов
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 сентября, в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов поделился планами пересмотреть размер долга, при наличии которого будут блокировать банковские счета.
Ержан Биржанов сообщил, что меры принудительного взимания уже работают, когда налоговая задолженность достигает 6 (МРП), или 22,1 тыс. тенге.
По социальным платежам меры принимаются, если задолженность составляет более 1 тенге. В рамках новых подходов мы будем дифференцировать сумму задолженности. Мы предлагаем до 20 МРП, это 73 840 тенге, не принимать меры принудительного взимания, то есть не будем закрывать счета", - рассказал вице-министр.
Казахстанцам, чей долг по соцвыплатам составляет 20 МРП или выше, будут направлять извещения. Следующая градация - от 20 до 45 МРП, то есть от 73,8 до 166,1 тыс. тенге. В этом случае налогоплательщику направят уведомление, что необходимо погасить задолженность, иначе в течение 30 дней будут приняты меры.
Если налогоплательщик не погасил, то в этом случае мы будем вынуждены закрыть счета. Если налогоплательщик, опять же, не исполнил и у него сумма превышает более 166 тысяч тенге, это свыше 45 МРП, то мы уже приостанавливаем не только счета, мы уже идем на опись имущества, взыскание за счет дебитора, то есть это уже третья мера. Мы начали дифференцировать сумму задолженности", - сообщил Биржанов.
Уведомления будут приходить, по его словам, по всем возможным каналам, в том числе на электронную почту.
Напомним, в декабре 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения лауреатов премии "Алтын сапа" и "Парыз" сообщил, что блокировка банковских счетов предпринимателей будет допускаться только на средства, равные их налоговой задолженности.
16.09.2024, 09:58 43146
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 275 тенге, базовой пенсии - 42 597 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 488,6 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 783,6 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 705 млрд тенге.
По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 405 тыс. человек.
03.09.2024, 21:26 65676
В рамках программы "7-20-25" выдано 75 805 займов - Нацбанк
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 августа выдано 75 805 займов на сумму 1,043 трлн тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.
В Астане выдано 27 608 займов на 438,4 миллиарда тенге, Алматы - 15 526 займов на 243,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5608 займов на 70,9 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
02.09.2024, 10:21 70581
В августе курс тенге ослаб на 1,6%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам августа курс тенге ослаб на 1,6%, до 481,61 тенге за доллар США. Об этом сообщили в Национальном банке РК.
Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 170 до 210 млн долларов США. Общий объем торгов составил 4,4 млрд долларов США", - говорится в сообщении.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за август составили 546 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 12% от общего объема торгов и не более 26 млн долларов США в день.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанк в августе продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 223 млн долларов США, или порядка 5% от общего объема рынка.
В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Нацбанка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема.
В августе объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 241,5 млн долларов США, в сентябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 230 до 250 млн долларов США.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в сентябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 900 млн до 1 млрд долларов США.
Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в сентябре 2024 года ожидается в размере от 450 до 550 млн долларов США.
30.08.2024, 12:09 79396
Казахстанские банки приостановили переводы через "Золотую корону"
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре банка Казахстана приостановили денежные переводы через "Золотую корону".
Казахстанский Freedom Bank, HalykBank и несколько других банков республики приостановили обслуживание переводов через платежную систему "Золотая корона". Об этом ТАСС сообщили в кол-центрах банков.
С 26 августа временно приостановлено обслуживание быстрых переводов по системе "Золотая Корона" в связи с проведением технических работ", - сообщил собеседник агентства из Freedom Bank. При этом в банке не уточнили возможные сроки возобновления работы с сервисом.
Также о приостановке работы с платежной системой "Золотая корона" "по техническим причинам" сообщили представители из HalykBank, Bank RBK и Евразийского банка. В банках ЦентрКредит, Bereke Bank, Нурбанке сообщили, что пока продолжают работать с сервисом.
Введены международные экономические санкции, существует риск отправки и получения переводов, из-за этого по техническим причинам система не работает", - сообщили РИА Новости в контакт-центре Halyk Bank.
По информации Freedom Bank, обслуживание быстрых переводов, отправка и выдача средств через систему "Золотая корона" у них также временно приостановлена в связи с проведением технических работ.
О сроках восстановления работы в данный момент нет информации", - добавили в банке.
В Bank RBK также сообщили, что система временно недоступна и на данный момент нет данных о возобновлении работы сервиса.
Представитель еще одного банка - "ЦентрКредит" сообщил, что в среду работа российской платежной системы была приостановлена по техническим причинам, но в настоящее время она полностью возобновлена", - пишет сайт.
В Национальном банке Казахстана агентству Forbes сообщили, что регулятор не вмешивался в деятельность банков второго уровня, к которым в том числе относится Freedom Bank. В регуляторе подчеркнули, что такие банки самостоятельно оценивают собственные риски и принимают решение об участии в иностранных платежных системах.
23 августа Минфин США ввел блокирующие санкции против компании "Центр финансовых технологий", которая разрабатывает платежное программное обеспечение, в том числе для "Золотой короны". Самой платежной системы ограничения не коснулись. По данным РБК, оператором "Золотой короны" является РНКО "Платежный центр", который на 100% принадлежит ЗАО "ЦФТ-Сервис", - сообщило агентство.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?