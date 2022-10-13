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Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank

12.10.2022, 14:29 4181
Назарбаев и члены его семьи не имеют отношения к Jusan Bank
Фото: yandex maps
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Jusan Bank опровергли появившуюся в международной прессе информацию о связи бывшего президента Нурсултана Назарбаева с банком и его базирующейся в Лондоне родительской компанией Jusan Technology Limited, UK (JTL).
 
В статьях утверждалось, что Назарбаев контролирует как банк, так и JTL. Некоторые из этих статей опубликованы в прессе и социальных сетях в Казахстане.
 

Банк сообщает, что в этих статьях грубо искажены факты. Настоящим банк однозначно заявляет, что ни Назарбаев, ни кто-либо из членов его семьи не имеют никакого отношения к Jusan Bank, его дочерним предприятиям и материнской компании JTL. Они также не являются акционерами и не осуществляют контроль над банком или JTL в какой-либо форме", - говорится в опровержении.

 
В пресс-службе подчеркнули, что конечной целью банка и его аффилированных компаний является содействие достижению образовательных целей для создания процветающего Казахстана.
 

Помимо реинвестирования прибыли для развития экосистемы Jusan с технологичными продуктами и услугами, которые улучшат жизнь клиентов, остальная часть прибыли банка направляется на финансирование образовательных проектов, которые соответствуют международным стандартам и приносят пользу казахстанскому обществу в целом. В свете вышеизложенного банк стремится сохранить свою репутацию и будет защищаться от любых необоснованных обвинений, в том числе, при необходимости, обращаясь к правовым средствам", - говорится в пресс-релизе.

 

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Визит делегации Нидерландов в Астану: новые проекты на сумму 450 млн евро

11.10.2022, 21:25 6506
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялся Казахстанско-Нидерландский инвестиционный круглый стол с участием делегации нидерландских компаний, сообщает пресс-служба АО "НК "KAZAKH INVEST.
 
В мероприятии, организованном МИД РК, АО "НК "KAZAKH INVEST" и посольством РК в Нидерландах, приняло участие более 100 делегатов.
 
Экономические взаимоотношения между Казахстаном и Нидерландами развиваются динамично. Приток инвестиций из Нидерландов с 2011 года составил $23,7 млрд, более того, Страна тюльпанов на протяжении долгих лет занимает лидирующую позицию в числе казахстанских инвесторов.
 
Круглый стол с приветственными речами открыли послы двух стран. Как отметил посол Казахстана в Нидерландах Аскар Жумагалиев, после пандемии обеспечение продовольственной безопасности является первоочередной задачей для всего мира. В свою очередь посол Нидерландов в Казахстане Андре Карстенс рассказал, что данное мероприятие должно внести значительный вклад в обеспечение взаимного развития экономик, оказать помощь в диверсификации и облегчении условий для работы, а также в создании лучших условий для бизнеса двух стран для кооперации.
 
После приветственных речей в рамках круглого стола выступили вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай, отметивший огромный потенциал для расширения отношений в сфере АПК, и специальный представитель МСХ Нидерландов Фредерик Воссенар, рассказавший об истории успеха нидерландских фермеров, которые, обладая небольшой территорией, занимают 2-е место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
 
Заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали выступил с презентацией на тему "Инвестиционные возможности Казахстана", отметив заинтересованность в диверсификации портфолио нидерландских компаний от энергетического сектора в сторону перерабатывающих отраслей, таких как производство продуктов питания, машиностроение, фармацевтика и др. К слову, Нидерланды являются одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Приток инвестиций из королевства в Казахстан за 2021 год составил $6,9 млрд.
 
По словам заместителя генерального секретаря UPOV Питера Баттона, вступление Казахстана в ряды Международного союза по охране новых сортов растений (UPOV) благоприятно скажется на обеспечении эффективности производства сельхозпродукции. Баттон заверил, что союз готов принять Казахстан в свои ряды и благодаря обмену опытом, новым технологиям и знаниям вывести на более высокий уровень фермерские хозяйства по всей стране.
 
Вице-президент Philips Ян-Виллем Схейгронд в своей речи отметил стремление Казахстана к обеспечению качественными и высокотехнологичными медицинскими услугами населения всей страны. За 25 лет работы компании в Казахстане он подчеркнул поступательное движение правительства в этом направлении, что непременно сказывается на таком важном факторе, как продолжительность жизни. Он выразил готовность к реализации совместных проектов с казахстанскими коллегами. В ответной речи председатель правления ТОО "СК "Фармация" Ерхат Искалиев рассказал, что в рамках программы централизации медицинских центров подписание меморандума о взаимопонимании с компанией Philips станет важным шагом в улучшении медицины в Казахстане и создаст площадку для обмена опытом в сфере цифровизации медицины.
 
О готовности реализации проектов в сфере очистки питьевой воды рассказал президент Dutch Clean Tech Сандер Пилкенруд. По его словам, они реализовали уже более 1000 проектов по всему миру и готовы использовать данный опыт и в Казахстане.
 
После окончания основной сессии участники перешли к подписанию документов на общую сумму более 450 млн евро.
 
Lely Group и БИК подписали меморандум о сотрудничестве по созданию автоматизированной молочной фермы в Павлодарской области.
 
Между Philips и Министерством здравоохранения Республики Казахстан был заключен меморандум о сотрудничестве по реализации проектов в сфере здравоохранения.
 
Кроме того, KAZAKH INVEST подписал меморандум по реализации проекта строительства КОС в Казахстане с компанией Dutch Clean Tech.
 
Rijk Zwaan и РГП на ПХВ "Институт ботаники и фитоинтродукции" КЛХЖМ МЭГПР заключили соглашение о совместной работе по семеноводству.
 
Также был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства Королевства Нидерландов и государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 

"Народное IPO" "КазМунайГаза" пройдет до 10 декабря

07.10.2022, 19:10 19291
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Управляющий директор по развитию и приватизации ФНБ "Самрук-Қазына" Ернар Жанадил заявил, что IPO "КазМунайГаза" будет проведено в начале декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках предстоящего IPO инвесторов условно поделили на три группы. Первая - это все граждане Казахстана. Вторая группа - это казахстанские институциональные инвесторы и граждане Казахстана, которые будут давать заявки свыше определенного потолка. Третья группа - это международные институциональные инвесторы.
 
Жанадил подчеркнул, что третья группа будет рассматриваться по остаточному принципу.
 

То есть мы их не ограничиваем, а привлекаем. Но опять-таки, если после того, как мы удовлетворим все заявки граждан страны и локальных институциональных инвесторов, что-то и останется, только тогда мы будем удовлетворять их заявки", - пояснил Ернар Жанадил.

 
Само IPO компании "КазМунайГаз" планируется провести до 10 декабря.
 
В ФНБ смотрят на IPO "КазМунайГаза" с оптимизмом.
 

Мы видим, что наш локальный рынок достаточно хорошо развивается. Этому способствуют и развитие финтеха, и цифровизация услуг финансовых институтов, и, наверное, в целом рост финансовой грамотности населения. Поэтому мы наблюдаем хороший рост количества брокерских счетов, что наводит на оптимизм. Поэтому мы все-таки хотели бы вывести компанию на IPO уже в текущем году. Понимаем, что времени совсем мало осталось, но у нас "КазМунайГаз" достаточно давно готовился к IPO, в частности к международному, поэтому у нас полная готовность есть", - сказал Жанадил.

 
Сейчас эксперты работают над определением объема акций для предложения.
 

Курс доллара вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи

07.10.2022, 16:05 20301
Курс доллара вырос на торгах Казахстанской фондовой биржи
АЛМАТЫ. 7 ОКТЯБРЯ - Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 3,29 тенге и составил 472,04 тенге за $1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470-471/475-476,5 тенге.

Как сообщалось ранее, в сентябре тенге ослаб на 0,9%.
 

Проверить работу сотрудников АРРФР, курирующих микрокредитование, предложил мажилисмен

05.10.2022, 14:57 27121
Проверить работу сотрудников АРРФР, курирующих микрокредитование, предложил мажилисмен
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Провести проверку соответствия занимаемым должностям государственных служащих Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, курирующих сегмент онлайн-микрокредитования, потребовал депутат мажилиса от Ассамблеи народа Казахстана Юрий Ли, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в настоящее время, по статистике, из 10 казахстанских заемщиков по микрокредитам 4 находятся на просрочке. В целом их количество составляет 38%, или 555 тысяч заемщиков.
 

Учитывая, что МФО для искусственного снижения уровня просрочки продают просроченные займы портфелями коллекторским агентствам, фактически количество должников-просрочников МФО гораздо выше", - заявил депутат.

 
По его данным, на 1 июля 2022 года общее количество заемщиков, находящихся на просрочке свыше 90 дней по банкам второго уровня, микрофинансовым организациям (МФО) и коллекторским агентствам, составляет 1 млн 520 тысяч человек.
 

Продажа просроченных долгов коллекторам стимулируется самим АРРФР: финрегулятор дает указания МФО снизить уровень просрочки, и МФО искусственно очищают баланс, уступая права требования по микрокредитам", - подчеркнул мажилисмен.

 
По его словам, других регуляторных мер по ограничению просрочки у МФО нет.

Остается лишь догадываться об уровне доходности и реальных размерах процентных ставок, если МФО могут себе позволить такой уровень проблемного портфеля", - заявил Ли.

 
Он напомнил, что в судах имеются многочисленные прецеденты начисления годовой эффективной ставки до 30 000% годовых на заемщика.
 

Должники, сталкиваясь с таким "финансовым произволом", принципиально отказывались платить по долгам. И, к сожалению, не все на сегодня обратились за судебной защитой. А теперь финрегулятор предлагает им дождаться принятия закона о банкротстве и освободиться от долгов со всеми вытекающими последствиями для банкротов", - отметил депутат.

 
По его словам, в соцсетях до сих пор огромное количество "посредников-помогаек", которые обещают помочь получить новый график платежей или мировое соглашение из МФО. В их числе "Коке", "Тенго", "Турбомани", "Деньги населению", Sofi finance, "Мега кредит", "Деньги click", "ДОЗП", "Кредитомат", "Финтех финанс", Credit plus, "Кредит24", "Честное слово", Kviku, HAVA и другие.
 

По сути, с должника-просрочника получают денежное вознаграждение "посредники-помогайки", а МФО выдает ему новый облегченный график платежей, и где же хваленная процедура урегулирования просроченной задолженности со стороны МФО, о которой говорит финансовый регулятор? Почему должник не может получить бесплатно такой график у самого кредитора? Об отношениях МФО и посредников несложно догадаться", - пояснил депутат.

 
Он уточнил, что по такой же схеме работают и коллекторские агентства, получившие статус кредиторов: "Эксперт плюс", RIONI Capital, ID collect, Diplomat collection, Capital collection, KPI.
 
Между тем АРРФР планирует ввести лимит для МФО в 20% доли микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней к объему проблемных микрокредитов.
 

То есть нужно было довести уровень проблемного портфеля по заемщикам до 40% и потом вводить такие лимиты. По сути, людей доводили до неплатежеспособного состояния, выдавая налево и направо микрокредиты с нарушениями, а теперь финрегулятор "проснулся", - заявил Ли.

 
По его словам, АРРФР нужно проверить все 555 тысяч должников МФО, имеющих просрочку свыше 90 дней, и должников, права кредиторов по которым переданы в коллекторские агентства, на выявление правонарушений при микрокредитовании, и результаты такой проверки представить инициаторам запроса для выработки адекватных законодательных инициатив.
 

Также нужно ввести требование формирования уставного капитала коллекторскими агентствами исключительно в деньгах, путем их депонирования на банковском счете на весь период деятельности, обязать МФО внедрить прозрачную и эффективную процедуру работы с проблемными заемщиками, кредитному госбюро представить информацию на 31 декабря 2021 года и 1 октября 2022 года о количестве проблемных заемщиков, права кредиторов по которым переданы от МФО коллекторским агентствам, а также совокупную сумму их задолженности", - считает Ли.

 

Токаев утвердил Концепцию развития финсектора до 2030 года

05.10.2022, 13:36 28006
Токаев утвердил Концепцию развития финсектора до 2030 года
Фото: Акорда
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт подписал указ об утверждении Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ содержит 7 стратегических направлений развития, нацеленных на осуществление системных реформ финансового сектора. Три из них имеют кросс-секторальный характер. Реформы в рамках данных направлений актуальны для всех сегментов финансового рынка и охватывают всех его участников. Еще 4 стратегических направления развития содержат специфические секторальные задачи и инициативы для ключевых участников финансового рынка - банков второго уровня, страховых организаций, участников рынка ценных бумаг и рынка микрофинансирования.
 
Направления развития:
 
1. Обеспечение финансовой стабильности и поддержание доверия к финансовому сектору.

Этому будет способствовать совершенствование системы противодействия злоупотреблениям на финансовом рынке и укрепление сотрудничества с зарубежными регуляторами.

2. Развитие инноваций, финансовых технологий новых бизнес-моделей и компетенций на финансовом рынке.

Оно будет осуществляться за счет стимулирования развития новых финансовых технологий, экосистем и компетенций на финансовом рынке.

3. Обеспечение добросовестного поведения, защита прав и интересов потребителей финансовых услуг.

В целях обеспечения добросовестной работы с потребителями будут внедрены поведенческие стандарты для финансовых организаций и стандарты финансовой инклюзии для вовлечения в финансовую систему всех групп потребителей.
 
4. Финансирование экономики и развитие банковского сектора. 

Будут реализованы задачи по стимулированию кредитования бизнеса, совершенствованию механизмов банкротства и реабилитации заемщиков, созданию рынка неработающих активов, совершенствованию бизнес-процессов и процедур банков. Планируется принять меры по повышению эффективности механизмов возврата займов, вовлечению залогового имущества в экономический оборот, созданию институциональных и законодательных стимулов для появления частных инвесторов и управляющих на рынке стрессовых активов.

5. Развитие страхового сектора как инструмента защиты финансовых интересов. 

Будет продолжена цифровизация страховых услуг, создана база данных страховой статистики для обеспечения справедливого тарифообразования и полноценного андеррайтинга клиентов, а также эффективного надзора и регулирования.

6. Развитие рынка ценных бумаг как дополнительного канала финансирования экономики.

Будут реализованы мероприятия по повышению институционального и розничного спроса, проведению IPO, улучшению позиций Казахстана в международных индексах. Также будет продолжена масштабная технологическая модернизация инфраструктурных организаций фондового рынка для развития регионального учетно-расчетного хаба. Развитие рынка капитала будет осуществляться в тесном взаимодействии с МФЦА для повышения синергетического эффекта от функционирования двух бирж.

7. Развитие небанковского сектора и микрофинансирования. 

Будет расширен спектр предоставляемых субъектами рынка услуг для более полного удовлетворения спроса потребителей, реализованы меры по расширению и диверсификации источников фондирования субъектов рынка, приняты меры по улучшению качества и транспарентности микрофинансовых услуг, а также внедрению пропорционального регулирования субъектов рынка.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
 

Определен клиринговый банк по операциям в юанях в Казахстане

04.10.2022, 10:50 32636
Определен клиринговый банк по операциям в юанях в Казахстане
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - АО "Торгово-промышленный банк Китая в городе Алматы" определен клиринговым банком по операциям в юанях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

30 сентября 2022 года Народный банк Китая принял решение определить АО "Торгово-промышленный банк Китая в Алматы" клиринговым банком по операциям в юанях на территории Республики Казахстан. Данное решение принято в целях реализации договоренностей, достигнутых в рамках меморандума о взаимопонимании между Национальным банком Республики Казахстан и Народным банком Китая, подписанного 20 сентября текущего года", - сообщили в Нацбанке РК.

 
Отмечается, что развитие клиринговой инфраструктуры по операциям в юанях является важным этапом для укрепления взаимодействия между Казахстаном и Китаем. Деятельность клирингового банка придаст новый импульс расчетам в национальных валютах, будет способствовать развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности.
 

В сентябре тенге ослаб на 0,9%

03.10.2022, 12:34 36256
В сентябре тенге ослаб на 0,9%
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - По итогам сентября курс тенге изменился на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 млн долларов США, до 91 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2 млрд долларов США. Валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления доллара США", - рассказали в Национальном банке РК.


Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 583,5 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов США.  Доля продаж из Национального фонда - 4,3% от общего объема торгов.

В сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - заключили в Нацбанке.


Напомним, в августе обменный курс тенге укрепился за месяц на 1% и составил 472,29 тенге за доллар США.
 

Средства на проекты обрабатывающей промышленности и поддержку аграриев выделит холдинг "Байтерек"

30.09.2022, 15:26 47496
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание совета директоров акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Советом директором принято решение о выделении средств дочерним компаниям холдинга для финансирования проектов в сфере обрабатывающей промышленности в рамках государственных программ. Кроме того, в целях поддержки отечественных аграриев холдингом будут направлены средства на обновление сельхозтехники по линии АО "КазАгроФинанс", - сообщает primeminister.kz.

 
На заседании также был рассмотрен отчет о результатах внешней оценки деятельности служб внутреннего аудита группы холдинга, который показал их соответствие требованиям международных стандартов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят завод по производству необходимых удобрений.  

Также Фонд развития промышленности выделил 30 млрд тенге на сельхозтехнику для аграриев.


 

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