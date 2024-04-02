01.04.2024, 20:40 2461
Jusan Bank возглавит Гульмира Джумадиллаева
Кандидатуру согласовало АРРФР
Рассказать друзьям
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало кандидатуру Гульмиры Джумадиллаевой на должность главы Jusan Bank, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была согласована Джумадиллаева Гульмира Джанибековна на должность председателя правления АО First Heartland Jusan Bank", - говорится в сообщении.
Гульмира Джумадиллаева в период с 2007 по 2021 год занимала должность заместителя председателя правления Kaspi Bank. До этого работала в АО "Нурбанк".
новости по теме
29.03.2024, 20:03 11176
В рамках программы "7-20-25" выдан 73 161 заем - Нацбанк
Почти половину этой суммы потратили в Астане
Фото: НБ РК
Рассказать друзьям
Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 марта выдан 73 161 заем на сумму 999 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В Астане выдано 26 472 займа на 418,2 миллиарда тенге, Алматы - 14 860 займов на 231,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5417 займов на 67,5 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
26.03.2024, 10:02 20786
В Казахстане онлайн-кредиты будут выдавать после биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления "О внесении изменений в постановление правления Национального банка РК от 28 ноября 2019 года № 217 "Об утверждении Правил предоставления микрокредитов электронным способом". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Отмечается, что проект разработан для усиления безопасности программного обеспечения при предоставлении микрокредитов электронным способом.
Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении микрокредита электронным способом между организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и клиентом осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность", - отмечается в предлагаемой редакции.
В случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется.
Сообщается, что при биометрической идентификации обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи для подделки биометрических данных клиента путем проверки выполнения клиентом в ходе биометрической идентификации неповторяющихся последовательностей контрольных движений.
Как сообщалось ранее, ссудный портфель кредитных товариществ превысил триллион тенге.
19.03.2024, 10:46 35521
Новую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство проводит масштабную работу по цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования. В Казахстане создадут новую единую цифровую систему для бизнеса. Об этом сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей", - отметил министр финансов.
По его словам, в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура.
Также в текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.
Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, по итогам 2023 года количество обращений и жалоб от населения по вопросам налогового и таможенного администрирования составило почти 226 тысяч.
В основном жалобы поступают на действия и бездействия органов государственных доходов, задержку возврата НДС, признание сделок недействительными и т.д. Очевидно, что в новом кодексе необходимо учесть указанные моменты, сместить акценты на сервисную модель администрирования", - сказал Бектенов.
Он отметил, что из года в год не решается проблема с упрощением процедуры возврата НДС. Должны быть оптимизированы неэффективные налоговые льготы.
В текущем году уже стартовал третий этап декларирования. Он касается порядка 4 млн физических лиц. На четвертом этапе, со следующего года, декларацию о доходах представят все оставшиеся категории граждан. Всего планируется сдача декларации о доходах порядка 13 миллионами граждан. Всеобщее декларирование создаст эффективную систему контроля доходов и имущества. Это также позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет. Министерству финансов следует активно проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить бесперебойную работу информационных систем", - сказал премьер.
Он обратил внимание, что с момента объединения Налогового комитета с Комитетом таможенного контроля и создания вместо них Комитета государственных доходов прошло больше 9 лет, однако работа по интеграции налоговых и таможенных информационных систем до сих пор не завершена.
Данную работу необходимо завершить до конца текущего года. Это крайний срок", - поручил премьер.
Также он отметил, что в 2023 году бизнесу возвращен НДС, при этом около 600 млрд тенге были недополучены субъектами бизнеса. А это порядка 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров. Таким образом, у бизнеса были изъяты оборотные средства. Это нарушение прав предпринимателей.
В этой связи Министерству финансов необходимо вернуть бизнесу подтвержденные суммы НДС, а также принять меры по упрощению процедуры возврата НДС. При этом поручаю проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение своей деятельности", - сказал Бектенов.
Кроме того, он поручил Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и палатой "Атамекен" внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, а также установить встречные обязательства бизнеса.
Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации поручено до конца года сформировать новую информационную архитектуру.
01.03.2024, 10:52 71536
В Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана. По итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 172 до 187 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,9 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - отметили в Нацбанке.
Сообщается, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 400 млн долларов США, или порядка 10% от общего объема рынка.
Валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - добавили в фининституте.
29.02.2024, 14:55 77011
Казахстанские банки предупреждают о возможных сбоях из-за перевода часов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки предупреждают о техостановках в связи с переводом часов.
В частности, Kaspi банк предупредил, что с 29 февраля 22.00 до 1 марта 02.00 на сайте будут проводиться технические работы.
Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно недоступны", - сообщили в банке, отметив, что оплата с Kаspi Gold, с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме.
Клиентов попросили совершить все необходимые финансовые дела заранее.
Также в Kaspi обратили внимание, что пассажиры, которые купили билеты на Kaspi Travel, могут в разделе "Мои поездки" посмотреть актуальную информацию о времени вылета самолета.
Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов. В ж/д билетах - время отправления поезда не изменится", - предупредили в банке.
В Halyk bank техработы будут проводиться с 23.50 29 февраля до 00.15 1 марта. В связи с чем возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения в части платежей, переводов по картам, текущим счетам и депозитам, просмотра остатков по кредитам, депозитам и проведения операций с ними.
Евразийский банк сообщает о более длительной техостановке. Она продлится с 21.00 29 февраля до 07.00 1 марта.
В указанное время будут недоступны все банковские операции, включая операции по карточкам в Казахстане и за рубежом, в том числе через банкоматы и платежные терминалы. Предлагаем вам позаботиться о запланированных платежах и переводах - проведите их либо до, либо после перехода на единый часовой пояс", - отметили в банке.
В "Отбасы банке" все банковские системы, включая терминалы самообслуживания и альтернативные каналы доступа, будут временно недоступны с 18.00 29 февраля до 08.00 1 марта.
А информационные системы банка CenterСredit могут быть недоступны с 23.00 до 02.00 по новому времени.
Ранее сообщалось, что портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля до 02.00 1 марта.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии. О том, как подготовить технику к переводу часов, рассказали также в Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
Напомним, сегодня ночью на всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Большинство жителей Казахстана выступили против нововведения.
28.02.2024, 18:50 87421
Из расчета доли внутристрановой ценности исключили налоги и прибыль
Изменения направлены на углубление локализации
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством торговли и интеграции предприняты меры по исключению формальных показателей при определении доли отечественного содержания в товарах. Изменения направлены на углубление локализации, увеличение производства сырья, комплектующих, а также числа технологических операций, выполняемых непосредственно в Казахстане, сообщает пресс-служба МТИ.
Изменения коснулись основного документа, регулирующего расчеты доли внутристрановой ценности, или ДВЦ, в товарах - правил по определению страны происхождения товара, статуса товара ЕАЭС или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения.
Из формулы расчета ДВЦ исключены НДС и прибыль.
До внесения изменений при расчете ДВЦ учитывалась стоимость готовой продукции по цене "франко-завод", включающей, к примеру, административные расходы, не связанные с производством, а также НДС и прибыль. Таким образом, ДВЦ при расчетах завышалась, отсутствовали стимулы для углубления локализации, перехода к производству сырья, компонентов, увеличению числа технологических операций.
В сертификатах о происхождении товаров СТ-KZ по отдельным товарам ДВЦ составляет 15-20%. Фактически же, без НДС и прибыли, реальная ДВЦ в указанных товарах не превышает 3-5 % и включает простые операции в виде упаковки, расфасовки без реального производства. Именно на исправление данной ситуации и направлены изменения.
В МТИ отметили, что расчет ДВЦ осуществляется в различных сферах. Таким образом, совершенствование методики расчета имеет значение для многих отраслей, поскольку изменения направлены в первую очередь на достижение реальных показателей ДВЦ как в конкретных товарах, так и в целом в закупках.
Изменения вступают в силу по истечении 6 месяцев, отечественным производителям за этот период необходимо предпринять соответствующие поправки в методиках расчетов себестоимости готовой продукции", - добавили в МТИ.
28.02.2024, 11:50 89731
Новые банкноты будут вводиться в обращение в течение нескольких лет - Нацбанк РК
Рассказать друзьям
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Банкноты новой серии "Сакский стиль" будут выходить в обращение постепенно в течение нескольких лет. Об этом сообщила заместитель начальника управления анализа и планирования фондов Нацбанка Казахстана Динара Даутова.
При этом устанавливается период параллельного обращения старых и новых банкнот. Стандартно это 1 год, но Национальный банк имеет полномочия продлить данный срок. После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального банка будут принимать банкноты старого образца бессрочно", - сказала она.
Напомним, что 25 декабря 2023 года в обращение выпущены обновленные банкноты новой серии "Сакский стиль" номиналом 5000 тенге, а летом 2024 года планируется выпуск банкноты номиналом 10 000 тенге.
В массовое обращение банкноты номиналом 5000 тенге ориентировочно поступят в марте 2024 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) необходимо определенное время", - отметила представитель Нацбанка.
В целом в рамках данной серии до конца 2025 года планируется поэтапный выпуск в обращение всех номиналов банкнот новой серии.
Напомним, что с 12 июня 2021 года в Казахстане действует бессрочный период обмена всех банкнот, выпущенных с 2006 года и после.
Информация об адресах и контактах филиалов НБК представлена на сайте НБК в разделе "Территориальные филиалы".
26.02.2024, 11:02 97171
В Минтруда РК назвали средний размер пенсии
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 210,4 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 343 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 810 тенге, базовой пенсии - 42 536 тенге.
Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
Читаемое
01.04.2024, 11:42Масштабную утечку персональных данных казахстанцев прокомментировали в МЦРИАП 01.04.2024, 12:3132921Зампредседателя правления АО "НК "QazaqGaz" покинул должность 01.04.2024, 13:2132281Токаев пригрозил правительству жесткими мерами в связи с провалом работы по паводкам 01.04.2024, 10:2930101В Алматы в зоне тектонического разлома хотели построить заправку 01.04.2024, 08:3029796Спасателя ранили ножом в Западно-Казахстанской области 27.03.2024, 21:12136586Каждый восьмой школьник в Казахстане подвергается кибербуллингу 27.03.2024, 14:18Они не пройдут: депутат возмущен расходами на написание Строительного кодекса и лоббированием интересов застройщиков129511Они не пройдут: депутат возмущен расходами на написание Строительного кодекса и лоббированием интересов застройщиков 26.03.2024, 21:08127861В зоопарке Алматы родились два медвежонка 26.03.2024, 11:11121476Драка школьниц попала на видео в одной из школ Астаны 28.03.2024, 20:28118301Алматинцев предупредили об аварийных отключениях электричества 04.03.2024, 19:22215451В Пекине открылась ежегодная сессия ВК НПКСК 06.03.2024, 17:42208181В Пекине открылась вторая сессия ВСНП 14-го созыва 07.03.2024, 10:09205371Ключевые понятия доклада о работе правительства КНР 07.03.2024, 10:24204676Китай намерен интенсивно продвигать создание системы современных производств 07.03.2024, 18:46201611Премьер Госсовета КНР Ли Цян на открытии сессии ВСНП рассказал о приоритетах на 2024 год
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?