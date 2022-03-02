На KASE приостановлены торги ценными бумагами российских эмитентов

НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - Казахстанская фондовая биржа (KASE) информирует о том, что с 1 марта 2022 года на KASE приостановлены торги рядом ценных бумаг российских эмитентов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации KASE, приостановлены торги по следующим ценным бумагам:
1) простые акции RU0009062285 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_AFLT) ПАО "Аэрофлот-российские авиалинии";
2) простые акции RU0007661625 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GAZP) ПАО "Газпром";
3) простые акции RU0007288411 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_GMKN) ПАО "ГМК "Норильский никель";
4) простые акции RU0009024277 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_LKOH) ПАО "Лукойл";
5) простые акции RU000A0JKQU8 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_MGNT) ПАО "Магнит";
6) простые акции RU0009046452 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_NLMK) ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат";
7) простые акции RU0008943394 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_RTKM) ПАО "Ростелеком";
8) простые акции RU0009029540 (основная площадка KASE, категория "стандарт", RU_SBER) ПАО "Сбербанк";
9) простые акции RU000A0JP5V6 (основная площадка KASE, категория "премиум", RU_VTBR) Банк ВТБ (ПАО);
10) международные облигации RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLe5) ООО "КТЖ Финанс";
11) паи RU000A100S25 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFib) ИПИФ рыночных финансовых инструментов "Индустрия будущего" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
12) паи RU000A101NK4 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFipo) ЗПИФ "Фонд первичных размещений" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад";
13) паи RU000A1027E5 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов", RU_UKFFvdo) ЗПИФ рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний" под управлением ООО "Управляющая компания "Восток-Запад".
Решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами", - пояснили в пресс-службе.