Нацбанк: долларизация депозитов снижается

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY – Объем депозитов резидентов в депозитных организациях увеличился на 3,2% м/м (рост – 12,7% г/г). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,2%, депозиты физических лиц – на 2,1%, – Объем депозитов резидентов в депозитных организациях увеличился на 3,2% м/м (рост – 12,7% г/г). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 4,2%, депозиты физических лиц – на 2,1%, сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

На фоне сохранения привлекательности депозиты в тенге за месяц выросли на 4,6%. В иностранной валюте рост составил 0,7% за счет корректировки курса тенге и соответствующей переоценки. При этом в валютном эквиваленте валютные депозиты снизились на 0,3%. В результате уровень долларизации депозитов в сентябре 2022 года составил 35,6% (в августе 2022 года – 36,5%, в декабре 2021 года – 36,0%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте выросли на 5,3% м/м в основном за счет притока срочных вкладов (рост – на 13,5% м/м). Долларизация депозитов юридических лиц снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, составив 39,3%, но остается выше уровня начала года (37,6%) на фоне продолжающегося притока валютных вкладов с мая 2022 года.

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 3,8% м/м на фоне высокого дифференциала ставок между тенговыми и валютными депозитами населения. Депозиты физических лиц в иностранной валюте снизились на 1,6%. В результате уровень долларизации депозитов физлиц в сентябре 2022 года составил 31,7% (в августе 2022 года – 32,8%, в декабре 2021 года – 34,4%). Продолжается тенденция снижения долларизации вкладов физических лиц без учета депозитов в АО "Отбасы банк" и крупных вкладов (свыше 50 млн тенге), за год она снизилась на 4,8п.п., до 16,4%.

В сентябре предельные ставки КФГД по депозитам физических лиц сохранились на прежнем уровне, достигая 16% по некоторым видам сберегательных вкладов.

Объем срочных депозитов составил 20 032,9 млрд тенге, увеличившись на 5,0% м/м, преимущественно за счет тенговых вкладов. В их структуре вклады в национальной валюте составили около 2/3 от общего портфеля депозитов.

В условиях неизменности базовой ставки средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц в сентябре 2022 года сохранилась на уровне августа и составила 12,4% (в сентябре 2021 года – 7,4%), по депозитам физических лиц – выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 п.п., составив 12,2% (8,3%).